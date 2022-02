Les Bourses européennes en berne, l'inflation américaine au plus haut depuis 40 ans

Les marchés européens ont fini dans le rouge, les chiffres américains de l'inflation alimentant le scénario d'un resserrement accéléré de la politique monétaire de la Fed. L'indice CAC 40 a clôturé en repli de 0,41% à 7 001,55 points tandis que l'EuroStoxx50 a cédé 0,11% à 4 190,32 points. La situation était similaire aux Etats-Unis où le Dow Jones perdait 0,46% vers 17h30.



Statistique la plus importante de la semaine, l'inflation, a dépassé les attentes. Le taux d'inflation aux Etats-Unis s'est élevé à 7,5% au mois de janvier, en rythme annuel. C'est légèrement plus que les attentes du marché (7,3%) et représente une accélération par rapport à décembre (7%). L'inflation n'avait pas atteint un tel niveau depuis près de 40 ans.



L'inflation "core", c'est-à-dire ajustée des éléments les plus volatils, est ressortie à 6%, contre 5,9% attendus et 5,5% en décembre.



Dans le sillage de cette publication, le rendement du 10 ans a touché 2%, un niveau jamais vu depuis mi-2019. Les investisseurs craignent que la Fed normalise sa politique monétaire plus rapidement que prévu. Dans les minutes qui ont suivi cette statistique, le marché attribuait une probabilité d'environ 50% à une hausse des taux de 50 points de base en mars contre 28% auparavant.



La séance a également été animée par les nombreux résultats d'entreprises, dont beaucoup appartenaient au CAC 40. Le principal indice parisien a été dominé par Unibail-Rodamco-Westfield, dont le profit 2021 a dépassé ses attentes. Société Générale et Crédit Agricole ont aussi été soutenues par leurs bons résultats et la poursuite de la hausse des taux longs.



La réaction des investisseurs aux publications de TotalEnergies, L'Oréal et de Legrand a été négative.



Au-delà des résultats et du CAC 40, Dassault Aviation a décollé à la faveur d'un contrat pour 42 Rafale en Indonésie.