Europe : Les Bourses européennes en baisse dans le sillage de tensions commerciales

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge mardi, dans un contexte d'incertitudes persistantes après un regain des tensions commerciales à quelques jours du sommet du G20.

"Le marché s'est montré très hésitant, il n'est pas parvenu à confirmer le rebond de la veille face à des nouvelles plutôt négatives", notamment sur le front commercial, a commenté auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué à Diamant bleu Gestion.

Le président américain a affirmé qu'il était "hautement improbable" qu'il gèle la hausse prévue de taxes douanières sur 200 milliards de dollars de produits importés de Chine, à quelque jours d'une rencontre avec son homologue chinois en marge du sommet du G20.

Donald Trump pourrait imposer de nouvelles taxes douanières sur les véhicules importés "dès la semaine prochaine", selon l'hebdomadaire économique allemand Wirtschaftswoche citant des sources européennes.

"Le marché ne s'attend pas à ce que les tensions commerciales soient résorbées à cette occasion, mais elle pourra lui donner des indications sur la tendance à venir pour la suite des événements", a précisé M. Larrouturou.

Les investisseurs restaient également prudents dans l'attente d'avancées au sujet du budget italien 2019 et du Brexit.

A New York, les indices fléchissaient légèrement à la mi-séance après avoir oscillé entre pertes et gains: vers 17H50 GMT, le Dow Jones Industrial Average reculait de 0,29% à 24.569,59 points, l'indice élargi S&P 500 de 0,19% à 2.668,32 points et le Nasdaq de 0,31% à 7.060,14 points.

Les investisseurs restaient prudents face à des indicateurs en demi-teinte sur la confiance des consommateurs et l'immobilier et aux nouvelles menaces de Donald Trump. Le président américain a notamment évoqué la possibilité de taxer les iPhones, pesant ainsi sur l'action Apple (-0,97%).

L'Eurostoxx 50 a perdu 0,20% à 3.166,42 points

A Paris, l'indice CAC 40 a clôturé en baisse (-0,24%), pour terminer à 4.983,15 points.

Sur le terrain des valeurs, Vallourec a poursuivi sa remontée avec une hausse de 16,55% à 2,27 euros, après des séances difficiles dans la foulée de ses résultats.

Le secteur automobile a terminé dans le rouge, affecté par les doutes au sujet des relations commerciales, à l'instar de Renault (-0,82% à 61,59 euros), Peugeot (-0,23% à 19,24 euros) et Michelin (-3,89% à 91,00 euros).

A Francfort, le Dax a cédé 0,40%, pour finir à 11.309,11 points.

Côté valeurs, le secteur automobile a nettement reculé, Volkswagen chutant de 4,01% à 148,00 euros, Daimler de 2,41% à 50,69 euros, BMW de 1,34% à 73,87 euros et l'équipementier Continental de 3,40% à 138,00 euros.

Fresenius Medical Care a connu la plus forte hausse de la séance, progressant de 3,19% à 71,18 euros.

A Londres, l'indice FTSE-100 a perdu 0,27% à 7.016,85 points.

Sur le front des valeurs, le secteur financier a souffert. L'assureur Prudential a cédé 1,37% à 1.553,50 pence, le gérant d'actifs Standard Life Aberdeen 0,94% à 269,30 pence et la banque RBS 1,64% à 221,60 pence.

Parmi les hausses notables de la journée ont figuré à l'inverse celle de l'embouteilleur Coca-Cola HBC (+4,58% à 2.373 pence), des supermarchés en ligne Ocado (+3,32% à 816 pence) et de la chaîne de magasins de bricolage Kingfisher (+2,30% à 253,80 pence).

A la Bourse de Milan, le principal indice, le FTSE Mib, qui avait bondi la veille, a cédé 0,43% à 19.150 points.

Les banques Banca Generali (+3,77% à 19,8 euros) et Banco BPM (+1,75% à 2,016 euros) ont connu une très bonne séance, tandis que la plus forte baisse a été enregistrée par Ferrari (-3,72% à 92,2 euros).

L'indice Ibex 35 de la Bourse de Madrid a clôturé en baisse de 0,06% à 9.085,6 points.

BBVA a chuté de 3,27% à 4,92 euros. CaixaBank a aussi baissé, de 1,70% à 3,65 euros, après la publication de son plan stratégique.

Le fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa a en revanche bondi de 2,46% à 12,50 euros.

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a terminé en baisse (-0,51%) à 4.836,18 points.

Le groupe de BTP Mota Engil a gagné 11,17% à 1,81 euro tandis que le papetier Altri enregistrait la plus forte baisse (-2,68%) à 6,53 euros.

La Bourse suisse a terminé dans le rouge, l'indice SMI des valeurs vedettes cédant -0,37% à 8.898,01 points.

La plus forte hausse a été réalisée par le géant de la réassurance Swiss Re. Le titre est monté de 0,82% à 91,46 francs suisses suisses.

Le groupe de chimie Sika a fini tout en bas du tableau, perdant 2,25% à 121,80 francs suisses suisses.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,13% à 519,56 points.

A la hausse, , Altice Europe a pris 3,47% à 1,70 euros. A la baisse, Arcelor Mittal a perdu 3,56% à 19,58 euros.

La Bourse de Bruxelles a progressé de 0,26%, l'indice Bel-20 des valeurs vedette s'affichant en clôture à 3.484,43 points.

Plus forte hausse: le groupe postal bpost +3,58% à 11 euros.

Plus forte baisse: le groupe belgo-néerlandais pharmaceutique Galapagos: -1,52% à 86,70 euros.

sch/nas