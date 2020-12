Europe : Les Bourses européennes lâchent du lest avant d'affronter 2021

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont un peu reculé mercredi à l'issue d'une séance très calme en l'absence de nombreux investisseurs durant la période des fêtes, les courtiers présents en profitant pour réaliser quelques arbitrages de fin d'année.

A Paris le CAC 40 a perdu 0,22% pour l'avant-dernière séance de l'année et Francfort a reculé de 0,31% à l'occasion de la dernière séance de 2020.

Londres a pour sa part lâché 0,71% en raison des craintes pour l'économie après l'annonce de mesures de confinement imposées dans de nouvelles régions du Royaume-Uni.

A Wall Street, le Dow Jones gagnait 0,49%, tandis que les indices Nasdaq et S&P 500 prenaient 0,28% à la mi-séance vers 18H45 (17H45 GMT).

"On attend la fin de l'année, il y a eu peu de volumes et peu de volatilité", résume à l'AFP Valentin Bulle, gérant pour Dôm Finance.

La semaine entre Noël et le jour de l'An est traditionnellement calme sur les marchés, elle l'est d'autant plus cette année que les indices boursiers, après s'être effondrés lors de l'explosion de la pandémie en mars, se sont envolés depuis novembre sur fond de programmes de vaccination contre le Covid-19.

Sauf catastrophe majeure jeudi lors d'une séance écourtée, l'indice CAC 40 va donc clôturer sa septième semaine de hausse sur les neuf dernières et va terminer l'année sur une baisse de quelque 6% au cours d'une année de crise pourtant historique.

Londres, qui va aussi ouvrir pour une demi-journée jeudi, devrait perdre 13% sur les douze mois, Milan 5%, et Francfort a d'ores et déjà fini l'année sur une hausse de 3,55%, sans doute la seule grande place européenne à afficher une année dans le vert.

Les indices ont par ailleurs été dynamisés récemment par un dernier cadeau de fin d'année, le plan de relance américain de 900 milliards de dollars validé dimanche par le président américain Donald Trump.

Le paquet pourrait même être un peu plus lourd que prévu avec l'éventuel passage à 2.000 dollars du chèque offert aux Américains contre 600 dollars actuellement, sous réserve d'un feu vert des sénateurs républicains.

La consommation est un énorme moteur de la croissance aux Etats-Unis et une hausse de celle-ci grâce au plan de relance pourrait bénéficier au Vieux continent.

Sur le front des vaccins, les investisseurs ont peu réagi mercredi à l'autorisation d'un nouveau remède du laboratoire AstraZeneca (-0,82% à 7.401,00 pence) au Royaume-Uni et à l'annonce de l'efficacité à 79% du vaccin du chinois Sinopharm.

L'aérien britannique en plein brouillard

Le transporteur irlandais Ryanair (-0,83% à 16,82 euros) a annoncé qu'il priverait de droits de vote ses actionnaires britanniques lors de ses prochaines assemblées générales, craignant de mettre en danger sa licence d'exploitation dans l'UE du fait du Brexit. Easyjet (-1,30% à 851,80 pence) et IAG (+1,18% à 167,35 pence) envisagent des mesures similaires.

+80% pour Delivery Hero

Le livreur de repas (+1,20% mercredi, à 127,00 euros), qui a remplacé cette année Wirecard sur l'indice allemand Dax, a connu la plus forte progression de l'année sur cet indice sur fond de confinements et reconfinements dans le monde, faisant la part belle aux sociétés de livraison.

Le luxe brille grâce à l'accord Chine-UE

L'industrie du luxe bénéficiait cette semaine d'un accord sur la protection réciproque des investissements entre la Chine et l'Union européenne, couronnant sept années de discussions entre les deux puissances économiques après la validation mercredi d'un accord de principe.

LVMH a pris 3,4% à 513,10 euros sur la semaine (+0,06% mercredi), Hermès 3,8% à 884,00 euros (+0,16% mercredi), et l'italien Salvatore Ferragamo 2,85% à 15,86 euros (-0,31% mercredi).

Les indices en bref

Paris - CAC 40: -0,22% à 5.599,41 points

Londres - FTSE 100: -0,71% à 6.555,82 points

Francfort - Dax: -0,31% à 13.718,78 points

Milan - FTSE MIB: -0,12% à 22.232,90 points

Madrid - IBEX 35: -0,25% à 8.154,40 points

Zurich - SMI: +0,20% à 10.703,51 points

Amsterdam - AEX: -0,17% à 628,06 points

Bruxelles - BEL 20: -0,22% à 3.663,06 points

Lisbonne - PSI 20: -0,20% à 4.921,78 points

alb/tq/slb