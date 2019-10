Europe : Les Bourses européennes espèrent des avancées sur le commerce

PARIS (awp/afp) - Lourdement éprouvées ces derniers jours par une dégradation des indicateurs américains qui ont fait ressurgir les craintes de récession, les Bourses européennes devraient placer la semaine prochaine leurs espoirs de rebond dans la géopolitique.

"C'est principalement une question de croissance" qui a inquiété les investisseurs cette semaine, "la grande peur" étant "le risque de contagion", souligne auprès de l'AFP Esty Dwek, directrice de la stratégie de marché chez Natixis Investment Managers.

Alors que les signes de ralentissement semblaient jusqu'alors se cantonner au secteur manufacturier, les services ont également montré des signes de faiblesse cette semaine, en particulier aux Etats-Unis, où les données sur l'emploi dans le secteur privé ont également déçu.

La publication vendredi aux Etats-Unis de créations d'emplois restées solides en septembre et d'un taux de chômage au plus bas depuis près de 50 ans, a toutefois permis de limiter la casse.

Sur l'ensemble de la semaine, les marchés européens ont toutefois accusé des pertes allant de plus de 2% à près de 4%.

Cette contagion de la récession industrielle au consommateur "est le pire des scénarios" a priori mais "le marché est peut-être en train de se dire que Donald Trump, vu la dégradation des chiffres macroéconomiques, doit forcément revoir un petit peu sa copie et ses négociations avec les Chinois", analyse pour sa part Alexandre Drabowicz, directeur adjoint de la plateforme actions chez Amundi.

Alors que les marchés chinois sont restés fermés cette semaine en raison du 70e anniversaire de la Chine populaire, les discussions entre Pékin et Washington sur le dossier commercial doivent reprendre le 10 octobre.

"Toute bonne nouvelle sur ce sujet va aider à relancer un petit peu les marchés" or "je ne pense pas que Donald Trump souhaite empirer les choses", avance Mme Dwek.

"Une résolution de la guerre commerciale serait quand même une énorme bouffée d'oxygène pour les Etats-Unis", dont l'économie pâtit de ce conflit tandis que "les indicateurs macroéconomiques en Chine tiennent, voire se sont améliorés", avec un rebond inattendu de l'activité manufacturière en septembre, abonde M. Drabowicz.

D'autant qu'avec la mise en place par Washington de tarifs douaniers punitifs sur 7,5 milliards de dollars de produits européens, après un feu vert de l'OMC, le consommateur américain pourrait être le premier touché, juge Mme Dwek.

Cycle sans précédent aux Etats-Unis

Reste que, si l'économie américaine "est plus faible que prévu", "nous ne voyons pas de récession imminente, ni globale, ni aux Etats-Unis", ajoute la spécialiste.

Il faut se souvenir que "nous sommes quand même dans l'expansion économique la plus longue jamais enregistrée aux Etats-Unis", rappelle pour sa part M. Drabowicz.

Sur le front du Brexit, le plan de la dernière chance proposé par Boris Johnson a laissé les investisseurs dans l'expectative en attendant de voir quelle sera la réponse de Bruxelles qui semble pour l'instant sceptique, laissant ouverte la possibilité d'une sortie du Royaume-Uni sans accord à la fin du mois d'octobre.

"Il y a quand même le potentiel que quelques changements soient apportés à l'accord négocié par Theresa May et que le Parlement l'accepte, même à contrecoeur", avance Mme Dwek, qui admet toutefois que "le risque de statu quo reste plus élevé".

Si l'on peut imaginer une reprise des marchés actions à la faveur de ces éléments plus positifs, "il sera un peu plus difficile que les taux remontent car le marché est en train de se dire que la Fed va devoir agir" lors de sa réunion de fin octobre, étant donné les derniers indicateurs américains, nuance l'experte.

Les minutes des dernières réunions de la Fed et de la BCE seront d'ailleurs dévoilées la semaine prochaine.

Les investisseurs surveilleront également les chiffres officiels du Produit intérieur brut britannique pour août sur fond de crainte de récession pour le pays au troisième trimestre.

Les chiffres des commandes et de la production industrielles ainsi que du commerce extérieur en Allemagne seront aussi scrutés de près alors que les principaux instituts de recherche du pays ont revu significativement à la baisse leurs perspectives de croissance pour 2019 et 2020.

"Si jamais nous avions un retournement de certains indicateurs macroéconomiques, il y a aura forcément une réallocation qui pourrait s'opérer sur les marchés en faveur des actions", relève M. Drabowicz.

