Europe : Les Bourses européennes mettent les craintes sanitaires de côté et avancent

nettement

ajoute clôture des autres places européennes et du marché de la dette

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont connu un net rebond lundi après une semaine chaotique, tentant de mettre leurs craintes sanitaires en sourdine au moment où la pandémie de Covid-19 a fait plus d'un million de morts dans le monde.

L'indice CAC 40 à Paris a pris 2,40% dans le sillage d'un plongeon de 5% la semaine précédente, pendant que le Dax à Francfort a progressé de 3,22%, et le FTSE 100 à Londres de 1,46%.

"On est sur un mouvement de reconstitution de positions, de rééquilibrage", observe auprès de l'AFP Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque.

Egalement à la source de la hausse, la progression des indices américains après quatre semaines de baisse de suite pour les indices Dow Jones et S&P 500. Complétés par le Nasdaq, les trois principaux indices de Wall Street prenaient entre 1% et 1,7% à mi-séance.

Mais loin de constituer les prémices d'un rebond plus durable, "le mouvement est voué à être assez éphémère", prévoit M. Dembik, au moment où les incertitudes sur le front sanitaire, et leurs potentielles conséquences économiques dramatiques, sont au plus haut.

Entre reconfinements partiels et restrictions d'ouvertures d'établissements, le durcissement des mesures gouvernementales de Madrid au Pays de Galles en passant par Marseille et Paris aura des conséquences difficilement quantifiables aujourd'hui.

Quantifiable en revanche, le bilan de la pandémie est désormais de plus d'un million de morts dans le monde, selon un calcul établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT, neuf mois après la détection du nouveau coronavirus en Chine.

"La crise sanitaire est encore très sérieuse en Europe mais les investisseurs ont regardé ailleurs aujourd'hui", résume David Madden, analyste pour CMC Markets UK.

Pour tenter de contrôler les conséquences économiques, les gouvernements européens rivalisent de plans de relance. La France a dévoilé lundi son projet de budget 2021 et a détaillé son plan de 100 milliards d'euros qui a vocation à effacer d'ici deux ans les effets de la pandémie sur l'économie française.

Sur le marché de la dette, le taux à dix ans des principaux Etats de la zone euro a été quasi inchangé au cours d'une journée marquée par des commentaires de la Banque centrale européenne. Sa patronne Christine Lagarde, a déclaré ne pas être inquiète des dissensions montantes entre membres du conseil des gouverneurs sur le cap adopté face aux effets économiques de la pandémie.

ARCELORMITTAL BONDIT APRES LA VENTE DE SES ACTIVITÉS AMÉRICAINES

Le géant de la sidérurgie ArcelorMittal a annoncé lundi qu'il allait céder ses activités américaines pour 1,4 milliard de dollars à Cleveland-Cliffs. Coté sur le CAC 40, le titre a connu la plus forte hausse de l'indice avec +10,92% à 11,44 euros.

TOURISME, AUTOMOBILE ET BANQUES EN HAUSSE

En France, le groupe hôtelier Accor a bondi de 4,99% à 24,41 euros, la banque BNP Paribas de 5,19% à 31,82 euros, l'avionneur Airbus de 3,82% à 62,31 euros, les constructeurs automobiles Renault de 7,12% à 23,10 euros et Peugeot de 4,28% à 15,85 euros.

A l'échelle européenne, Deutche Bank a pris 7,35% à 7,27 euros, Lufthansa 5,16% à 7,41 euros, et BMW 4,52% à 61,73 euros.

Ces entreprises "cycliques" ont profité de l'avancée de la Bourse.

En prime pour HSBC (+8,89% à 308,55 pence), le géant chinois de l'assurance Ping An a annoncé avoir renforcé sa participation au capital de la banque britannique, dont il détient désormais 8%.

SIEMENS INTRODUIT SA DIVISION ÉNERGIE EN BOURSE

Le conglomérat allemand Siemens s'est délesté lundi de sa division énergie, qu'il a introduit en Bourse à Francfort. Siemens Energy a perdu 3,63% à 21,21 euros, et Siemens a lui gagné 4,72% à 109,96 euros.

Les indices en bref

Paris - CAC 40 : +2,40% à 4.843,27 points

Francfort - Dax : +3,22% à 12.870,87 points

Londres - FTSE 100 : +1,46% à 5.927,93 points

Milan - FTSE MIB : +2,47 à 19.160,10 points

Lisbonne - PSI 20 : +2,33% à 4.088,54 points

Zurich - SMI : +0,90% à 10.308,67 points

Madrid - IBEX 35 : +2,46% à 6.791,50 points

Amsterdam - AEX : +1,99% à 551,67 points

Bruxelles - Bel 20 : +3,06% à 3 .260,42 points

