Europe : Les Bourses européennes en hausse, rassurées par la BCE

PARIS (awp/afp) - La plupart des Bourses européennes ont terminé dans le vert vendredi, dans un marché galvanisé par le ton conciliant de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et les perspectives d'une évolution positive de la crise commerciale entre la Chine et les Etats-Unis.

"La BCE ne peut pas serrer la vis sans prendre le risque de déprimer plus encore la conjoncture", a jugé Jochen Stanzl, analyste pour CMC Markets, au lendemain de l'annonce par son président Mario Draghi que les risques pour l'économie augmentaient en zone euro, un discours immédiatement perçu comme l'annonce que les taux d'intérêt ne remonteraient pas avant au moins 2020.

De plus, "le marché pour l'instant anticipe toujours que l'on approche d'une solution sur les questions commerciales avec la Chine", à quelques jours du déplacement à Washington d'une délégation chinoise pour de nouvelles discussions, a commenté auprès de l'AFP Alexandre Baradez, un analyste de IG France.

A New York, les indices évoluaient en nette hausse à la mi-séance: vers 17H20 GMT, le Dow Jones Industrial Average avançait de 0,87% à 24.766,20 points, l'indice élargi S&P 500 s'appréciait de 0,94% à 2.667,07 points et le Nasdaq de 1,24% à 7.160,87 points.

L'Eurostoxx 50 a gagné 1,18%

A Paris, l'indice CAC 40 a gagné 1,11%, soit 53,86 points, pour terminer à 4.925,82 points, dans un volume d'échanges limité de 3,3 milliards d'euros.

Les valeurs bancaires ont gagné du terrain: BNP Paribas a progressé de 3,89% à 42,99 euros, Société Générale de 3,25% à 28,62 euros et Crédit Agricole de 2,43% à 10,38 euros.

Marie Brizard a perdu 2,24% à 2,62 euros après que le groupe de spiritueux a annoncé qu'il avait de nouveau subi de lourdes pertes en 2018, à quelques jours de l'assemblée générale qui doit permettre à son principal actionnaire de venir lui sauver la mise.

Les titres d'Orchestra-Prémaman et de Toupargel étaient suspendus, le premier depuis mercredi et le second depuis jeudi, à la demande des deux sociétés en grandes difficultés financières.

La Bourse de Francfort a fini en forte hausse, le Dax grimpant de 1,36%, ou 151,61 points, à 11.281,79 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes a gagné 1,06% à 23.822,92 points.

Côté valeurs, Covestro a gagné 4,92% à 47,59 euros, Volkswagen 4,19% à 151,64 euros et Deutsche Bank 3,95% à 8,13 euros, portés par le regain d'intérêt général pour les actifs risqués.

Infineon (+2,26% à 19,71 euros) et le prestataire de paiements en ligne Wirecard (+0,75% à 167,40 euros) ont grimpé sur leur lancée de la veille, toujours aidées par le rebond des valeurs technologiques à Wall Street.

Les valeurs dites défensives, peu sensibles aux variations de la conjoncture, ont terminé en queue de classement, Beiersdorf lâchant 0,37% à 85,20 euros, Munich Re 0,66% à 196 euros et Deutsche Telekom 0,67% à 14,10 euros.

La Bourse de Londres a terminé en légère baisse de 0,14%, l'indice FTSE-100 des principales valeurs cédant 9,73 points pour terminer à 6.809,22 points.

Parmi les multinationales sensibles à une livre plus forte, le groupe de luxe Burberry a cédé 2,03% à 1.785,50 pence, le géant de la restauration collective Compass a perdu 1,64% à 1.586,50 pence, le cigarettier British American Tobacco a diminué de 1,36% à 2.392 pence et le fabricant d'alcool Diageo a lâché 0,69% à 2.716 pence.

A l'inverse, les compagnies minières ont été soutenues par le rebond des cours des métaux industriels. Glencore s'est élevé de 3,24% à 297,50 pence, Rio Tinto de 3% à 3.878 pence et BHP de 2,57% à 1.609,40 pence.

La banque Lloyds Banking Group a gagné 1,54% à 58,57 pence et sa concurrente RBS est montée de 0,95% à 243,30 pence, tandis que la compagnie aérienne EasyJet s'envolait de 3,03% à 1.292,50 pence.

Le géant des télécoms Vodafone a chuté de 4,89% à 137 pence après avoir publié une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel.

La Bourse de Milan a terminé en hausse, l'indice FTSE Mib gagnant 1,26% à 19.811 points.

StMicroelectronics réalise la meilleure performance avec une hausse de 4,43% à 14,375 euros, tandis que Ferrari enregistre la plus forte baisse, abandonnant 1,07% à 97,98 euros.

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a gagné 0,99% à 5.152,04 points.

La banque BCP s'est appréciée de 1,04% à 0,244 euro, Galp Energia a abandonné 0,14% à 13,95 euros, EDP a grimpé de 1,38% à 3,095 euros mais sa filiale dans le renouvelable EDP Renovais a perdu 0,44% à 7,85 euros.

Jeronimo Martins a gagné 1,52% à 12,72 euros. Le papetier The Navigator a bondi de 2,27% à 4,24 euros.

La Bourse de Bruxelles a progressé de 1,12%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes s'affichant en clôture à 3.496,96 points

Le métallurgiste Umicore a gagné 5,12% à 36,75 euros et seulement trois valeurs ont terminé en territoire négatif, dont UCB (chimie, biotechnologies) qui a reculé de 1,99% à 74,86 euros.

A Madrid, l'indice Ibex 35 a clôturé en hausse de 0,38% à 9.185,20 points.

Les banques étaient bien orientées: Banco de Sabadell a bondi de 4,40% à 1,08 euro. Bankia, qui publiera ses résultats lundi, remontait de 1,97% à 2,59 euros.

Les aciéristes ont fortement progressé: ArcelorMittal de 5,54% (à 20,01 euros) et Acerinox de 2,37% (à 9,40 euros).

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,99% à 515,10 points.

Le sidérurgiste Arcelor Mittal a gagné 5,51% à 20,04 euros et l'assureur ASR Nederland a perdu 1,17% à 37,20 euros.

La Bourse suisse n'a pas réussi à redresser la barre, l'indice SMI reculant de 0,17% à 8.922,49 points.

Givaudan, numéro un mondial des parfums et arômes, a fini lanterne rouge après des résultats décevants. Le titre a dévissé de 3,71% à 2.361,00 francs suisses suisses (CHF). L'assureur Swiss Life a perdu 1,76% à 412,30 CHF.

Le géant des matériaux de construction, LafargeHolcim, a gagné 2,41% à 46,25 CHF, suivi du groupe de chimie Lonza (+2,21% à 282,70 CHF).

