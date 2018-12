Europe : Les Bourses européennes en ordre dispersé après les annonces de la BCE

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé jeudi, les marchés étant relativement peu surpris par les annonces de la BCE, qui va arrêter ses rachats d'actifs mais maintenir ses taux directeurs à un bas niveau.

La Banque centrale européenne a entériné jeudi après-midi l'abandon de son arsenal anti-crise adopté en 2015, en particulier l'achat de nouveaux titres de dette privée et publique pour soutenir l'activité et donc les prix.

En trois ans et demi, la BCE aura injecté sur le marché la somme faramineuse de 2.600 milliards d'euros, à un rythme mensuel de 80 milliards d'euros jusqu'en avril 2017, ralenti depuis.

Cette décision était largement anticipée par les marchés et les indices européens n'ont pas vraiment réagi à ces annonces.

"Le marché retient la prudence affichée par la Banque centrale européenne, ce qui génère un peu de méfiance parmi les investisseurs", a estimé auprès de l'AFP Alexandre Baradez, un analyste de IG France.

"Le président de l'institution Mario Draghi a confirmé ce que le marché voyait déjà que les indicateurs économiques publiés depuis quelque temps étaient moins dynamiques ", a-t-il ajouté.

A New York, les indices évoluaient également en ordre dispersé à la mi-séance après une ouverture dans le vert, puis de nombreuses hésitations entre pertes et gains. Vers 17H15 GMT, le Dow Jones Industrial Average avançait de 0,04% à 24.537,75 points tandis que l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,24% à 2.644,73 points et le Nasdaq de 0,61% à 7.055,01 points.

Les investisseurs, qui craignent les conséquences potentielles des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis sur les bénéfices des entreprises américaines et sur la croissance mondiale, font preuve de prudence alors que se poursuivent les négociations entre les deux pays.

L'Eurostoxx 50 a perdu 0,11% à 4.886,50 points.

À Paris, le CAC 40 a terminé en légère baisse (-0,26% à 4.896,92 points).

Plastic Omnium a fait partie des grands gagnants de la séance, bondissant de 6,98% à 20,61 euros, grâce à la confirmation de ses objectifs pour l'exercice en cours.

Mr Bricolage a gagné 4,50% à 8,36 euros, profitant de l'annonce de la cession de ses 65 magasins intégrés sur un parc total de 781.

Parmi les perdants, Bic a cédé 2,08% à 89,25 euros, après avoir annoncé la veille avoir initié une "revue organisationnelle" de ses activités mondiales.

À Francfort, le Dax est resté quasiment stable, perdant 0,04% à 10.924,70 points.

Siemens a gagné 0,93% à 100,44 euros après avoir remporté un contrat de 650 millions d'euros portant sur 32 trains pour l'opérateur ferroviaire canadien VIA Rail Canada.

Le chimiste Covestro a fermé la marche, reculant de 2,63% à 43,66 euros, confirmant ses difficultés cette année sur le Dax (-49,25% en un an).

La Bourse de Londres était plus préoccupée par les incertitudes persistantes autour du Brexit que par la BCE, mais l'indice FTSE-100 a terminé quasi stable, perdant seulement 0,04% à 6.877,50 points.

Les valeurs minières étaient à la fête, à l'image d'Anglo American (+1,94% à 1.712 pence). Mais le secteur pétrolier a souffert, comme BP qui a perdu 0,45% à 514,20 pence.

A la Bourse de Milan, l'indice FTSE Mib a gagné 0,54% à 19.049 points. Italgas a réalisé la meilleure performance (+1,93% à 5,08 euros), suivi d'Enel (+1,80% à 5,02 euros), tandis qu'en bas du tableau, Saipem a cédé 4,59% à 3,556 euros.

A Madrid, l'Ibex 35 a également clôturé en hausse de 0,82% à 8.926,30 points.

Le groupe de grande distribution Dia a bondi de 10,47%, à 0,51 euros, après avoir annoncé mercredi envisager une recapitalisation et des cessions d'actifs afin de redresser la barre alors qu'il se trouve en grande difficulté.

Le secteur bancaire, qui représente un tiers de l'indice, a entièrement terminé dans le vert. Banco Santander a notamment pris 1,51% à 4,07 euros et BBVA 1,87% à 4,74 euros.

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a perdu 0,40% à 4.823,06 points.

La société de télécommunications Pharos a enregistré la plus forte hausse (+6,63% à 0,19 euros) tandis qu'Ibersol a connu la plus forte baisse de la séance, cédant 2,64% à 8,12 euros.

La Bourse suisse a terminé dans le rouge, à l'issue d'une séance sans grand écart. L'indice SMI des valeurs vedettes a reculé de -0,52% à 8.814,70 points.

Les poids lourds de la cote ont pesé sur l'indice : le géant alimentaire Nestlé a perdu -0,73% (84,74 CHF), le groupe pharmaceutique Roche -0,80% (254,20 CHF) et son concurrent Novartis -0,59% (87,52 CHF).

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en baisse de 0,28% à 508,27 points.

A la baisse, le groupe néerlandais de télécommunications KPN a perdu 2,95% à 2,56 euros.

A la hausse, le groupe de biotechnologies Galapagos a pris 1,98% à 95,88 euros.

Enfin, la Bourse de Bruxelles a terminé parfaitement à l'équilibre, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes s'affichant en clôture à 3.401,22 points.

Colruyt a affiché la plus belle hausse (+1,77% à 60,82 euros) tandis que BPost a fermé la marche perdant 2,20% à 7,57 euros.

