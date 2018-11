Europe : Les Bourses européennes en ordre dispersé avant le sommet sur le Brexit et le

G20

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont pour la plupart terminé la semaine en légère hausse vendredi, à l'exception de Londres et d'Amsterdam, et sont restées prudentes avant le sommet sur le Brexit ce week-end et le G20 la semaine prochaine.

"Il y a en outre eu peu de nouvelles macro et microéconomiques" ce qui limite les initiatives, à l'exception de la chute des cours du pétrole, qui leste les valeurs du secteur, a relevé auprès de l'AFP Yann Azuelos, gestionnaire de portefeuilles chez Mirabaud France.

Les investisseurs scrutent, selon lui, avec attention le G20, "qui ne débouchera pas forcément sur quelque chose de concret mais qui pourrait déclencher la traditionnelle hausse de fin d'année" en cas d'issue positive.

Peu avant une clôture anticipée à Wall Street à 18H00 GMT en raison des célébrations de Thanksgiving aux Etats-Unis, le marché reculait: vers 17H25 GMT, le Dow Jones Industrial Average perdait 0,57%, à 24.325,90 points, le Nasdaq 0,23%, à 6.956,38 points, et l'indice élargi S&P 500 0,51%, à 2.636,40 points.

Les sociétés liées à l'industrie pétrolière chutaient lourdement, ExxonMobil perdant 3,38%, Chevron 4,01%, ConocoPhillips 3,18% et Schlumberger 3,74%, dans le sillage d'un nouveau plongeon des cours du brut de plus de 6%.

"Le déclin des prix du pétrole est inquiétant car il signifie que l'économie mondiale s'affaiblit et qu'elle pourrait voir survenir une récession", a estimé Peter Cardillo, de Spartan Capital, en référence aux inquiétudes sur la baisse de la demande mondial de brut.

L'Eurostoxx 50 a gagné 0,34%.

A la Bourse de Paris, l'indice CAC 40 a pris 8,81 points (+0,18%) à 4.946,95 points.

Sur le terrain des valeurs, le secteur pétrolier a largement baissé, dans le sillage des cours du pétrole qui ont atteint leur plus bas niveau en un an. Total a perdu 3,01% à 47,59 euros et TechnipFMC 2,79% à 19,85 euros.

Renault a repris des couleurs (+2,28% à 60,45 euros), à l'issue d'une semaine agitée, profitant notamment du relèvement de sa recommandation par Jefferies à "acheter" contre "maintenir" précédemment.

A Francfort, le Dax s'est repris et a terminé en hausse de 0,49%, à 11.192,69 points.

La compagnie aérienne Lufthansa s'est propulsée en tête de classement, en hausse de 2,85% à 20,91 euros, soutenue par la perspective d'une baisse des prix du kérosène.

A l'autre extrémité du Dax, RWE a cédé 1,17% à 18,98 euros, plombé par la décision de Berlin de limiter les compensations aux énergéticiens qui abandonneront l'exploitation de centrales au charbon dans le cadre du virage énergétique allemand.

La Bourse de Londres a terminé en légère baisse de 0,11%, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdant 7,46 points, à 6.952,86 points.

Les compagnies pétrolières ont souffert en raison de l'effondrement des cours avec un baril de Brent sous 60 dollars et le WTI proche des 50 dollars. BP a perdu 2,40% à 512,60 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 3,83% à 2.332,50 pence.

Les valeurs exposées à l'économie britannique ont été recherchées, alors qu'elles auraient tout à gagner d'un Brexit en douceur. La compagnie aérienne EasyJet a par exemple gagné 4,05% à 1.207,00 pence.

La Bourse de Milan a terminé en hausse, l'indice FTSE Mib gagnant 0,60%, à 18.715 points.

Telecom Italia (Tim) réalise la meilleure performance (+2,90% à 0,5472 euro) tandis que la compagnie spécialisée dans la recherche et le forage pétrolier Saipem enregistre la plus forte baisse (-2,92% à 3,495 euros).

A Madrid, l'indice Ibex 35 a clôturé en légère hausse de 0,12%, à 8.916,7 points.

Le groupe audiovisuel Mediaset Espana a gagné 1,83% à 6,238 euros.

A la baisse, Arcelormittal a continué de baisser et a perdu 3,11% à 19,95 euros.

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a baissé de 0,48%, à 4.795,86 points.

Parmi les valeurs, le groupe Ramada Invest, spécialisé dans le fer et l'acier, a gagné 2,89% à 8,9 euros tandis que le papetier Navigator Compan a enregistré une baisse de 3,5% à 3,64 euros.

La Bourse suisse a terminé la semaine en légère hausse de 0,74%, l'indice SMI des valeurs vedettes clôturant à 8.845,90 points.

La majorité des titres ont fini dans le vert et seul le groupe de luxe Richemont a reculé de -0,34% à 65,32 francs suisses suisses. Le groupe horloger Swatch est resté à l'équilibre (-0,03% à 300,00 francs suisses suisses).

Du côté des gagnants, le groupe pharmaceutique Roche, un des poids lourds de la cote, a enregistré la meilleure performance (+1,30% à 248,70 francs suisses suisses).

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en baisse de 0,09%, à 513,66 points.

A la baisse, Altice Europe a perdu 12,53% à 1,56 euro.

A la hausse, le groupe de biotechnologies Galapagos a pris 2,70% à 88,90 euros.

La Bourse de Bruxelles a progressé de 0,42%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes s'affichant en clôture à 3.441,43 points.

Plus forte hausse: l'entreprise belgo-néerlandaise pharmaceutique Galapagos (+2,70% à 88,90 euros).

Dernière de l'indice, la société d'acier luxembourgeois inoxydable Aperam a lâché 2,44% à 25,21 euros.

bur-mdz/ef/cj