Europe : Les Bourses européennes manquent de carburant

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont reculé mardi, ne sachant pas où trouver l'impulsion alors que les conséquences économiques du coronavirus continuent de frapper la plupart des pays du monde.

La Bourse de Paris a perdu 0,68%, celle de Francfort 0,30%, Londres 0,83%, Milan 0,52% et Madrid 0,66%. A Zurich, le SMI a cédé 0,58%.

"L'état d'esprit n'est pas au beau fixe en Europe", signale David Madden, analyste pour CMC Markets UK.

Depuis six mois et l'éclatement de la crise du coronavirus, chaque jour amène son lot de mauvaises nouvelles sur le front de la pandémie et de ses conséquences sanitaires et économiques. Dernière en date sur le Vieux continent, la résurgence du virus qui atteint des niveaux inquiétants en France, en Espagne et en Italie, un pays déjà meurtri par la première vague. Dans l'hexagone, le port du masque va être "systématisé" dans les entreprises françaises, a indiqué la ministre du Travail Élisabeth Borne.

Au-delà de l'Europe, Boeing a proposé mardi un deuxième plan de départs volontaires, la chaîne de magasins Marks and Spencer a annoncé 7.000 suppressions de postes, et le Chili a vu son PIB plonger de 14,1% au deuxième trimestre, énième pays à connaitre une chute de son PIB à deux chiffres en pourcentage.

Risque

La baisse du jour "reste très mesurée par rapport au risque que l'on court" à travers le monde, estime Mikaël Jacoby, responsable du courtage Europe continentale pour Oddo Securities.

L'expert note par ailleurs des volumes d'échanges "très anecdotiques" en Bourse, une situation courante en plein milieu du mois d'août.

Depuis fin décembre, la pandémie a fait au moins 770.429 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles.

Ces nouvelles n'ont pas empêché la Bourse de New York d'atteindre de nouveaux records en séance mardi, aidée par de solides résultats d'entreprises et une forte hausse des mises en chantier de logements aux États-Unis. A la mi-séance, l'indice S&P 500 prenait 0,22%, le Nasdaq 0,62% et le Dow Jones lâchait 0,19%.

La séance boursière du jour a également été marquée par un net recul du dollar, au plus bas depuis plus de deux ans face à l'euro.

"La force de l'euro ne fait pas l'affaire des exportateurs européens, mais les marchés ne se sont pas emparés de cette thématique jusqu'à présent", a estimé Tangi Le Liboux, analyste du courtier Aurel BGC.

Airbus a par exemple perdu 3,09% à 69,23 euros, tandis qu'Accor a abandonné 1,20% à 23,03 euros après sa dégradation dans la catégorie "spéculative" par l'agence de notation S&P.

Après son annonce de suppressions de postes, Marks and Spencer a lâché 0,30% à 113,26 pence.

Le feuilleton autour de Lagardère s'est poursuivi, faisant perdre au groupe 3,39% à 15,10 euros. Ses deux principaux actionnaires Amber et Vivendi ont déploré mardi le renouvellement anticipé d'Arnaud Lagardère comme gérant du groupe, y voyant un nouvel exemple de dysfonctionnement de sa gouvernance.

afp/rp