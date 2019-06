Europe : Les Bourses européennes dopées par la BCE et Trump

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont clôturé en forte hausse mardi, entre des propos encourageants du président de la BCE qui a suggéré de nouvelles baisses de taux et des commentaires positifs de Donald Trump à l'égard de son homologue chinois, Xi Jinping.

La Banque centrale européenne pourrait procéder à de "nouvelles baisses" de ses taux d'intérêt, parmi d'autres mesures pour stimuler l'économie, a estimé son président, Mario Draghi, pour la deuxième fois ce mois-ci, mardi lors du séminaire annuel de l'institution.

"La perspective de voir l'argent encore meilleur marché nourrit l'espoir d'une reprise économique au cours du second semestre", a réagi Jochen Stanzl, stratégiste chez CMC Markets.

La bonne humeur boursière pourrait se poursuivre les jours qui viennent avec les décisions attendues de la Réserve fédérale américaine mercredi, qui pourrait tenir un discours également très accommodant sur les taux, selon l'analyste.

Les bonnes nouvelles volant, elles aussi, en escadrille, le marché a également bien accueilli les propos du président américain, Donald Trump, qui a indiqué avoir eu une "bonne" conversation avec son homologue chinois, Xi Jinping, et confirmé qu'il le rencontrerait au sommet du G20 à Osaka au Japon fin juin.

Cette entrevue laisse espérer une possible résolution du conflit commercial qui mine les relations entre les deux pays et affecte l'économie mondiale.

A Wall Street, les indices évoluaient en nette hausse à la mi-séance: le Dow Jones Industrial Average montait vers 16H20 GMT de 1,23%, à 26.432,60 points, l'indice élargi S&P 500 de 1,05%, à 2.920,09 points, et l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, de 1,55%, à 7.966,44 points.

L'Eurostoxx 50 a gagné 2,06%.

A Paris, l'indice CAC 40 a terminé en hausse de 2,20%, à 5.509,73 points.

La bonne humeur générale s'est étendue au secteur du luxe (+4,04% pour Kering à 514,20 euros). L'industrie (+6,32% pour ArcelorMittal à 15,28 euros) et l'automobile (+4,13% pour Faurecia à 37,05 euros), dans l'espérance d'une pause dans la guerre commerciale, ont également connu un jour faste.

A Francfort, le Dax s'est fortement apprécié (+2,03%) à 12.331,75 points.

L'aciériste ThyssenKrupp a signé la plus forte hausse (+5,10% à 12,38 euros), tandis que la compagnie aérienne Lufthansa a continué de payer son avertissement sur résultat publié dimanche et a terminé en queue d'indice (-2,27% à 15,28 euros).

A Londres, l'indice FTSE-100 a gagné 1,17%, à 7.443,04 points.

Le secteur minier (+2,50% pour BHP à 1.965,20 pence) a apprécié le réchauffement politico-économique entre Américains et Chinois, tandis que le rebond des cours du brut a profité aux compagnies pétrolières (1,85% pour BP à 545,90 pence).

Le voyagiste TUI a déçu (-1,38% à 731,00 pence).

Ailleurs en Europe, les Bourses de Madrid (+1,19%), Milan (+2,46%), et la Bourse suisse (+1,39%) ont suivi le mouvement général, comme Amsterdam (+0,30%), Lisbonne (+1,22%) et Bruxelles (+1,80%). En Italie et en Suisse, toutes les valeurs ont même fini dans le vert.

afp/rp