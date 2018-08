Europe : Les Bourses européennes en ordre dispersé

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé sans réelle direction mercredi, les investisseurs adoptant une position plutôt attentiste avant la reprise du dialogue commercial sino-américain et une réunion de banquiers centraux.

"C'est un marché d'attente, il n'y a pas eu beaucoup de publications, le marché est creux" avant plusieurs échéances, notamment la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole, aux Etats-Unis, a résumé à l'AFP Frédéric Rozier, gestionnaire de portefeuille chez Mirabaud France.

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé à la mi-séance: vers 16H20 GMT le Dow Jones Industrial Average perdait 0,08% à 25.801,37 points, le Nasdaq gagnait 0,39% à 7.889,70 points et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,11% à 2.866,25 points.

L'Eurostoxx 50 a gagné 0,25%.

La Bourse de Paris a clôturé en petite hausse de 0,22%, l'indice CAC 40 finissant à 5.420,61 points.

Plombés par l'équipementier allemand Continental, qui a révisé à la baisse ses prévisions annuelles, les équipementiers automobiles français ont souffert.

Michelin a lâché 3,95% à 104,60 euros, Valeo 4,85% à 38,28 euros, Faurecia 4,16% à 51,64 euros et Plastic Omnium 3,66% à 34,22 euros.

Les constructeurs automobiles ont également été affectés. Peugeot a cédé 2,14% à 24,27 euros et Renault 0,78% à 72,88 euros.

Les bancaires ont poursuivi leur rebond. Crédit Agricole a pris 1,61% à 12,10 euros, Société Générale 0,94% à 36,04 euros et BNP Paribas 0,56% à 52,07 euros.

Les valeurs pétrolières ont également gagné du terrain: TechnipFMC s'est adjugé 1,98% à 25,80 euros et Total 0,98% à 53,73 euros.

La Bourse de Francfort a fini à l'équilibre, l'indice vedette DAX grignotant 0,01% à 12.385,70 points.

Continental a dévissé de 13,19% à 160,85 euros.

Dans son sillage, les valeurs automobiles allemandes ont toutes terminé à la peine. Volkswagen a perdu 1,35% à 138,82 euros, Daimler 1,02% à 55,30 euros et BMW 0,77% à 82,29 euros.

Le fabricant de gaz industriel Linde a reculé de 1,42% à 190,30 euros.

Le groupe immobilier Vonovia a connu la plus forte progression de la séance (+1,63% à 43,68 euros), suivi par le spécialiste de la santé Fresenius, en hausse de 1,61% à 87,02 euros.

La Bourse de Londres a terminé en légère hausse de 0,11%, l'indice FTSE-100 des principales valeurs finissant à 7.574,24 points.

Le secteur pétrolier a été recherché à l'image de BP (+0,54% à 554,60 pence) et Royal Dutch Shell (action "B", +0,88% à 2.567,50 pence).

Les valeurs minières ont profité de ce contexte favorable. Anglo American a pris 0,91% à 1.576,60 pence, BHP Billiton 1,58% à 1.636,00 pence et Rio Tinto 0,82% à 3.697,00 pence.

Parmi les plus fortes baisses, la compagnie aérienne à bas coûts EasyJet a lâché 3,57% à 1.554,50 pence et le groupe de chimie Johnson Matthey 2,99% à 3.533,00 pence.

La Bourse de Milan a terminé en baisse, l'indice FTSE Mib perdant 0,40% à 20.700 points.

Banca Generali a bondi de 2,63% à 23,44 euros, suivie d'Unipol Sai qui a avancé de 2,39% à 1,9725 euro et de Saipem en progression de 1,33% à 4,647 euros.

Pirelli a plongé de 4,58% à 7,25 euros, suivi d'Atlantia, en baisse de 3,81% à 18,18 euros et d'Italgas qui a abandonné 2,82% à 4,719 euros.

A Madrid, l'indice Ibex 35 a clôturé en hausse de 0,33% à 9.580,20 points.

Les valeurs bancaires ont terminé dans le vert à l'exception de Banco Santander, qui a perdu 1,08% à 4,35 euros, et de Bankinter, qui a cédé 0,24% à 7,63 euros.

Le géant du textile Inditex a fini en hausse de 1,57% à 28,41 euros tandis que le pétrolier Repsol s'est apprécié de 0,55% à 16,52 euros. Telefonica est resté quasi stable (-0,01% à 7,34 euros), et le distributeur d'électricité Iberdrola a perdu 0,18% à 6,49 euros.

Le géant espagnol de la construction ACS, dont l'action avait chuté après l'effondrement du pont de Gênes mi-août, poursuivait sa remontée avec la plus forte hausse de la séance (2,34% à 35,84 euros).

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a gagné 0,22% à 5.516,98 points.

La banque BCP a progressé de 1,90% à 0,2568 euro.

Galp Energia a pris 1,37% à 17,695 euros, EDP s'est apprécié de 0,21% à 3,393 euros et sa filiale dans le renouvelable EDP Renovais a gagné 0,29% à 8,725 euros.

Jeronimo Martins a abandonné 0,98% à 13,09 euros.

Le papetier The Navigator est resté inchangé à 4,436 euros.

La Bourse suisse a clôturé en baisse, l'indice SMI des valeurs vedettes reculant de 0,40% à 9.046,94 points.

Le secteur bancaire helvétique a été particulièrement à la peine, Credit Suisse terminant lanterne rouge de la cote, en baisse de 1,27% à 14,72 francs suisses suisses tandis qu'UBS perdait 0,87% (15,415 CHF).

Nestlé a reculé de 0,59% (81,36 CHF), tout comme les valeurs pharmaceutiques, également dans le rouge: Roche a perdu 0,66% (241,30 CHF) et Novartis 0,29% (82,84 CHF).

Les meilleures performances du jour étaient à mettre au compte de SGS, numéro un mondial de l'inspection et de la certification de produits qui a gagné 0,74% (2.602,00 CHF), du groupe de chimie Lonza (+0,45% à 314,50 CHF) et du numéro un mondial des parfums et arômes, Givaudan (0,44% à 2.308,00).

La journée a également été plutôt positive dans le secteur du luxe, où Richemont, numéro deux mondial, a gagné 0,12% (84,82 CHF) et Swatch 0,33% (426,60).

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,36% à 559,20 points.

Le groupe de médias Altice Europe a gagné 7,23% à 2,66 euros et la banque ABM Amro a pris 2,62% à 23,53 euros.

Le groupe néerlandais de télécommunications KPN a chuté de 0,61% à 2,26 euros et le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML a perdu 0,37% à 172,88 euros.

La Bourse de Bruxelles est restée stable (-0,01%), l'indice Bel-20 des valeurs vedettes terminant la séance à 3.800,10 points.

La société de biotechnologies arGEN-X a progressé de 4,70%, à 78,00 euros.

Parmi les sept valeurs dans le rouge, le géant de la bière AB InBev a perdu 2,18% à 85,20 euros.

bur-bp/eb