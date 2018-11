Europe : Les Bourses européennes en baisse dans le sillage du secteur technologique

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse lundi, dans le sillage de Wall Street, plombé par Apple, et sur fond de tensions en Europe, entre Brexit et dette italienne.

"En Italie, on approche du mur avec la date limite fixée [à demain] par la Commission européenne pour les modifications du projet de budget", a observé auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué à Diamant bleu Gestion.

Par ailleurs, "alors qu'on pensait avoir du mieux du côté du Brexit, les perspectives d'une absence d'accord sont renforcées devant les difficultés intérieures que rencontre Theresa May", qui a du mal à "trouver une majorité pour soutenir son plan", a-t-il détaillé.

A New York, Wall Street évoluait en nette baisse à la mi-séance: vers 17H20 GMT, le Dow Jones Industrial Average lâchait 1,51% à 25.597,25 points, le Nasdaq 1,99% à 7.259,21 points, et l'indice élargi S&P 500 1,22% à 2.746,98 points.

A l'occasion d'un jour semi-férié aux États-Unis pour le "Veterans Day", commémoration en l'honneur des anciens combattants, les indices étaient affaiblis par le plongeon d'Apple (-4,20%), membre éminent des trois indices boursiers.

Lumentum, l'un de ses fournisseurs, s'effondrait de 30% après la publication de ses résultats trimestriels. Le groupe a affirmé à cette occasion que l'un de ses principaux clients, sans le nommer, lui avait demandé de réduire le volume de ses livraisons.

"Apple fait chuter l'ensemble du secteur technologique, et en réalité, l'ensemble du marché", a commenté Peter Cardillo de Spartan Capital.

L'Eurostoxx 50 a perdu 1,34% à 3.194,08 points.

A la Bourse de Paris, l'indice CAC 40 a terminé dans le rouge à -0,93%, pour clôturer à 5.059,09 points, dans un volume d'échanges modéré de 3,1 milliards d'euros.

Le secteur technologique était pénalisé dans le sillage de la chute, à la Bourse de Francfort, du fabricant de semi-conducteurs Infineon. STMicroelectronics s'est replié de 6,69% à 12,13 euros, Soitec a lâché de son côté 4,98% à 56,30 euros et Atos 4,65% à 73,76 euros.

A Francfort, le Dax a fini en retrait (-1,77%), à 11.325,44 points, revenant à son niveau de fin octobre.

Du côté des valeurs, les technologiques, parvenues récemment à se stabiliser, se sont retrouvées à nouveau sous tension: Infineon a perdu 7,83% à 16,77 euros, faute de convaincre les investisseurs avec ses perspectives de croissance pour 2019.

Parmi les rares hausses du jour, l'opérateur boursier Deutsche Börse, dont les recettes augmentent, a gagné 0,45% à 111,65 euros.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs de la Bourse de Londres a terminé en baisse de 0,74%, ou 52,26 points, à 7.053,08 points.

British American Tobacco a subi la plus forte baisse de l'indice (-10,62% à 2.962,50 pence) après des informations du Wall Street Journal selon lesquelles la Food and Drug Administration (FDA) voudrait interdire les cigarettes menthol aux États-Unis.

Les groupes pétroliers ont pour leur part profité d'un renchérissement de l'or noir, alors que l'Arabie saoudite a annoncé une baisse de ses extractions en décembre: Royal Dutch Shell (action "B") a gagné 0,71% à 2.480 pence et BP 0,80% à 528,10 pence.

A Milan, l'indice FTSE Mib a perdu 1,05% à 19.056 points.

Le groupe d'assurance Unipol réalise la meilleure performance avec +3,20% à 3,77 euros, tandis que le fabricant franco-italien de semi-conducteurs StMicroelectronics enregistre la plus forte baisse, -6,43% à 12,155 euros en raison des craintes pesant sur ce secteur.

L'indice Ibex 35 de la Bourse de Madrid a clôturé en baisse de 0,64% à 9.076,30 points.

Le secteur bancaire, qui représente un tiers de l'indice, a eu une séance mitigée: Banco Santander a perdu 1,0% à 4,20 euros, BBVA a gagné 0,02% à 4,91 euros et CaixaBank a pris 0,03% à 3,67 euros.

Principale baisse de la séance, le groupe technologique Indra Sistemas a chuté de 5,43% à 8,11 euros.

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a clôturé en légère baisse (-0,57%) à 4.992,03 points.

Le groupe Sonae a connu une progression de 2,89% à 0,891 euros tandis que le papetier Altri a cédé 3,13% à 7,11 euros.

La Bourse suisse a débuté la semaine en repli, l'indice SMI des valeurs vedettes repassant sous la barre des 9.000 points, à 8.984,05 points (-0,99%).

Une seule valeur sur les 20 qui composent le SMI a réussi à garder de justesse la tête hors de l'eau : Givaudan, numéro un mondial des parfums et arômes, qui a gagné +0,04% à 2.407,00 francs suisses suisses.

Du côté des perdants, le groupe suisse de chimie Lonza, a terminé en forte baisse de -3,67% à 315,30 francs suisses suisses, suivi de UBS, premier groupe bancaire suisse (-2,34% à 13,79 francs suisses suisses). Le numéro deux mondial du luxe Richemont a poursuivi sa chute avec un nouveau recul de 2,08% à 67,66 francs suisses suisses.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en baisse de 0,65% à 526,10 points.

A la hausse, l'éditeur RELX Plc a pris 0,42% à 17,90 euros.

A la baisse, le groupe de biotechnologies Galapagos a perdu 4,36% à 90,00 euros.

La Bourse de Bruxelles a perdu 0,92%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes s'affichant en clôture à 3.523,71 points. La plus forte hausse a été pour par la société de produits d'hygiène Ontex (+3,11% à 18,58 euros) et la plus forte baisse le groupe médical Argenx (-3,85% à 82,4 euros).

bur-mdz/aue/tho