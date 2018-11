Europe : Les Bourses européennes dopées par les déclarations du président de la FED

PARIS (awp/afp) - La plupart des Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, les investisseurs réagissant avec enthousiasme aux propos tenus la veille par le président de la Banque centrale américaine, Jerome Powell.

À l'image des autres places européennes, "le marché parisien a accueilli positivement l'intervention du président de la Réserve fédérale américaine mercredi soir, même si ses déclarations laissent la place à beaucoup d'interprétations", a commenté auprès de l'AFP Andrea Tuéni, un analyste de Saxo Banque.

L'attention des marchés s'est surtout concentrée sur une phrase de Jerome Powell: "les taux d'intérêt sont toujours bas selon les critères historiques et ils demeurent juste en dessous (...) d'un niveau qui serait neutre pour l'économie, c'est-à-dire sans stimuler ni ralentir la croissance".

À New York, les indices évoluaient dans le rouge à la mi-séance: vers 17H20 GMT, le Dow Jones Industrial Average reculait de 0,33%, à 25.282,89 points, l'indice élargi S&P 500 de 0,31%, à 2.735,35 points, et le Nasdaq de 0,40%, à 7.262,52 points.

Les investisseurs reprenaient leur souffle après la forte progression de la veille, alimentée par les propos de Jerome Powell.

Ils attendaient désormais la diffusion en deuxième partie de séance du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de l'institution pour tout autre indice sur le sujet, tout en surveillant de près l'évolution des discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine à l'approche d'une rencontre entre les chefs d'État américain et chinois, Donald Trump et Xi Jinping.

L'Eurostoxx 50 a pris 0,19%.

À Paris, le CAC 40 est repassé au-desus de la barre des 5.000 points grâce à un gain de 0,46% qui lui a permis de clôturer à 5.006,25 points (+23,01 points).

Safran a fini en tête du palmarès avec une hausse de 5,04% à 111,50 euros, dans la foulée de l'annonce des objectifs d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 4% à 6% par an entre 2019 et 2022 et d'une marge opérationnelle courante entre 16% et 18% d'ici 2022.

Renault a pris 0,68% à 62,40 euros, après les propos rassurants des dirigeants de l'Alliance qu'il forme avec Nissan et Mitsubishi, qui ont réaffirmé leur "profond attachement" à l'attelage lors de leur première réunion depuis l'arrestation de Carlos Ghosn.

À Francfort, la journée s'est achevée à l'équilibre, le Dax cédant 0,01%, à 11.298,23 points, dans un marché manifestement moins porté par les propos de Jerome Powell.

Au faîte du palmarès, le prestataire de paiements Wirecard (+2,98% à 136,30 euros) a une fois de plus prouvé sa grande volatilité après un parcours en yo-yo.

Dans le bas du tableau, Deutsche Bank a perdu 3,40% à 8,30 euros, après que la justice allemande a perquisitionné jeudi ses locaux, dans une enquête pour blanchiment d'argent déclenchée par les révélations des "Panama Papers".

La Bourse de Londres a pour sa part gagné 0,49% à la clôture, à 7.038,95 points.

À l'issue de la séance, le loueur de matériel industriel Ashtead Group (+3,94% à 1.795,50 pence) trônait au sommet du palmarès du FTSE-100.

Mauvaise passe en revanche pour Brit Land Co, en chute de 5,78% à 570,00 pence.

En Italie, la Bourse de Milan a terminé en légère hausse, l'indice FTSE LMib gagnant 0,23%, à 19.160 points.

Luxottica, qui devrait quitter la place lombarde après le succès annoncé mercredi soir de l'OPE lancée par Essilor, a enregistré la plus forte hausse avec un bond de 4,28% à 51,7 euros.

En revanche, les valeurs bancaires ont passé une mauvaise journée: Finecobank a perdu 2,86% à 9,502 euros, Unicredit 1,18% à 11,516 euros et Intesa San Paolo 1,05% à 2,0325 euros.

La Bourse suisse a rebondi pour dépasser la barre de 9.000 points. L'indice SMI des valeurs vedettes a gagné 1,36% à 9.015,59 points.

Deux titres sur 20 ont fini dans le rouge: le groupe horloger Swatch (-0,36% à 300,90 francs suisses suisses) et Swisscom, l'opérateur historique de téléphonie en Suisse (-0,08% à 475,50 francs suisses suisses).

Du côté des gagnants, le groupe de spécialité chimique Lonza a vu son titre grimper de 4,97% à 319,10 francs suisses suisses.

À Madrid, l'indice Ibex 35 a clôturé en baisse de 0,04% à 9.098,90 points.

Le groupe de grande distribution alimentaire Dia a continué sa dégringolade, chutant de 9,24%, à 0,70 euros.

Le groupe pétrolier Repsol a signé une des plus fortes hausses de la séance (+2,02% à 15,14 euros).

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a progressé de 0,68% à 4.903,23 points.

Le groupe postal CTT a signé la plus forte hausse du jour (+3,70%) en achevant la séance à 3,59 euros, tandis que la holding de télécommunication Pharol faisait la pire performance du jour (-2,25% à 19 centimes d'euro).

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,13%, à 520,28 points.

À la hausse, le spécialiste de l'éclairage Signify (ex-Philips Lighting) a pris 2,59% à 23,33 euros.

À la baisse, Unibail-Rodamco-Westfield a perdu 1,89% à 154,66 euros.

La Bourse de Bruxelles a gagné 0,52%, l'indice Bel-20 des valeurs vedette s'affichant en clôture à 3.491,99 points.

Plus forte hausse, le groupe postal Bpost qui a gagné 4,34% à 11,55 euros.

Plus forte baisse, l'aciériste luxembourgeois Aperam qui a perdu 2,52% à 25,50 euros.

bur-dga/cj