Europe : Les Bourses européennes en hausse, rassurées sur les tensions commerciales

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, soutenues par le rebond des valeurs technologiques et celui du secteur automobile qui ont profité des propos rassurants venus de Chine et du Mexique sur les tensions commerciales avec les Etats-Unis.

Le mouvement haussier s'est décidé dans l'après-midi "après les déclarations du ministre du Commerce chinois, qui a indiqué que les tensions entre les Etats-Unis et la Chine devaient être résolues par le dialogue et la négociation", a déclaré Alexandre Baradez, analyste de IG France.

Le chef de la diplomatie mexicaine Marcelo Ebrard a lui estimé qu'il y avait 80% de chances de parvenir à un accord avec Washington pour éviter les tarifs douaniers que le président Donald Trump menace d'imposer sur les produits importés du Mexique la semaine prochaine.

"Cela ouvre une petite porte", a ajouté M. Baradez, même si de tels propos ont déjà été tenus par le passé et "ne marquent pas un tournant".

Les indices européens ont aussi bénéficié de la reprise du marché américain où ont rebondi les valeurs technologiques, fortement pénalisées la veille par le repli d'Alphabet, de Facebook, d'Amazon et d'Apple, dans le viseur des autorités américaines de la concurrence.

Entre "la pression de la guerre commerciale opposant les Etats-Unis et la Chine et ces enquêtes, cela commence à faire beaucoup pour les valeurs technologiques, qui ont enregistré de très fortes performances ces dernières années et trimestres, et sont donc exposées à un vrai risque de correction", a observé M. Baradez.

La Banque centrale américaine a d'ailleurs dit surveiller "de près" les effets sur l'économie de la guerre commerciale qui a récemment gagné en intensité.

A Wall Street, les indices montaient nettement à la mi-séance: le Dow Jones Industrial Average montait vers 16H15 GMT de 1,57% à 25.208,83 points, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, de 1,85% à 7.468,73 points et l'indice élargi S&P 500 de 1,51%, à 2.785,83 points.

L'Eurostoxx 50 a gagné 1,01%.

A Paris, l'indice CAC 40 a terminé en hausse de 0,51% à 5.268,26 points.

Renault, dont le conseil d'administration se réunissait pour étudier la proposition de fusion formulée par le groupe italo-américain Fiat Chrysler (FCA), a progressé de 4,28% à 56,27 euros. Dans le sillage du constructeur, l'équipementier Faurecia (+6,64% à 35,32 euros) et Michelin (+2,16% à 104,05 euros) ont également grimpé.

A Francfort, le Dax a bondi de 1,51% en clôture, à 11.971,17 points.

Les déclarations mexicaines ont profité au secteur automobile. Daimler a ainsi progressé de 4,13% à 48,58 euros et l'équipementier Continental de 3,17% à 126,16 euros.

A Londres, l'indice FTSE-100 a progressé de 0,41% à 7.214,29 points.

A l'exception du groupe de services Hargreaves Lansdown (-4,58% à 2.126 pence), le secteur financier a tiré la place vers le haut à l'image de la banque Barclays (+3,09% à 154,10 pence) ou du gérant d'actifs Standard Life Aberdeen (+5,36% à 275,00 pence).

Ailleurs en Europe, la Bourse de Milan a pris 1,69% à 20.229 points, Madrid 1,05% à 9.117,60 points et la Bourse suisse a fini quasiment à l'équilibre (-0,05%) à 9.597,71 points, victime de la défaillance de ses poids lourds (-2,11% pour Nestlé à 99,30 CHF et -0,63% pour Novartis à 86,92 CHF).

Amsterdam est resté stable (+0,08% à 541,15 points), tandis que Bruxelles (+1,12% à 3.458,39 points) et Lisbonne (+1,62% à 5.066,00 points) ont bien progressé.

La volonté chinoise d'apaisement a particulièrement porté le groupe sidérurgique ArcelorMittal (+4,02% à Madrid à 13,87 euros et +4,05% à Amsterdam à 13,86 euros).

