Europe : Les Bourses européennes en dents de scie après des indicateurs américains

mitigés

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé mercredi dans le sillage d'indicateurs macroéconomiques mitigés aux Etats-Unis, les investisseurs en profitant pour faire une pause après la récente envolée des indices.

Alors que Paris a avancé de 0,23%, Francfort a abandonné 0,02% et Londres 0,64%, tandis que Milan et Madrid ont pris respectivement 0,72% et 0,26%.

Wall Street évoluait lui aussi en ordre dispersé à la mi-séance au lendemain du dépassement d'un palier historique pour l'indice Dow Jones, à plus de 30.000 points.

Vers 17H30 GMT, le Dow Jones perdait 0,67% et le S&P 500 0,28% pendant que le Nasdaq avançait de 0,26%.

Les inscriptions américaines au chômage ont augmenté de 30.000 par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres hebdomadaires du département du Travail publiés à la veille de la fête de Thanksgiving.

En revanche, les commandes de biens durables ont augmenté bien plus que prévu en octobre (+1,3%, contre +0,8% attendus), largement tirées par le secteur de la défense, selon les données du département du Commerce.

"On sent un flottement sur les indices, il n'y a pas de raison d'être inquiet, mais cela manque de grosses annonces", déclare à l'AFP Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés pour IG France.

"Le marché essaye de naviguer après avoir accueilli beaucoup de bonnes nouvelles, sur l'élection présidentielle américaine, sur les vaccins et le Brexit", ajoute-t-il.

Toutes ces informations ont permis à l'indice vedette parisien d'être sur le point de boucler vendredi soir sa quatrième semaine de hausse de suite au cours d'un mois déjà historique, novembre étant en passe de représenter le meilleur mois en plus de 30 ans.

Ailleurs en Europe, les hausses mensuelles s'annoncent elles aussi importantes.

Tant pour le vaccin qu'au sujet de l'élection américaine, "le marché s'est projeté plusieurs mois voire plusieurs trimestres en avant", souligne Alexandre Baradez, estimant que décembre pourrait représenter un retour sur terre.

ROLLS ROYCE FERME UNE USINE

Le fabricant britannique de moteurs d'avions (-4,19% à 110,90 pence) va fermer pour un mois une usine du nord de l'Angleterre où les salariés font grève pour dénoncer une délocalisation d'une partie de l'activité à Singapour.

PERTE MASSIVE POUR ELIOR

Le groupe français de restauration collective a baissé de 4,74% à 5,23 euros, sanctionné après une perte de 483 millions d'euros lors de son exercice 2019/2020, en particulier dans la restauration d'entreprise, tant à l'international qu'en France.

FEU VERT AUX USA POUR SIEMENS HEALTHINEERS

Le géant allemand de la santé (+0,76% à 37,55 euros sur le MDAX) a obtenu mercredi le feu vert de l'autorité américaine de contrôle des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) au projet de rachat du spécialiste américain du cancer Varian pour 16 milliards de dollars (13,48 milliards d'euros).

Les indices en bref

Paris - CAC 40 +0,23% 5.571,29 points

Londres - FTSE 100 -0,64% 6.391,09 points

Francfort - Dax -0,02% 13.289,80 points

Madrid - IBEX 35 +0,26% 8.164,70 points

Milan - FTSE MIB +0,72% 22.303,58 points

Zurich - SMI -0,03% 10.488,27 points

Amsterdam - AEX -0,18% 606,39 points

Bruxelles - Bel 20 -0,57% 3.702,84 points

Lisbonne - PSI 20 +1,26% 4.628,63 points

alb/tq/oaa