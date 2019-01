Europe : Les Bourses européennes minées par les inquiétudes sur la croissance mondiale

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini dans le rouge mardi, pénalisées par des inquiétudes sur la croissance mondiale, dans un contexte d'incertitudes géopolitiques persistantes.

"L'économie chinoise et américaine, l'absence d'avancée dans les négociations entre la Chine et les Etats-Unis" et un dossier Brexit en quête d'issue, ont joué les trouble-fête, a résumé auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant bleu Gestion.

Les investisseurs restaient préoccupés par la santé de l'économie mondiale après la révision à la baisse des prévisions de croissance pour 2019 du FMI.

Ils s'inquiètent en particulier de la Chine, qui a vu sa croissance tomber à 6,6% en 2018, sa pire performance depuis 1990.

A New York, les indices étaient fragilisés par les mêmes sujets au lendemain d'un jour férié.

Ils évoluaient en nette baisse à la mi-séance: vers 17H15 GMT, le Dow Jones Industrial Average reculait de 1,19%, à 24.413,12 points, l'indice élargi S&P 500 cédait 1,28%, à 2.636,51 points, et le Nasdaq perdait 1,50%, à 7.049,59 points.

"Les inquiétudes concernant la croissance mondiale occupent le devant de la scène", ont relevé les analystes de Charles Schwab.

Les indices reprenaient aussi leur souffle après quatre semaines consécutives de hausse.

L'Eurostoxx 50 a perdu 0,39%.

A Paris, le CAC 40 a reculé de 0,42%, à 4.847,53 points.

Le secteur des matières premières, très dépendant de la bonne santé économique chinoise, a été pénalisé: ArcelorMittal a fini en baisse de 4,55% à 18,94 euros et Aperam de 2,51% à 25,21 euros.

Le secteur bancaire a reculé significativement du fait d'un environnement moins favorable avec des taux d'intérêt bas. BNP Paribas a cédé 1,86% à 41,52 euros, Crédit Agricole a abandonné 1,54% à 10,07 euros et Société Générale a lâché 1,61% à 27,82 euros.

À Francfort, le Dax a terminé dans le rouge (-0,41% à 11.090,11 points).

Deutsche Bank a cédé 1,53% à 7,86 euros, pénalisée par une requête devant la justice allemande portant sur 11 milliards d'euros d'indemnités, contestée par la première banque du pays.

Le spécialiste des gaz industriels Linde PLC est monté de 1,32% à 141,85 euros. Le groupe a annoncé lundi soir un programme de rachat d'actions à hauteur de 6 milliards de dollars (5,26 milliards d'euros).

La Bourse de Londres s'est repliée de 0,99%, l'indice FTSE-100 des principales valeurs clôturant à 6.901,39 points (-69,20 points).

Le secteur pétrolier a souffert, sur fond de baisse des cours du brut en raison d'une possible faiblesse de la demande dans un contexte économique fragile.

Le groupe de services John Wood a chuté de 4,09% à 524,80 pence, le géant pétrolier BP a perdu 1,82% à 512,60 pence et son homologue Royal Dutch Shell (action "B") 2,85% à 2.334,50 pence, ce dernier étant pénalisé en outre par un abaissement de recommandation par la banque Morgan Stanley.

À la Bourse de Milan, l'indice FTSE Mib a cédé 1,03%, à 19.437 points.

La meilleure performance a été réalisée par Atlantia, qui a gagné 0,35% à 19.935 euros.

Telecom Italia, plombé par ses mauvais résultats et les tensions entre actionnaires, a dévissé de 6,24% à 0,446 euro, soit son plus bas niveau historique.

À Madrid, l'indice Ibex 35 a baissé de 0,18%, à 9.037,50 points.

Le premier gestionnaire d'aéroports Aena a tiré son épingle du jeu, enregistrant une hausse de 1,35% à 146,70 euros.

A l'inverse, la banque Bankia a fini à la traîne (-2,58% à 2,49 euros).

La Bourse suisse a terminé en baisse, l'indice SMI des valeurs vedettes repassant sous la barre des 9.000 points, à 8.966,34 points.

Le premier groupe bancaire suisse, UBS, a fini lanterne rouge avec une chute de 3,17% à 12,99 CHF après la publication de résultats contrastés sur le dernier trimestre 2018. Il a entrainé dans son sillage la banque de gestion privée Julius Baer (-2,48% à 39,68 CHF).

Credit Suisse, numéro deux helvétique, a, lui, mieux résisté et a fini en petite hausse de 0,16% (12,21 CHF).

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne lâché 0,37%, à 5.068,75 points.

L'expert de la finance Sonae Capital a enregistré la plus forte hausse (+0,99% à 0,92 euro) tandis que le groupe Mota Engil, spécialisé dans la construction, a connu la plus forte baisse de la séance (-1,80% à 1,74 euro).

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a reflué de 0,31%, à 506,75 points.

Philips a gagné 1,19% à 21,46 euros tandis que ArcelorMittal a perdu 4,55% à 18,94 euros.

La Bourse de Bruxelles a glissé de 0,46%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes s'affichant en clôture à 3.449,20 points.

Parmi les valeurs du Bel-20, l'entreprise belge de production de métaux, Umicore, était en queue de peloton (-2,60% à 34,85 euros).

Cinq valeurs étaient dans le vert, dont le groupe postal belge bpost, en tête (+1,18% à 8,17 euros).

bur-vac/ef/cj