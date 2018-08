Europe : Les Bourses européennes en baisse dans l'attente de la Fed

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse mercredi, après la publication de nombreux résultats d'entreprises et dans l'attente de la décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur ses taux d'intérêt.

"Le marché temporise un peu aujourd'hui. Il digère des résultats globalement positifs et manque de catalyseurs pour aller plus haut que les niveaux élevés où il se trouve déjà", a commenté pour l'AFP Guillaume Garabédian, responsable de la gestion conseillée chez Meeschaert Gestion Privée.

"Les marchés ont été un peu freinés par des déceptions sur les valeurs technologiques américaines, comme Facebook et Twitter", a-t-il ajouté.

Dans la soirée, à 18H00 GMT, les investisseurs prendront connaissance de la décision de la banque centrale américaine, à l'issue d'une réunion de deux jours. L'institution devrait laisser ses taux d'intérêt inchangés.

Les investisseurs n'attendent pas de relèvement des taux directeurs, mais ils guetteront quand même "toutes les indications sur un éventuel tour de vis en septembre", a souligné M. Garabédian.

Un regain de tensions sur le front commercial pèse également sur la tendance, alors que Donald Trump envisage désormais selon le Washington Post une taxe de 25% sur 200 milliards de biens chinois importés, contre 10% évoqués jusque-là.

Outre-Atlantique, la Bourse de New York évoluait en ordre dispersé à la mi-séance : vers 16H15 GMT le Dow Jones Industrial Average cédait 0,21% à 25.360,69 points, le Nasdaq, porté par la forte progression d'Apple (+5,28%), progressait de 0,29% à 7.694,26 points et l'indice élargi S&P 500 régressait de 0,11% à 2.813,06 points.

L'Eurostoxx 50 a cédé 0,47%.

La Bourse de Paris a clôturé en légère baisse (-0,23%), l'indice CAC 40 perdant 12,93 points à 5.498,37 points, dans un volume d'échanges moyen de 3,5 milliards d'euros. La veille, il avait fini en hausse de 0,37%.

ArcelorMittal a pris 2,25% à 28,14 euros tandis que Veolia s'est replié de 3,28% à 18,90 euros.

Sanofi a été dynamisé (+1,65% à 75,60 euros) par un relèvement de sa recommandation à "surperformer" par Exane BNP Paribas.

BNP Paribas s'est effrité de 0,47% à 55,41 euros tandis qu'Air France-KLM a bondi de 4,17% à 8,14 euros, porté par des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre.

Bic, pénalisé par des résultats inférieurs aux attentes, a chuté de 9,91% à 73,65 euros.

Eutelsat a progressé de 4,50% à 19,15 euros.

L'indice Dax de Francfort a fini en baisse de 0,53% à 12.737,05 points. Le MDax des valeurs moyennes a légèrement reculé de 0,03% à 26.889,60 points.

La plus forte baisse du jour a été celle de Volkswagen (-3,69% à 146,60 euros). Daimler a cédé 1,54% à 58,24 euros et BMW 1,44% à 81,50 euros.

L'aciériste ThyssenKrupp a perdu 0,66% à 22,67 euros, après avoir perdu plus de 1,5% en cours de séance.

Le fabricant de semi-conducteurs Infineon a cédé 3,09% à 21,96 euros.

Dans le vert figuraient le groupe de santé Fresenius Medical Care (+1,56% à 84,84 euros), la filiale de Fresenius SE (+0,97% à 66,66 euros), le lessivier Henkel (+1,35% à 108,70 euros) et le laboratoire Merck (+1,32% à 89,04 euros).

Siemens a reculé de 0,78% à 119,82 euros. Le groupe de Munich doit détailler jeudi les chiffres du troisième trimestre de son exercice décalé et annoncer une réorganisation de ses divisions industrielles.

L'indice FTSE-100 de Londres a reculé de 1,24%, à 7.652,91 points.

BHP Billiton a reculé de 2,99% à 1.702,20 pence, Glencore de 3,78% à 321,85 pence et Anglo American de 1,43% à 1.708,00 pence. Rio Tinto a cédé 3,40% à 4.054,00 pence.

La chaîne d'habillement Next a plongé (-7,14% à 5.512,00 pence) tandis que l'assureur Direct Line a perdu 1,57% à 338,50 pence.

Le gérant d'actifs St. James's Place a reculé de 3,32% à 1.165,50 pence.

Lloyds Banking Group a gagné 1,65% à 63,41 pence.

En revanche, BAE Systems a baissé de 2,94% à 634,00 pence.

La Bourse de Milan a fini en baisse, l'indice phare FTSE Mib perdant 1,91% à 21.791 points.

Banca Mediolanum a gagné 3,91% à 6,385 euros, Campari 1,94% à 7,35 euros et Finecobank 1,44% à 10,195 euros.

Enel a perdu 3,88% à 4,585 euros et Intesa Sanpaolo 4,59% à 2,513 euros.

La fin de journée a été marquée par un plongeon spectaculaire de Ferrari (-8,35% à 104,3 euros), qui avait pourtant annoncé dans la journée un bond de ses bénéfices au 2e trimestre.

À Madrid, l'IBEX 35 a clôturé en baisse de 0,72% à 9.799,30 points.

ArcelorMittal a avancé 2,24% à 28,11 euros et la chaine hotelière Melia Hotels International de 1,07% à 211,37 euros.

Les plus fortes baisses ont été subies par le distributeur DIA (-2,14% à 1,87 euros), déjà tombé mardi à un plus bas historique, et par le groupe de BTP ACS (-2,08% à 36,74 EUR).

La Bourse de Lisbonne est allée à contre-courant des autres places, l'indice PSI 20 grimpant de 0,31% à 5.637,27 points.

La banque BCP a gagné 0,41% à 0,2695 euro.

Galp Energia a progressé de 0,82% à 17,73 euros, EDP a gagné 1,26% à 3,533 euros mais sa filiale dans le renouvelable EDP Renovais a perdu 0,57% à 8,78 euros.

Jeronimo Martins a cédé 0,67% à 12,64 euros.

Le papetier The Navigator a progressé de 0,61% à 4,914 euros.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en baisse de 0,24% à 572,88 points.

L'éditeur professionnel Wolters Kluwer a perdu 2,48% à 50,28 euros et Unibail-Rodamco a chuté de 1,66% à 186,70 euros.

Arcelor Mittal a pris 2,25% à 28,13 euros et le spécialiste de la peinture AkzoNobel 1,01% à 79,90 euros.

La Bourse de Bruxelles a poursuivi sa baisse, l'indice Bel-20 cédant 0,11% à 3.894,62 points.

Parmi les 10 valeurs dans le rouge, le groupe postal bpost a affiché la plus mauvaise performance: -2,23% à 13,17 euros.

Le groupe diversifié belge Ackermans & van Haaren a stagné à 156 euros tandis que l'opérateur Telenet Groupe Holding a bondi de 6,61% à 43,90 euros.

La Bourse suisse était fermée, jour de fête nationale.

