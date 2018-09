Europe : Les Bourses européennes finissent en nette baisse

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini en nette baisse mercredi, alors que les craintes suscitées par les tensions commerciales ont continué à décourager les investisseurs.

Après un été marqué par les espoirs d'apaisement dans la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, le mois de septembre voit revenir les craintes de sanctions douanières croisées.

"Les investisseurs n'arrivent pas à se débarrasser du spectre de la guerre commerciale", a noté auprès de l'AFP Andrea Tuéni, un analyste de Saxo Banque.

Les marchés actions souffrent en outre des crises monétaires en Turquie et en Argentine, qui laissent redouter "une contagion à d'autres pays" émergents, selon Milan Cutkovic, stratégiste chez AxiTrader.

Outre-Altantique, la Bourse de New York évoluait en ordre dispersé à la mi-séance: vers 16H15 GMT, le Dow Jones Industrial Average prenait 0,04% à 25.963,18 points tandis que le Nasdaq cédait 1,02% à 8.008,71 points et l'indice élargi S&P 500 lâchait 0,33% à 2.887,23 points.

La place new-yorkaise était affaiblie par la chute de plusieurs multinationales du secteur technologique, à l'instar de Twitter (-4,54%) et Facebook (-1,40%).

L'Eurostoxx 50 a terminé en baisse de 1,30%.

A Paris, l'indice CAC 40 a perdu 1,54% à 5.260,22 points. Le secteur du luxe est ainsi resté, comme la veille, mal orienté. LVMH perdait 2,69% à 283,85 euros, Hermès 1,24% à 540,80 euros et Kering 0,86% à 448,00 euros.

A l'inverse, le bancaires ont résisté, aidées par un reflux des craintes sur la politique budgétaire italienne, à l'instar de Crédit Agricole (+1,61% à 12,27 euros), Société Générale (+1,22% à 36,14 euros) et BNP Paribas (+0,45% à 51,11 euros). Les pétrolières ont de leur côté pâti de la baisse des cours du brut: TechnipFMC a lâché 3,74% à 25,21 euros et Total 2,05% à 52,53 euros.

Iliad a cédé 6,73% à 107,45 euros, Xavier Niel ayant transféré ses titres à une holding. Somfy s'est replié de 3,02% à 77,10 euros, affecté par un bénéfice net en repli de 1,1% de 83,3 millions d'euros au premier semestre.

A Londres, l'indice FT- SE 100 a cédé 1% à 7.383,28 points.

Parmi les multinationales, qui voient réduits mécaniquement la valeur de leurs résultats réalisés à l'étranger quand la monnaie britannique monte, le groupe de luxe Burberry a perdu 3,82% à 2.116 pence, le motoriste Rolls-Royce 3,34% à 966,60 pence, l'éditeur Pearson 2,07% à 898 pence et le fabricant de spiritueux Diageo 1,25% à 2.685,50 pence.

Le secteur minier a de son côté souffert des tensions commerciales et d'un mauvais indicateur en Chine, le premier importateur au monde de métaux. BHP Billiton a perdu 1,02% à 1.618,40 pence et Rio Tinto 0,27% à 3.564,50 pence. Les valeurs pétrolières ont pâti du fort recul des cours du brut. BP a lâché 1,19% à 546,30 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 1,30% à 2.545,50 pence.

A Francfort, l'indice DAX a perdu 1,39% à 12.040,46 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes abandonnait 1,12%, à 26.252,84 points Commerzbank (+3,15% à 8,49 euros) a fini en tête, malgré la décision attendue dans la soirée de Deutsche Börse de l'évincer du Dax au profit de la fintech bavaroise Wirecard (-5,75% à 182,10 euros)

Bayer a cédé 1,69% à 78,48 euros, après une chute de 34,7% de son bénéfice net au deuxième trimestre. Le secteur auto a continué à souffrir du contexte commercial incertain, BMW perdant 0,77% à 81,25 euros, Volkswagen 0,04% à 136,14 euros et Continental 1,58% à 152,70 euros.

A la Bourse suisse, l'indice SMI a fini en repli de 0,93% à 8.868,86 points. Dans la construction, Sika (mortiers et les produits d'étanchéité pour le bâtiment), a perdu 2,45% à 139,20 francs suisses suisses, le géant du ciment et du béton LafargeHolcim 2,12% à 45,19 CHF et le fabricant d'équipements sanitaires Geberit 1,45% à 435,80 francs suisses suisses. L'horloger Swatch Group a perdu 2,33% à 385,50 francs suisses suisses et Richemont 2,01% à 82,94 francs suisses suisses.

A Amsterdam, l'indice AEX a baissé de 1,17% à 546,91 points.

Le groupe médias Altice Europe a chuté de 3,00% à 2,39 euros et le brasseur Heineken a perdu 2,64% à 83,38 euros.

A la hausse, le spécialiste de l'éclairage Signify (ex-Philips Lighting) a gagné 1,07% à 24,62 euros et le géant néerlando-belge de la distribution Ahold Delhaize a pris 0,94% à 20,96 euros.

A Bruxelles, l'indice BEL 20 a perdu 0,91% à 3.671,46 points.

Seules deux valeurs ont terminé dans le vert, dont la banque KBC (+1,92% à 62,58 euros). Galapagos a enregistré la baisse la plus importante: -2,45% à 83,48 euros.

A Madrid, l'indice IBEX a perdu 0,80% à 9.301,3 points.

Le leader mondial des réservations de voyages Amadeus a chuté de 4,18% à 76,94 euros, la presse espagnole annonçant une émission obligataire de 1,5 milliard d'euros.

Telefonica a lâché 1,80% à 6,80 euros. Inditex (Zara) a reculé de 0,67% à 25,08 euros et Banco Santander de 0,29% à 4,27 euros. Les supermarchés Dia, en dégringolade depuis le début de l'année, ont encore perdu 4,62% à 1,92 euro.

A Milan, l'indice MIB a fini quasi à l'équilibre (-0,09%) à 20.582 points, avec les valeurs bancaires à nouveau en forme.

Banco BPM a réalisé la meilleure performance avec un bond de 7,17% à 2,152 euros, devant Ubi Banca (+6,31% à 3,64 euros), BPER Banca (+4,27% à 4,126 euros) et Mediobanca (+3,25% à 8,758 euros).

Journée nettement moins bonne pour STmicroelectronics (-4,63% à 16,48 euros), Moncler (-3,95% à 36,98 euros) et Tenaris (-2,97% à 13,895 euros).

A Lisbonne, l'indice PSI 20 a baissé de 1,39% à 5.294,33 points. Le distributeur Jeronimo Martins a en particulier abandonné 2,83% à 12,43 euros. Côté énergétiques, Galp Energia a perdu 3,36% à 16,83 euros, EDP 0,75% à 3,30 euros et sa filiale dans les renouvelables EDP Renovaveis 1,12% à 8,35 euros.

