Europe : Les Bourses européennes en baisse, pénalisées par la guerre commerciale sino

américaine

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, dans un contexte de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, l'administration de Donald Trump ayant menacé mercredi de taxer encore davantage les marchandises chinoises.

"Le mouvement de stress du jour est évidemment lié aux craintes de voir l'administration américaine accroître la pression commerciale à l'encontre de la Chine", a observé auprès de l'AFP Alexandre Baradez, un analyste de IG France.

"Le marché semble persuadé que l'exécutif américain envoie d'abord des messages agressifs pour arriver à un accord, mais pour l'instant nous n'avons assisté à aucune marche arrière et il est difficile de voir comment cela peut se finir rapidement", a ajouté l'analyste.

A New York, la Bourse évoluait en ordre dispersé à la mi-séance: vers 16H30 GMT le Dow Jones Industrial Average perdait 0,26% à 25.268,57 points, le Nasdaq prenait 0,79% à 7.668,13 points et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,22% à 2.819,45 points.

Le Nasdaq et le S&P 500 étaient soutenus par le franchissement par Apple (+2,55%) du seuil symbolique des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

L'Eurostoxx 50 a cédé 1,15%.

La Bourse de Paris a clôturé en baisse de 0,68%, l'indice CAC 40 cédant 37,39 points à 5.460,98 points.

Société Générale a perdu 2,25% à 37,12 euros, malgré une hausse de 9,3% de son bénéfice net à 1,15 milliard d'euros au deuxième trimestre.

AXA a pris 1,04% à 21,91 euros, dans la foulée des annonces d'un bénéfice net en baisse au premier semestre par rapport à la même période en 2017.

Amundi a largement bénéficié (+5,44% à 61,62 euros) du bond de 58% de son bénéfice net au premier semestre 2018.

Le contexte tendu sur le plan commercial a pesé sur les valeurs minières, à l'instar d'ArcelorMittal (-3,13% à 27,26 euros) et d'Eramet (-3,14% à 80,30 euros).

Peugeot a reculé de 2,27% à 24,06 euros et Renault de 1,82% à 72,40 euros.

La Bourse de Francfort a terminé en net repli. L'indice vedette DAX a lâché 1,50% à 12.546,33 points.

Siemens a lourdement pesé sur la cote (-4,69% à 114,20 euros), le groupe industriel ayant été sanctionné après avoir dévoilé un bénéfice net trimestriel en baisse de 14%.

Volkswagen a cédé 2,18% à 143,40 euros, Daimler 1,43% à 57,41 euros.

La Bourse de Londres a fini en baisse de 1,01%. L'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 76,98 points à 7.575,93 points.

La banque Barclays a reculé (-2,69% à 186,54 pence), bien qu'elle soit revenue dans le vert au premier semestre.

Le motoriste Rolls-Royce a été recherché (+7,11% à 1.058,00 pence).

Le groupe boursier London Stock Exchange (LSE) a gagné 3,21% à 4.497,00 pence après avoir publié de solides résultats au premier semestre.

La Bourse de Milan a fini en baisse, l'indice phare FTSE Mib perdant 1,73% à 21.415 points.

La meilleure performance a été celle de Ferrari, qui avait plongé de plus de 8% mercredi et s'est partiellement repris (+ 4,03% à 108,5 euros). Loin derrière, seuls STMicroelectronics (+0,81% à 18,755 euros), Italgas (+0,14% à 4,846 euros) et Campari (+0,07% à 7,355 euros) ont terminé dans le vert.

Dans le bas du tableau, Tenaris a cédé 6,30% à 14,655 euros, Poste Italiane 5,41% à 7,524 euros et Saipem 5,29% à 4,19 euros.

A Madrid, l'indice Ibex35 a terminé en baisse de 1,03% à 9.698,20 points, les cours des banques plongeant.

Banco Santander a perdu 1,54% à 4,68 euros, BBVA 2,80% à 6,05 euros et Bankia 2,06% à 3,32 euros.

ArcelorMittal a vu son action chuter de 3,04% à 27,26 euros, après avoir grimpé mercredi, sous l'effet de l'annonce d'une hausse de son bénéfice net au premier semestre.

Parmi les valeurs phare, Telefonica a reculé de 0,85% à 7,60 euros et Inditex (Zara) de 0,86% à 27,74 euros.

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a perdu 0,46% à 5.611,57 points.

La banque BCP a reculé de 1,67% à 0,265 euro.

Galp Energia est resté inchangé à 17,735 euros, EDP a gagné 0,23% à 3,541 euros mais sa filiale dans le renouvelable EDP Renovais a perdu 0,80% à 8,71 euros.

Jeronimo Martins a gagné 0,55% à 12,715 euros.

Le papetier The Navigator a cédé 0,98% à 4,866 euros.

La Bourse suisse a terminé en baisse, l'indice SMI des valeurs vedettes fléchissant de 0,20% à 9.155,57 points. La plupart des titres ont fini dans le rouge, mais l'indice a bénéficié du soutien de deux de ses poids lourds: les groupes pharmaceutiques Roche (+1,17% à 245,90 francs suisses suisses) et Novartis (+0,29% à 83,48 francs suisses suisses).

A l'inverse, les valeurs cycliques et technologiques ont particulièrement pesé sur le SMI, à l'instar du numéro un mondial du travail temporaire Adecco (- 2,95% à 59,18 francs suisses suisses), du géant suisse des matériaux de construction LafargeHolcim (- 2,47% à 49,39 francs suisses suisses) ou du groupe d'ingénierie helvético-suédois ABB (- 1,72% à 22,32 francs suisses suisses).

Les valeurs bancaires ont elles aussi accusé un net recul, de 1,75% à 16,03 francs suisses suisses pour UBS, de 1,00% à 15,81 francs suisses suisses pour Credit Suisse et de 1,73% à 53,50 francs suisses suisses pour Julius Baer.

Le réassureur Swiss Re, qui publie vendredi ses résultats du deuxième trimestre, a cédé 0,88% à 89,98 francs suisses suisses.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a reculé de 0,51% à 569,95 points.

Altice Europe, dont le chiffre d'affaires et la marge d'exploitation ont reculé au 2e trimestre, a plongé de 16,30% à 2,41 euros. L'assureur Aegon a chuté de 3,18% à 5,47 euros.

L'éditeur professionnel Wolters Kluwer a gagné 3,42% à 52,00 euros et le groupe chimique et pharmaceutique DSM a pris 1,21% à 92,00 euros.

La Bourse de Bruxelles a poursuivi sa baisse, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes cédant 0,83% à 3.862,26 points.

14 des 20 valeurs ont terminé dans le rouge. Les plus fortes baisses ont été subies par Solvay (-2,19% à 114,1 euros), KBC (-1,08% à 64,3 euros) et GBL (-1,43% à 89,34 euros).

Le groupe Sofina a connu la plus forte hausse (+1,02% à 158 euros).

bp/eb