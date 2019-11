Europe : Les Bourses européennes marquent une pause, s'interrogeant sur le commerce

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, s'interrogeant sur les relations commerciales sino-américaines à l'issue d'une semaine dynamique, portée par l'espoir d'une résolution du conflit.

"Le marché s'offre une respiration", a relevé auprès de l'AFP Mickaël Jacoby, responsable du courtage Europe continentale à Oddo BHF Securities.

"Il y a en outre une petite hésitation au sujet des relations commerciales sino-américaines et de la volonté des deux pays de vraiment conclure un accord", a-t-il ajouté.

Après une série de signaux annonciateurs d'une détente commerciale, le président américain, Donald Trump, a refusé vendredi une suppression "totale" des tarifs douaniers punitifs contre Pékin.

Donald Trump a également assuré que tout accord avec la Chine serait signé sur le sol américain, alors que des médias avaient évoqué un lieu plus neutre, comme en Europe.

A Wall Street vers 17H25 GMT, les indices se montraient également hésitant. Le Dow Jones Industrial Average lâchait 0,17% tandis que l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, grignotait 0,17% et l'indice élargi S&P 500 optait pour le statu quo (+0,03%).

L'Eurostoxx a perdu 0,19%.

- LES MATIERES PREMIERES FONT GRISE MINE -

Les déclarations de Donald Trump ont notamment pesé sur les valeurs minières, dépendantes de la croissance mondiale et des échanges commerciaux entre les Etats-Unis et la Chine. A Londres, Anglo American a perdu 2,02% à 2.064,50 pence et Rio Tinto 2,92% à 4.206,00 pence.

- L'AUTOMOBILE HESITE -

A Paris comme à Berlin, le secteur automobile, en premier ligne face aux menaces de sanctions de Washington contre les voitures européennes, a évolué de façon contrastée.

Volkswagen (-1,39% à 181,68 euros), Daimler (-0,63% à 53,45 euros), Continental (-0,96% à 131,40 euros) mais aussi Renault (-1,48% à 46,75 euros) et Michelin (-0,68% à 116,15 euros) ont perdu du terrain.

A l'inverse, BMW (+0,79% à 75,04 euros) et PSA (+0,50% à 24,12 euros) ont progressé.

- EURONEXT DEÇOIT -

Sur la place parisienne, Euronext a été sanctionné (-4,52% à 71,90 euros) par un bénéfice net un peu en-deçà du consensus de marché tandis que son patron a démenti des rumeurs de discussions avec un autre acteur européen du secteur en vue d'un rapprochement.

Paris - CAC 40: -0,02% à 5.889,70 points

Francfort - Dax: -0,46% à 13.228,56 points

Londres - FTSE 100: -0,63% à 7.359,38 points

Milan - FTSE MIB: +0,13% à 23.534,49 points

Madrid - IBEX 35: -0,57% à 9.393,70 points

Lisbonne - PSI 20: +0,16% à 5.304,81 points

Bourse suisse - SMI: -0,17% à 10.309,23 points

Amsterdam - AEX: -0,10% à 596,50 points

Bruxelles - BEL 20: -0,03% à 3.876,94 points

