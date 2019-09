Europe : Les Bourses européennes finissent dans le vert apaisées par Hong Kong et le

Brexit

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont toutes terminé en hausse mercredi, les marchés espérant un apaisement à Hong Kong et un report du Brexit.

"Les nouvelles positives venues de Hong Kong ramènent les investisseurs vers les valeurs exportatrices", a souligné auprès de l'AFP Mikaël Jacoby, responsable du courtage Europe continentale chez Oddo BHF Securities.

La cheffe de l'exécutif hongkongais Carrie Lam a décidé de retirer définitivement le projet de loi sur les extraditions, demande centrale des manifestants à l'origine du mouvement de contestation débuté en juin. Ce début d'apaisement sur le front hong-kongais a été bien accueilli par les marchés qui craignaient que cette crise ne vienne perturber les négociations déjà difficiles entre Washington et Pékin.

Plus à l'ouest, les dernières évolutions autour du Brexit ont également rassuré après le revers cinglant essuyé par le Premier ministre Boris Johnson au Parlement. Les députés hostiles à un départ brutal de l'UE ont remporté mardi une motion leur permettant de prendre le contrôle sur l'agenda parlementaire, ce qui pourrait réduire les chances d'un Brexit sans accord.

La Bourse de Francfort a passé la barre des 12.000 points pour la première fois depuis début août.

Les marchés américains étaient aussi en hausse. Vers 16H45 GMT, le Dow Jones Industrial Average montait de 0,76%, l'indice Nasdaq prenait 0,96% et l'indice élargi S&P 500 montait de 0,87%.

L'Eurostoxx 50 a lui fini en hausse de 0,88%.

Du côté des valeurs

LE LUXE SOUTENU PAR HONG KONG

L'anticipation d'un apaisement des troubles dans l'ex-colonie britannique bénéficie au secteur du luxe et en particulier aux horlogers suisses, dont Hong Kong est le premier marché d'exportation.

A Zurich, Richemont (+2,46% à 75,88 euros) et Swatch (+2,35% à 265,30 euros) ont pris la tête de l'indice SMI.

A Paris, Kering s'est ainsi apprécié de 2,96% à 446,25 euros, LVMH de 3,61% à 368,50 euros et Hermès de 2,02% à 635,40 euros.

BOUFFEE D'AIR A LONDRES

Les valeurs directement liées à l'économie britannique ont repris des couleurs après avoir souffert ces derniers temps de l'incertitude politique et des risques de Brexit sans accord, scénario du pire pour l'économie. La chaîne de magasins Marks and Spencer, qui s'apprête à sortir du FTSE-100, a pris 3,40% à 193,10 pence et le groupe aérien IAG (British Airways) 1,56% à 424,20 pence.

BONS RESULTATS POUR THALES

Malgré des perspectives prudentes, les investisseurs ont salué l'amélioration des résultats de Thales au premier semestre. Le titre a bondi de 5,41% à 110 euros.

Les indices en un coup d'oeil

Paris - CAC 40: +1,21% à 5.532,07 points

Francfort - Dax: +0,94% à 12.023,02 points

Londres - FTSE 100: +0,59% à 7.311,26 points

Milan - FTSE MIB: +1,58% à 21.737,80 points

Madrid - IBEX 35: +0,54% à 8.856,60 points

Lisbonne - PSI 20: +0,94% à 4.931,11 points

Bourse suisse - SMI: +0,43% à 9.894,60 points

Amsterdam - AEX: +0,80% à 563,46 points.

Bruxelles - BEL 20: +0,73% à 3.588,53 points

bur-pid/soe/nas