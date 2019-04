Europe : Les Bourses européennes finissent en ordre dispersé après un long week-end

pascal

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé mardi, dans des marchés globalement calmes après le long week-end pascal et en l'absence de données économiques majeures sur la scène internationale.

"Nous avons une activité qui est globalement assez limitée après un week-end prolongé sur les marchés européens", a commenté auprès de l'AFP Andréa Tuéni, un analyste de Saxo Banque.

Les cours du brut ont toutefois atteint mardi de nouveaux plus hauts en près de six mois, dopés par la décision de Washington de ne pas renouveler les exemptions de sanctions pour certains importateurs de brut iranien.

"Le baril de pétrole continue sa progression, revenant sur des niveaux assez soutenus (...), ce qui peut changer la donne sur certains secteurs comme l'énergie et l'aéronautique", explique Andrea Tuéni.

A New York, les indices montaient nettement à la mi-séance après un début de journée plus timide: vers 16H25 GMT le Dow Jones Industrial Average avançait de 0,62% à 26.675,16 points, le Nasdaq, à forte coloration technologique de 1,20% à 8.111,22 points et l'indice élargi S&P 500 de 0,89% à 2.933,83 points.

Le Nasdaq et le S&P 500 évoluaient ainsi à quelques encablures de leur record en séance (8.133,30 points pour le Nasdaq et 2.940,91 points pour le S&P 500).

L'Eurostoxx 50 a légèrement progressé de 0,13%.

La Bourse de Paris a démarré la semaine en hausse de 0,20% à 5.591,69 points, un plus haut en clôture depuis le 22 mai 2018.

Avec la montée des cours du brut, les titres liés au pétrole ont logiquement fini bien orientés: CGG a progressé de 5,75% à 1,77 euro, TechnipFMC a gagné 4,32% à 22,69 euros et Total est monté de 1,83% à 51,22 euros.

Renault a en revanche perdu 1,78% à 62,73 euros. Emmanuel Macron et le Premier ministre japonais Shinzo Abe ont réaffirmé mardi à Paris "leur attachement" à l'alliance Renault-Nissan, déstabilisée par l'affaire Carlos Ghosn, selon l'Elysée.

A la Bourse de Francfort, l'indice Dax a grappillé 0,11% pour finir à 12.235,51 points.

Les valeurs défensives ont terminé en tête: le spécialiste de la dialyse Fresenius a gagné 2,91% à 50,33 euros, le laboratoire Merck 2,37% à 96,00 euros.

Deutsche Bank et Commerzbank ont reculé respectivement de 1,61% à 7,66 euros et 2,78% à 7,90 euros. Les deux banques devraient, selon toute vraisemblance, communiquer sur l'état de leurs pourparlers en vue d'une fusion au plus tard vendredi.

La Bourse de Londres a terminé en hausse de 0,85% à 7.523,07 points.

Les valeurs pétrolières étaient à la fête à l'image de BP (+2,61% à 582,50 pence) et Royal Dutch Shell (action "B", +2,31% à 2.541,50 pence).

Les principales baisses de la journée ont concerné les compagnies aériennes, pénalisées par la montée des cours du pétrole qui pourrait renchérir leur facture en kérosène. Le groupe aérien IAG (-3,27% à 539 pence) et la compagnie à bas coût EasyJet (-3,86% à 1.172 pence) en ont fait les frais.

La Bourse de Milan a terminé en baisse, l'indice FTSE Mib perdant 0,27% à 21.897 points.

Tenaris réalise la meilleure performance gagnant 3,49% à 13,495 euros, tandis que le club de football de la Juventus enregistre la plus forte baisse (-5,55% à 1,2585 euro).

L'indice Ibex 35 de la Bourse de Madrid a clôturé en baisse de 0,57% à 9.527,20 points, pénalisé par le secteur bancaire. CaixaBank a ainsi perdu 2,94% à 2,87 euros et Bankia 2,16% à 2,36 euros.

Le gestionnaire de réservations de voyages Amadeus a enregistré la plus forte hausse (+2,21% à 70,38 euros).

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a gagné 0,31% pour clôturer à 5.376,11 points.

Galp Energia a bondi de 4,06% à 14,99 euros tandis que CTT, l'opérateur postal national, affichait la plus grande baisse, reculant de 1,60% à 2,70 euros.

En Suisse, l'indice SMI a franchi la barre des 9.600 points avec une hausse de +0,67% (9.635,07 points).

Le groupe de chimie Lonza, qui a confirmé la semaine dernière ses objectifs pour 2019, a une nouvelle fois terminé en haut du tableau, avec un bond de 4,40% à 310,50 CHF, loin devant Givaudan, numéro un mondial des parfums et arômes (+1,99% à 2.616,00 CHF).

Le réassureur Swiss Re a fini lanterne rouge avec un plongeon de 4,68% (98,04 CHF), suivi du numéro un mondial du travail temporaire Adecco (-3,13% à 58,18 CHF).

La Bourse de Bruxelles a reculé de 1,18%, l'indice Bel-20 s'affichant en clôture à 3.806,98 points.

Parmi les valeurs, la société de biotechnologie arGEN-X affichait la meilleure performance: +4,26% à 107,60 euros.

Sur les valeurs en baisse, l'entreprise de production de métaux Umicore, était en queue de peloton: -17,33% à 35,92 euros.

Enfin, l'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a fini en petite hausse de 0,18% à 570,64 points.

A la hausse, la plateforme de paiement en ligne Adyen a gagné 5,52% à 707 euros tandis que la compagnie pétrolière Vopak a cédé 3,60% à 41,23 euros.

