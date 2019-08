Europe : Les Bourses européennes majoritairement dans le rouge, mais pas Londres

PARIS (awp/afp) - Les principales Bourses européennes ont presque toutes terminé dans le rouge mercredi sur fond de craintes de récession, à l'exception, notamment, du Footsie londonien après l'annonce par le gouvernement britannique d'une suspension du Parlement avant le Brexit.

"L'inversion de la courbe des taux américains, comme il y a plusieurs jours, vient remettre des inquiétudes sur le risque récessif", a déclaré à l'AFP Adrien Dumas, gérant actions pour Mandarine Gestion. En outre, "les discussions promises par Trump entre la Chine et les Etats-Unis ne reprennent visiblement pas".

En Angleterre, "la livre recule alors que la probabilité d'un Brexit sans accord augmente encore un peu plus", note Fiona Cincotta, analyste chez City Index. Le Premier ministre, Boris Johnson, a annoncé une suspension prochaine du Parlement, de la mi-septembre à la mi-octobre, soit deux semaines seulement avant la date prévue du Brexit, réduisant les chances pour l'opposition d'éviter une sortie de l'UE sans accord.

Une baisse de la livre a tendance à favoriser la compétitivité des entreprises britanniques à l'international.

Vers 16H20 GMT, le Dow Jones Industrial Average gagnait 0,78%, l'indice Nasdaq 0,22% et l'indice élargi S&P 500 0,54%.

L'Eurostoxx 50 a perdu 0,08% à 3.367,75 points.

Du côté des valeurs

- LES PETROLIERES DANS LE VERT -

Les stocks de brut aux États-Unis ont baissé de 10,03 millions de barils lors de la semaine achevée le 23 août, alors que les analystes interrogés par l'agence Bloomberg s'attendaient à un recul de seulement 2,8 millions de barils, selon les chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'Énergie (EIA).

En conséquence, les prix du pétrole ont bondi mercredi et cela a profité aux valeurs pétrolières. A Paris, Total a progressé de 0,80% à 44,32 euros et CGG de 2,37% à 1,73 euro. A Londres, BP, qui a annoncé la veille la vente de ses actifs en Alaska pour 5,6 milliards de dollars, a gagné 2,19% à 498,75 pence pence et Royal Dutch Shell (action "B") 1,23% à 2.270,50 pence.

- DEUTSCHE BORSE SOUFFRE -

L'opérateur boursier allemand continue de souffrir de l'annonce mardi de perquisitions chez une de ses filiales, Clearstream, dans le cadre de l'affaire de fraude fiscale dite "Cum Ex".

Les enquêteurs de Cologne s'intéressent depuis septembre 2017 à la banque Clearstream Banking, domiciliée au Luxembourg et opérant comme chambre de compensation internationale spécialisée dans l'échange de titres.

En Allemagne, plusieurs banques soupçonnées d'être liées à cette affaire ont déjà été perquisitionnées, notamment Deutsche Bank, où plusieurs collaborateurs sont visés par la justice.

- LES MULTINATIONALES BRITANNIQUES SE REPRENNENT -

La baisse de la livre sterling illustre les inquiétudes du marché mais bénéficie paradoxalement aux grands groupes en augmentant la valeur des résultats réalisés à l'étranger une fois leurs montants convertis dans la monnaie britannique.

Parmi ces valeurs, le spécialiste des service éducatifs Pearson a pris 1,71% à 822,80 pence et le groupe de produits d'hygiène et de santé Reckitt Benckiser 1,77% à 6.365,00 pence.

Les indices en un coup d'oeil

Paris - CAC 40: -0,34% à 5.368,80 points

Francfort - Dax: -0,25% à 11.701,02 points

Londres - FTSE 100: +0,35% à 7.114,71 points

Milan - FTSE MIB: -0,00% à 20.990,71 points

Madrid - IBEX 35: +0,21% à 8.747,10 points

Lisbonne - PSI 20: -0,18% à 4.798,07 points

Bourse suisse - SMI: -0,28% à 9.758,19 points

Amsterdam - AEX: +0,20% à 548,38 points.

Bruxelles - BEL 20: -0,32% à 3.490,82 points

bur-cda/soe/alb