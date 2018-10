Europe : Les Bourses européennes en nette hausse dans le sillage de Wall Street

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont clôturé en nette hausse mercredi pour la dernière séance d'un mois agité, entraînées par le rebond de Wall Street malgré les incertitudes politiques et macroéconomiques, au lendemain d'une croissance décevante pour la zone euro.

"Les inquiétudes ont été exacerbées au mois d'octobre avec une concentration de craintes entre le conflit commercial, le budget italien ou encore la hausse des taux d'emprunts, sans que cela ne se répercute dans les résultats de sociétés", a indiqué à l'AFP Régis Aubert, gérant actions chez Financière Arbevel.

"Les investisseurs ont envie de revenir sur le marché et la bonne orientation de Wall Street contribue au mouvement", a-t-il complété.

A New York, les indices poursuivaient en effet leur rebond et s'affichaient en nette hausse à la mi-séance: vers 17H15 GMT, le Dow Jones Industrial Average s'appréciait de 1,35%, à 25.210,97 points, l'indice élargi S&P 500 de 1,59%, à 2.725,31 points, et le Nasdaq de 2,40%, à 7.333,56 points.

"Après un mois d'octobre assez effrayant, on finit les deux derniers jours sur une petite douceur", a commenté Brian Battle, de Performance Trust Capital Partners. Ce rebond "est à la mesure des pertes qu'on a encaissées plus tôt dans le mois."

Les indices étaient aidés en cela par les résultats de quelques vedettes de Wall Street dont Facebook (+3,82%) ou General Motors (+9,29%) ainsi que par l'annonce d'un nombre élevé d'embauches dans le secteur privé aux Etats-Unis en octobre, selon l'enquête mensuelle d'ADP.

L'Eurostoxx 50 a terminé en forte hausse de 1,60%.

A la Bourse de Paris, le CAC 40 a clôturé en nette hausse (+2,31%) à 5.093,44 points, dans un volume d'échanges important de 6 milliards d'euros.

Sur le front des valeurs, L'Oréal a fait un bond de 6,71% à 198,90 euros, galvanisé par une nette accélération au troisième trimestre des ventes du groupe, qui ont connu leur plus forte progression depuis dix ans. Eutelsat a plongé en revanche de 14,43% à 17,91 euros, plombé par la révision à la baisse de son objectif annuel de ventes.

La Bourse de Francfort a fini en nette hausse, le Dax gagnant 1,42%, à 11.447,51 points.

Les valeurs technologiques, dans la tourmente depuis plusieurs semaines, ont profité mercredi de la hausse du secteur outre-Atlantique: la Fintech Wirecard (+4,06% à 165,40 euros) a fini en haut du tableau, devant le fabricant de semi-conducteurs Infineon (+3,75% à 17,71 euros). Le nouveau titre du fabricant de gaz Naturel Linde Plc, né de la fusion de l'allemand Linde et de l'américain Praxair, a, lui, fini en baisse de 0,65% à 144,85 euros pour son troisième jour de cotation au Dax, où il a remplacé les actions de Linde.

A Londres, l'indice FTSE-100 a grimpé (+1,31%) à 7.128,10 points.

Le secteur pétrolier a été une nouvelle fois un facteur de soutien: BP, au lendemain de résultats salués par le marché, a pris 3,90% à 567,30 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 3,09% à 2.565 pence à la veille de la publication de ses comptes.

En revanche, le groupe pharmaceutique GSK a cédé 1,72% à 1.511,20 pence malgré des résultats en hausse au troisième trimestre et des prévisions plus optimistes pour 2018 grâce aux vaccins.

La Bourse de Milan a terminé en hausse, l'indice FTSE Mib gagnant 0,27%, à 19.050 points.

Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs StMicroelectronics réalise la meilleure performance et gagne 4,00% à 13,4 euros tandis que le groupe pharmaceutique Recordati Ord enregistre la plus forte baisse, perdant 3,27% à 29,92 euros.

L'indice Ibex 35 de la Bourse de Madrid a clôturé en hausse de 0,99%, à 8.893,50 points.

Principale hausse de la séance, le pétrolier espagnol Repsol a pris 4,35% à 15,83 euros après avoir publié un bénéfice net en hausse, porté par la rentabilité de sa branche exploration et production.

Inversement, le groupe de grande distribution Dia a continué de chuter jusqu'à 0,67 euro (-3,45%).

Le PSI 20 à Lisbonne est monté de 0,48% à 5.030.71 points.

La holding de télécommunications Pharol a gagné 4,72% à 0,155 euro tandis que l'entreprise spécialisée dans la grande distribution Jeronimo Martins a lâché 5,69% à 10,86 euros.

La Bourse suisse a aussi renforcé sa progression. L'indice SMI des valeurs vedettes a clôturé en hausse de 1,90% à 9.022,16 points, tous les titres se hissant en terrain positif.

Le groupe Geberit (+3,11% à 394,30 francs suisses suisses), spécialisé dans la fabrication d'équipements sanitaires, a enregistré la plus forte augmentation, après avoir publié la veille une progression de ses ventes sur neuf mois.

Les valeurs bancaires étaient également très recherchées: UBS, premier établissement bancaire suisse, a pris 3,03% à 14,09 francs suisses suisses tandis que son concurrent Credit Suisse gagnait 2,92% à 13,22 francs suisses suisses.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 1,56% à 518,71 points.

Du côté des valeurs, l'industriel Aalberts a gagné 3,64% à 32,45 euros tandis que l'éditeur professionnel Wolters Kluwer a perdu 2,22% à 50,16 euros.

La Bourse de Bruxelles a progressé de 1,49%, l'indice Bel-20 des valeurs vedette s'affichant en clôture à 3.447,07 points.

La plus forte hausse a été enregistrée par le groupe de biotechnologies arGEN-X (+6,37% à 70,10 euros) tandis que la plus forte baisse a été observée par le groupe de télécommunications Telenet (-6,46% à 42,88 euros).

