Europe : Les Bourses européennes en fort repli

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé en forte baisse mercredi, les investisseurs s'inquiétant de l'intensification de la guerre commerciale entre Washington et Ankara et se détournant des matières premières, jugées risquées.

Plus tôt dans la journée, la Turquie a fortement relevé les tarifs douaniers de plusieurs produits américains, poursuivant son bras de fer avec les Etats-Unis, qui a fait plonger la livre turque ces derniers jours.

"La tendance baissière entamée la semaine dernière se concentrait jusqu'alors sur le secteur bancaire, par crainte d'une contagion de la crise en Turquie", a souligné auprès d'une journaliste de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant Bleu Gestion.

"Mais elle s'étend aujourd'hui (mercredi) à l'ensemble des secteurs, et au-delà, à l'ensemble des actifs risqués, avec de fortes baisses notamment sur les prix du pétrole et des matières premières", a poursuivi le spécialiste.

De son côté, la Bourse de New York reculait nettement à la mi-séance: vers 16H15 GMT le Dow Jones Industrial Average perdait 1,02% à 25.042,92 points, l'indice élargi S&P 500 reculait de 1,04% à 2.810,54 points et le Nasdaq cédait 1,50% à 7.752,65 points.

"Face aux inquiétudes suscitées par la crise en Turquie, les investisseurs font preuve d'une aversion certaine pour les actifs plus risqués: les matières premières comme les marchés actions sont en baisse", a remarqué Jack Ablin de Cresset Wealth Advisors.

"Pourtant les données sur l'économie américaine diffusées ce matin étaient très bonnes, mais elles sont reléguées au second plan par la crainte des répercussions sur l'économie mondiale" de la situation en Turquie, a souligné M. Ablin.

L'Eurostoxx 50 a lâché 1,48%.

La Bourse de Paris a terminé en fort repli, cédant 1,82%. L'indice CAC 40 a lâché 98,19 points à 5.305,22 points.

Les titres liés aux métaux ont chuté, à l'instar d'ArcelorMittal (-4,76% à 24,91 euros) et d'Eramet (-7,65% à 74,85 euros).

Dans le secteur pétrolier, Total a lâché 2,76% à 52,07 euros, TechnipFMC 4,52% à 24,30 euros, et CGG 4,56% à 2,30 euros.

Valeo a été pénalisé (-3,36% à 39,37 euros) par un abaissement de sa recommandation par HSBC.

Du côté du luxe, LVMH a reculé (-2,97% à 291,15 euros) tout comme Kering (-2,74% à 451,50 euros) et Hermès (-2,34% à 541,80 euros).

A l'inverse, le gestionnaire d'actifs Amundi a gagné 1,11% à 59,96 euros et Air France-KLM a pris 1,59% à 8,92 euros.

La Bourse de Londres a cédé 1,49%, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdant 113,77 points à 7.497,87 points.

Le secteur des métaux a été pénalisé: Anglo American a reculé de 6,20% à 1.542,20 pence, Antofagasta de 5,66% à 836,20 pence et BHP Billiton a fléchi de 5,22% à 1.612,80 pence.

Les producteurs d'or Fresnillo (-7,79% à 897,00 pence) et Randgold (-5,36% à 5.018,00 pence) ont également flanché.

Les valeurs pétrolières ont souffert aussi, BP lâchant 1,85% à 545,00 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 1,87% à 2.487,50 pence.

L'assureur d'automobiles Admiral a figuré parmi les rares valeurs en hausse (+3,20% à 2.062,00 pence).

La Bourse de Francfort a fini en forte baisse, le Dax perdant 1,58%.

L'indice vedette a perdu 195,9 points pour finir à 12.163,01 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté reculé de 1,47%, à 26.200,94 points.

Côté Dax, toutes les valeurs ont fini dans le rouge, les défensives limitant la casse avec le groupe d'immobilier Vonovia (-0,09% à 42,50 euros) et le laboratoire Merck (-0,13% à 89,64 euros).

Comme ces derniers jours, les bancaires ont souffert de la crise de la devise turque: Deutsche Bank a cédé 2,51% à 9,79 euros et Commerzbank 1,99% à 8,16 euros.

En queue de peloton, Bayer a cédé 3,55% à 80,79 euros et l'aciériste et géant des technologies ThyssenKrupp a fermé la marche, abandonnant 3,86% à 19,43 euros.

La Bourse de Madrid a clôturé en fort repli, l'indice Ibex 35 perdant 1,26% à 9.386 points.

Le secteur bancaire a continué à se replier : BBVA (-0,99% à 5,40 euros), Santander (-1,88% à 4,34 euros) et Bankinter (-2,63% à 7,55 euros).

Seuls trois titres ont fini dans le vert, dont le fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa qui a gagné 0,63% à 11,90 euros.

La Bourse suisse a baissé de 0,93%, l'indice SMI des valeurs vedettes repassant sous la barre des 9.000 points, à 8.926,23 points.

Toutes les valeurs ont fini dans le rouge, sauf le géant alimentaire Nestlé qui a réussi de justesse à garder la tête hors de l'eau (+0,02% à 80,98 CHF).

Dans le bas du tableau, figuraient deux valeurs du luxe, Richemont (-3,24% à 83,54 CHF) et l'horloger Swatch (-3,14% à 422,70 CHF).

Côté bancaires, Credit Suisse a poursuivi sa descente (-1,37% à 14,76 CHF) et UBS, premier groupe bancaire helvétique, a perdu 0,71% (15,31 CHF).

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en baisse de 1,56% à 552,70 points.

Le sidérurgiste Arcelor Mittal a chuté de 4,76% à 24,91 euros et le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML a perdu 3,82% à 174,04 euros.

Le groupe de biotechnologies Gemalto a gagné 0,24% à 49,98 euros et l'assureur ASR Nederland a pris 0,21% à 37,90 euros.

La Bourse de Bruxelles a reculé de 1,33%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes terminant la séance à 3.759,82 points.

Parmi les plus fortes baisses, figuraient l'entreprise de production de métaux Umicore (-4,61% à 46,35 euros), la valeur bancaire KBC (-2,5% à 62,4 euros) et le groupe chimique belge Solvay (-1,7% à 112,4 euros).

A la Bourse de Lisbonne, le PSI 20 a lâché 1,59% à 5.417,05 points.

La plupart des valeurs ont terminé en recul. Parmi les plus fortes baisses figuraient les papetiers The Navigator (-4,45% à 4,29 euros) et Altri (-3,62% à 8,26 euros).

A contre courant de la tendance, Corticeira Amori a avancé de 0,75% à 10,72 euros.

La Bourse de Milan était fermée mercredi, jour de l'Assomption.

