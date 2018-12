Europe : Les Bourses européennes font grise mine, plombées par Wall Street

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont toutes terminé dans le rouge jeudi, après deux jours de fermeture pour Noël, plombées par le décrochage à l'ouverture de Wall Street qui fait le yo-yo depuis le début de la semaine.

"Comme la Bourse de New York n'a pas réussi à tenir jeudi, le marché a renoué avec sa tendance naturelle, à savoir la baisse, car il anticipe un mauvais scénario macroéconomique pour l'an prochain", explique Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant bleu gestion.

"Les investisseurs prennent leurs profits et se tournent vers les valeurs refuge", ajoute Naeem Aslam, analyste de Think Markets.

Après avoir signé mercredi sa meilleure séance depuis 2009, la Bourse de New York a ouvert nettement dans le rouge jeudi. Et à mi-séance, les indices restaient bien ancrés en territoire négatif: vers 17H30 GMT, le Dow Jones Industrial Average reculait de 1,89% à 22.446,00 points, le Nasdaq de 2,43% à 6.394,95 points et l'indice élargi S&P 500 de 1,94% à 2.419,95 points

L'Eurostoxx 50 a perdu 1,22%, passant sous la barre des 3.000 points à 2.937,36 points.

À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,60% à 4.598,61 points, son plus bas niveau depuis début décembre 2016.

La plupart des titres ont fini dans le rouge, en particulier dans le secteur automobile à l'image de Valeo (-5,20% à 23,87 euros) Renault (-2,22% à 53,68 euros) ou Michelin (-2,53% à 83,22 euros).

Parmi les rares gagnants du jour, Vinci a grappillé 0,20% à 70,64 euros alors que sa filiale Vinci Airports va devenir l'actionnaire majoritaire de l'aéroport londonien de Gatwick pour 3,22 milliards d'euros.

À Francfort, le Dax a particulièrement souffert, finissant en baisse de 2,37% à 10.288,82 points, son plus bas depuis deux ans, et franchissant la barre symbolique des 20% de pertes annuelles.

Là encore, l'automobile a essuyé de grosses pertes: Volkswagen a décroché de 4,09% à 137,44 euros, Daimler de 3,30% à 45,27 euros et BMW de 2,88% à 69,86 euros.

Merck n'a pas fait mieux, cédant 4,46% à 89,20 euros après l'annonce de l'arrêt des tests sur le Bavencio, un traitement contre le cancer de l'ovaire.

A Londres, l'indice FTSE-100 a achevé la journée en forte baisse de 1,50% à 6.585,91 points.

Les valeurs minières comme BHP (-1,59% à 1.611,40 pence) et Rio Tinto (-1,67% à 3.712 pence) ont perdu du terrain tout comme BP (-2,62% à 485,85 pence).

Les producteurs d'or ont profité du statut de valeur refuge du métal précieux: Fresnillo a grimpé de 3,86% à 867,20 pence et Randgold de 6,43% à 6.660 pence.

La Bourse de Milan a perdu 1,81% à 18.065 points.

Amplifion, qui faisait son entrée dans l'indice ce jeudi, a réalisé la meilleure performance avec un bond de 3,20% à 13,85 euros, tandis que le club de football de la Juventus, lui aussi tout juste intégré, a gagné 1,14% à 1,092 euro.

C'est en revanche un autre fleuron de la famille Agnelli, Fiat Chrysler Automobiles, qui a fermé la marche avec une baisse de 3,86% à 12,618 euros.

L'indice vedette de la Bourse de Madrid, l'Ibex 35, a lâché 1,38% à 8.363,90 points.

Le secteur de l'énergie a été le plus touché, le groupe Endesa cédant par exemple 4% à 20,42 euros.

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a lâché 1,14% à 4.587,45 points.

La meilleure performance du jour est à mettre au crédit de Semapa (+1,89% à 12,96 euros) tandis qu'à l'inverse Pharol fermait la marche (-3,36% à 0,17 euro).

La Bourse suisse a dévissé jeudi, l'indice vedette SMI, est tombé à 8.195,64 points, en baisse de 2,63%, et tous les titres ont fini dans le rouge.

La banque suisse Julius Baer, spécialiste de la gestion de fortune, a terminé dernière du classement, en repli de 3,87% à 33,80 francs suisses suisses. Le géant de l'alimentation Nestlé, principal poids lourd de la cote, était également en nette baisse, perdant 3,78% à 78,30 francs suisses suisses.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a fini en baisse de 0,48% à 476,03 points.

A la baisse, le groupe de médias Altice Europe a chuté de 4,32% à 1,61 euros.

A la hausse, le spécialiste de l'éclairage Signify (ex-Philips Lighting) a gagné 2,27% à 19,86 euros.

Enfin, l'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles n'a pas fait mieux que les autres, en repli de 1,40% à 3.164,98 points.

La société de biotechnologie Argx a gagné 0,50% à 81,10 euros tandis que la plus forte baisse était pour GLPG (-3,05% à 76,60 euros).

afp/rp