Europe : Les Bourses européennes minées par des statistiques en Europe

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge lundi, minées par la publication d'indicateurs économiques de mauvaise fortune en zone euro, qui renforcent les inquiétudes sur l'état de l'économie.

"Cela a été la douche froide sur l'Europe" après ces chiffres, a estimé auprès de l'AFP Alexandre Baradez, un analyste de IG France.

La croissance de l'activité privée dans la zone euro a atteint en septembre son niveau le plus bas depuis juin 2013.

L'affaiblissement général de la conjoncture a principalement résulté d'une accélération de la contraction dans le secteur manufacturier mais le secteur des services a aussi enregistré un de ses plus faibles niveaux depuis 2014.

"Ces statistiques ont surpris tout le monde. Le marché s'était résigné à la fragilité de l'activité manufacturière mais pas à celle des services", a estimé M. Baradez.

"Cela renforce les craintes de récession et le marché se pose beaucoup de questions", selon l'expert.

A cela s'ajoutent également les inquiétudes liées au commerce et au Brexit.

Le président des Etats-Unis Donald Trump a assuré vendredi ne pas avoir besoin d'aboutir à un accord commercial avec la Chine avant l'élection de 2020, insistant sur la bonne santé de l'économie américaine.

Sur le dossier du Brexit, Michel Barnier, négociateur de l'Union européenne, a jugé lundi à Berlin "difficile" de parvenir en l'état à un accord avec la Grande-Bretagne, malgré de nouvelles propositions formulées par Londres.

A Wall Street vers 16H50 GMT, le Dow Jones Industrial Average grappillait 0,07%, à 26.972,08 points, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, augmentait de 0,08%, à 8.130,07 points, tout comme l'indice élargi S&P 500 (+0,08% à 2.996,41 points).

L'Eurostoxx a pour sa part cédé 0,96%.

Du côté des valeurs

- LES CYCLIQUES SOUFFRENT -

Dans ce contexte d'incertitudes, les titres les plus sensibles à la conjoncture économique, et notamment les matières premières, ont été les plus touchés. ArcelorMittal a plongé de 5,93% à 13,01 euros, Eramet de 4,57% à 49,07 euros et Vallourec de 5% à 2,51 euros.

Dans le secteur du luxe, LVMH a reculé de 0,97% à 366,45 euros, tout comme Kering (-3,13% à 454,25 euros) et Hermès (-0,22% à 626 euros).

- TUI DECOLLE -

Le voyagiste allemand a été recherché (+7,23% à 901,40 pence) par les investisseurs qui estiment qu'il pourrait profiter de la faillite du britannique Thomas Cook pour gagner des parts de marché. De même, la compagnie aérienne britannique EasyJet, côtée en dehors de l'indice vedette, a grimpé (+4,63% à 1.106,50 pence).

- COMMERZBANK -

Le titre, coté sur le MDax, a chuté de 7,46% à 5,30 euros, après que la banque a annoncé vendredi vouloir se séparer de 4.300 personnes et vendre sa filiale bénéficiaire en Pologne, des décisions qui doivent encore recevoir cette semaine l'aval du conseil de surveillance de la banque.

Les indices en un coup d'oeil

Paris - CAC 40: -1,05% à 5.630,76 points

Francfort - Dax: -1,01% à 12.342,33 points

Londres - FTSE 100: -0,26% à 7.326,08 points

Milan - FTSE MIB: -1,01% à 21.899,80 points

Madrid - IBEX 35: -0,93% à 9.093,60 points

Lisbonne - PSI 20: -0,86% à 4.973,43 points

Bourse suisse - SMI : -0,59% à 9.997,39 points

Amsterdam - AEX: -0,48% à 574,67 points

Bruxelles - BEL 20: -1,21% à 3.693,47 points

