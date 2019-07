Europe : Les Bourses européennes globalement dans le doute

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé en grande partie dans le rouge jeudi, rivalisant de prudence en l'absence de signaux clairs concernant l'ampleur de l'assouplissement monétaire à venir de la Fed, sur fond de risques géopolitiques et commerciaux.

"Les investisseurs préfèrent rester sur la touche et attendre de voir ce qui se passe du côté de la géopolitique, de la politique monétaire et des taux d'intérêt", a analysé Andreas Lipkow, de Comdirect.

Le président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell a laissé mercredi la porte ouverte à un prochain abaissement des taux directeurs en dressant un tableau en demi-teinte de l'économie du pays, soumise à des risques persistants. Il "a aussi rappelé que la Fed serait attentive aux publications à venir", a nuancé auprès de l'AFP Andrea Tuéni, un analyste de Saxo Banque.

De leur côté, les gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) ont dégagé lors de leur réunion de juin "un large consensus" sur d'éventuels nouveaux stimuli pour la zone euro, d'après un compte-rendu publié jeudi, confirmant les récents propos tenus par son président, Mario Draghi.

"En parallèle, nous avons aussi des tensions géopolitiques avec ce navire britannique qui a été bloqué dans le détroit d'Ormuz par les Iraniens", et cette "situation compliquée calme un petit peu les ardeurs des investisseurs", a encore observé Andrea Tuéni.

Wall Street montait à la mi-séance jeudi: vers 16H00 GMT le Dow Jones Industrial Average prenait 0,77% à 27.065,83 points, au-dessus de la barre des 27.000 points pour la première fois. L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique avançait de 0,23%, à 8.221,53 points, et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,27%, à 3.001,24 points.

L'Eurostoxx 50 a fini en baisse de 0,12%.

Du côté des valeurs

- AVIO SOUFFRE

Le lancement raté d'une fusée Vega depuis la Guyane dans la nuit de mercredi à jeudi a coûté cher à Avio. Le groupe italien, qui fabrique une grande partie du vecteur, a perdu 14,69% à 12,2 euros, dans un marché en hausse de 0,56%.

Vega devait mettre sur orbite le satellite FalconEye1 d'observation de la Terre, pour le compte des Emirats arabes unis. Selon des analystes cités par le site d'informations économiques et financières Milano Finanza, "la réputation d'Avio en termes de sécurité des vols subira un impact négatif".

- RETOUR DE FLAMME POUR OCADO

Le distributeur en ligne britannique a perdu 6,17% pour s'établir à 1.140,00 pence. Il avait pourtant annoncé des résultats semestriels prometteurs mardi, avec une progression de quelque 10% de son chiffre d'affaires, à 882 millions de livres (984 millions d'euros), atteignant un cours de 1.285,50 pence vers 11h00.

Mais le groupe a subi une perte nette de 143 millions de livres sur les six premiers mois de l'exercice, contre une perte de 13,9 millions un an plus tôt, du fait principalement d'un incendie qui a ravagé en février un entrepôt ultra-moderne à Andover, lui coûtant environ 100 millions de livres. Et jeudi, le directeur général de l'entreprise s'est exprimé à la radio sur les difficultés que représenterait un Brexit sans accord.

- FRESENIUS MEDICAL CARE AU BEAU FIXE

Le spécialiste allemand de la dialyse a été à la fête (+4,28% à 70,64 euros), particulièrement prisé des opérateurs dans ce contexte d'incertitudes multiples.

Les indices en un coup d'oeil

Paris - CAC 40: -0,28% à 5.551,95 points

Francfort - Dax: -0,33% à 12.332,12 points

Londres - FTSE 100: -0,28% à 7.509,82 points

Milan - FTSE MIB: +0,56% à 22.169,42 points

Madrid - IBEX 35: +0,30% à 9.280,30 points

Lisbonne - PSI 20: +0,63% à 5.185,69 points

Suisse - SMI: -0,58% à 9.879,53 points

Amsterdam - AEX: +0,25% à 566,99 points

Bruxelles - BEL 20: -0,52% à 3.571,13 points

