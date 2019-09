Europe : Les Bourses européennes entre indicateurs positifs et incertitudes

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine plutôt dans le vert lundi, mais partagées entre un indicateur plus positif qu'attendu en provenance de Chine et des signaux contradictoires émanant du président américain Donald Trump.

"Le marché essaye de digérer les signaux un peu contradictoires" envoyés par Donald Trump et sa tentative "d'empêcher les flux de capitaux asiatiques et chinois sur le sol américain", ce qui alimente le doute "sur un possible accord" commercial entre les Etats-Unis et la Chine, a exposé auprès de l'AFP Mikaël Jacoby, responsable du courtage Europe continentale chez Oddo BHF Securities.

Selon des informations de l'agence Bloomberg sorties vendredi, l'administration américaine réfléchissait à limiter les investissements américains en Chine. Le conseiller économique du président américain, Peter Navarro, a toutefois remis en question la véracité de ces informations dans une interview lundi matin.

En revanche, des indicateurs "plus positifs qu'attendu" ont fait légèrement rebondir les marchés: l'activité manufacturière en Chine a en effet connu en septembre un rebond inattendu, selon l'indice des directeurs d'achat (PMI), ressortant à son plus haut niveau depuis février 2018, même si elle reste dans la zone de contraction pour le cinquième mois de suite.

"Cela remet un peu plus de confiance à court terme dans les échanges", selon M. Jacoby. Les marchés chinois vont entrer, à compter de mardi, dans une période de sommeil d'une semaine en raison des célébrations du 70e anniversaire du régime communiste.

Vers 16h45 GMT aux Etats-Unis, le Dow Jones Industrial Average, montait de 0,60%, à 26.980,62 points, le Nasdaq, prenait 0,85%, à 8.006,90 points, et l'indice élargi S&P 500 s'appréciait de 0,72%, à 2.983,16 points.

Du côté des valeurs

- AXEL SPRINGER BAISSE SES PREVISIONS -

Le groupe allemand (+0,08% à 63,30 euros) qui édite Bild, le quotidien le plus lu d'Allemagne, a abaissé ses prévisions financières, avec un chiffre d'affaires pour l'ensemble du groupe désormais attendu en recul de 1 à 3%, alors qu'il était prévu en hausse de plus de 5% jusqu'à présent.

Il annonce également réductions de coûts et d'effectifs dans son pôle presse écrite. La direction d'Axel Springer ne chiffre pas à ce stade ces réductions d'effectifs prévues dès début 2020 et dit vouloir privilégier un plan de départ volontaire.

- DEBUT DU PROCES VOLKSWAGEN -

Le constructeur automobile allemand (+0,75% à 156,06 euros) fait l'objet du premier grand procès de consommateurs en Allemagne, dans le cadre du "dieselgate".

L'examen de cette requête collective, qui a débuté lundi, regroupant plus de 450.000 plaignants devrait durer au moins jusqu'en 2023.

- RECUL DES PETROLIERES ANGLAISES -

Les compagnies pétrolières, pénalisées par le repli des prix du brut en raison d'une baisse des tensions géopolitiques et d'indicateurs économiques mitigés en Chine. BP a lâché 0,67% à 515,80 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,58% à 2.396,00 pence. En revanche, Total a progressé de 0,62% à 47,89 euros.

- SAINT-GOBAIN EN HAUSSE -

Saint-Gobain a progressé de 2,17% à 36,00 euros grâce à l'atteinte de son objectif de cessions annoncé pour la fin 2019, avec la vente de son activité de verre pour le bâtiment en Corée du Sud, Hankuk Glass Industries, au fonds Glenwood Private Equity.

Les indices en un coup d'oeil

Paris - CAC 40: +0,66% à 5.677,79 points

Francfort - Dax: +0,38% à 12.428,08 points

Londres - FTSE 100: -0,24% à 7.408,21 points

Milan - FTSE MIB: +0,41% à 22.107,70 points

Madrid - IBEX 35: +0,66% à 9.244,60 points

Lisbonne - PSI 20: +0,80% à 4.973,76 points

Bourse suisse - SMI : +0,40% à 10.078,32 points

Amsterdam - AEX: +0,33% à 580,23 points

Bruxelles - BEL 20: +0,06% à 3.714,42 points

