Europe : Les Bourses européennes en baisse dans le sillage de la distribution

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine en baisse en raison de la chute du secteur de la distribution après un avertissement sur résultats du groupe de distribution Asos et des incertitudes qui persistent aux niveaux macroéconomiques et politiques.

"Il n'y a pas d'élément nouveau particulier, sinon toujours les mêmes questions à la fois en termes macroéconomiques mais aussi microéconomiques puisque la séance a été marquée par un avertissement sur résultats du groupe de distribution britannique Asos, témoignant d'une faiblesse de la demande au niveau européen", a commenté auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué à Diamant bleu Gestion.

Les incertitudes liées au budget italien, au Brexit et à la guerre commerciale continuent de plomber les marchés.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé à la mi-séance: vers 17H15 GMT, le Dow Jones Industrial Average perdait 0,15% à 24.064,87 points, l'indice élargi S&P 500 abandonnait 0,08% à 2.597,86 points, et le Nasdaq avançait de 0,19% à 6.923,84 points.

"Le malaise ambiant autour du ralentissement de la croissance mondiale persiste alors que deux indicateurs américains, l'activité manufacturière dans la région de New York et l'humeur des constructeurs immobiliers ont chuté", ont indiqué les analystes de la maison de courtage Charles Schwab.

Ces données étaient décortiquées par les acteurs du marché au moment où la banque centrale américaine (Fed) va, selon toute vraisemblance, augmenter ses taux directeurs à l'issue d'une réunion mercredi, malgré la farouche opposition du président américain Donald Trump qui s'en est pris à nouveau à l'institution lundi sur Twitter.

L'Eurostoxx 50 a perdu 0,94% à 3.063,65 points.

À Paris, le CAC 40 a terminé en net repli (-1,11% à 4.799,87 points).

La distribution a été à la peine alors que, selon le Conseil national des centres commerciaux (CNCC), cinq week-ends de méventes dues au mouvement des "gilets jaunes" ont coûté deux milliards d'euros au secteur du commerce.

Fnac Darty s'est ainsi enfoncé de 4,36% à 50,50 euros tandis que Carrefour a lâché 2,11% à 14,61 euros et que Casino a perdu 2,20% à 36,06 euros. Maisons du Monde s'est pour sa part replié de 6,45% à 16,25 euros à la suite d'une baisse de recommandation.

À Francfort, le Dax a fini en baisse, perdant 0,86% à 10.772,20 points.

Côté valeurs, Adidas (-4,42% à 186,85 euros) a plongé en queue de Dax, pénalisé par l'avertissement sur résultats d'Asos tandis que sur le MDax, Zalando a chuté encore plus lourdement, lâchant 11,6% à 22,56 euros.

Focalisé sur la chute de la distribution à quelques jours de Noël, l'indice FTSE-100 de la Bourse de Londres a terminé lui aussi en baisse, perdant 1,05% à 6.773,24 points.

La chaîne de vêtements Next a chuté de 4,63% à 4.137 pence, tandis que le distributeur spécialiste de l'internet Ocado a abandonné 4,39%, à 779,20 pence.

Les actions des entreprises les plus sensibles aux incertitudes autour du Brexit ont encore perdu du terrain: EasyJet a décroché de 4,58% à 1.051,50 pence, le constructeur de maisons Berkeley a reculé de 3,29% à 3.319 pence et la banque Barclays de 3,53% à 152,84 pence.

La Bourse de Milan a terminé en baisse, l'indice FTSE Mib perdant 1,15% à 18.693,45 points.

Le groupe de télévision Mediaset, qui doit bientôt quitter l'indice vedette, a terminé en hausse (+2,05%) à 2,592 euros, tandis que le spécialiste des forages pétroliers Saipem a cédé 6,55% à 3,28 euros.

A Madrid, l'indice Ibex 35 a clôturé en baisse de 0,83% à 8.812,50 points.

Le groupe de grande distribution Dia a continué sa dégringolade, chutant de 10,64% à 0,45 euros.

Le propriétaire de Zara, Inditex, a aussi fortement baissé, de 3,87%, à 23,60 euros.

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a perdu 1,40% à 4.736,15 points.

Le groupe postal CTT a signé la seule hausse du jour (+0,50%) en achevant la séance à 3,214 euros, tandis que l'expert de la finance Sonae Capital a enregistré la plus forte baisse (-2,757% à 0,79 euros).

La Bourse suisse a débuté la semaine sur une note négative, l'indice SMI des valeurs vedettes cédant -1,27% à 8.602,61 points.

Toutes les valeurs ont fini dans le rouge, avec en queue de peloton le groupe suisse de chimie Lonza, qui a plongé de -2,72% à 293,30 CHF.

Les autres grands perdants sont le groupe horloger Swatch (-2,55% à 282,80 CHF) et Sika qui produit notamment des produits d'étanchéité pour le bâtiment (-2,47% à 122,40 CHF).

Seul l'opérateur historique de téléphonie Swisscom a réussi à résister, en ne lâchant que -0,02% à 477,70 CHF.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en baisse de 1,27% à 500,08 points.

A la baisse, la banque ING Groep a chuté de 2,99% à 9,91 euros. A la hausse, l'industriel Aalberts a gagné 1,56% à 29,32 euros.

Enfin, la Bourse de Bruxelles a clôturé en baisse de 1,61% lundi l'indice des valeurs vedettes s'inscrivant 3.331,26 points.

Ontex (produits d'hygiène) a enregistré la plus forte baisse (-3,94% à 16,34 euros) et ARGX (biotechnologie) la plus forte hausse (+1,11 % à 91,10 euros).

bur-mdz/fka/lth