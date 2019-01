Europe : Les Bourses européennes moroses à la clôture, freinées par la croissance

chinoise

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont démarré la semaine sur une note plutôt négative, lors d'une séance ternie par des statistiques chinoises peu encourageantes, en l'absence des investisseurs américains pour cause d'un jour férié.

"C'est une journée assez calme (...): quand les marchés américains sont fermés, il est rare que l'Europe connaisse de grands mouvements", a observé auprès de l'AFP Alexandre Baradez, un analyste de IG France.

"Les investisseurs ont néanmoins eu un peu plus de nouvelles négatives que positives aujourd'hui et durant le week-end", à commencer par "les chiffres de croissance chinois qui sans être inférieurs aux attentes ont confirmé le ralentissement" de la deuxième économie mondiale, a-t-il poursuivi.

La croissance de la Chine a été de 6,6% l'année dernière, a annoncé lundi le Bureau national des statistiques (BNS).

Elle a ainsi ralenti tout au long de 2018, pour atteindre son plus faible niveau en 28 ans sur l'ensemble de l'année, marquée des efforts de désendettement, des conflits commerciaux et une demande intérieure en baisse.

Les investisseurs ont également dû digérer la révision à la baisse des prévisions de croissance mondiale pour 2019 du FMI, qui table désormais sur une croissance de 3,5% cette année, soit 0,2 point de moins que sa précédente estimation d'octobre, déjà abaissée.

L'Eurostoxx 50 a reflué de 0,31% à 3.125,07 points.

La Bourse de Paris a légèrement reculé (-0,17%) à 4.867,78 points.

Airbus a pris 0,90% à 94,50 euros, bénéficiant de la commande ferme signée par le loueur SMBC Aviation Capital pour 50 Airbus A320neo et 15 A321neo, d'une valeur totale de 7,47 milliards de dollars (environ 6,56 milliards d'euros) au prix catalogue.

Casino s'est replié de 0,56% à 38,97 euros. Le groupe a annoncé lundi la cession des murs de 26 supermarchés et hypermarchés, valorisés 501 millions d'euros.

À Francfort, le Dax a terminé dans le rouge (-0,62% à 11.136,20 points).

Les investisseurs ont délaissé BMW (-0,42% à 73,03 euros) et Daimler (-0,33% à 50,72 euros), qui envisagent une alliance dans la voiture autonome, selon le journal Handelsblatt.

Mais la principale victime de la séance a été Henkel, qui a plongé de 9,75% à 87,56 euros. Le spécialiste des produits de grande consommation (lessive Le Chat) a annoncé lundi des prévisions de résultats annuels pour 2019 en baisse.

La Bourse de Londres a terminé quasiment stable (+0,03%), l'indice FTSE-100 des principales valeurs clôturant à 6.970,59 points.

Les inquiétudes autour de la Chine ont pesé sur le secteur minier, le pays étant le premier importateur au monde de métaux. Antofagasta a lâché 2,83% à 830,60 pence et BHP 1,08% à 1.611,00 pence.

De son côté, le groupe de défense BAE Systems a gagné 0,98% à 515,00 pence après avoir annoncé la cession à l'allemand Rheinmetall de la majorité des parts de son activité de fabrication de véhicules militaires.

À la Bourse de Milan, l'indice FTSE Mib a cédé 0,35% à 19.639 points.

Les meilleures performances ont été réalisées par le club de football de la Juventus de Turin (+5,32% à 1,484 euro) et Leonardo (+2,41% à 8,084 euros).

Telecom Italia, plombé par des questions liées au réseau et de faibles résultats, a dévissé de 2,62% à 0,4757 euro, soit son plus bas niveau depuis plus de cinq ans.

À Madrid, l'indice Ibex 35 a lâché 0,17% à 9.053,80 points.

Le groupe d'ingénierie Técnicas Reunidas a progressé de 3,02% à 22,89 euros.

La banque Banco de Sabadell a fini en queue de peloton (-1,79% à 1,04 euros).

La Bourse suisse a terminé en petite baisse, l'indice SMI des valeurs vedettes reculant de 0,14% à 9.011,41 points.

Dans le camp des gagnants, c'est le groupe Geberit, spécialisé dans la fabrication d'équipements sanitaires, qui s'est classé en haut du tableau avec une progression de 1,94% à 393,60 CHF.

Côté perdants, le géant des matériaux de construction LafargeHolcim a fini lanterne rouge, avec un recul de 1,58% à 46,75 CHF.

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne s'est apprécié de 0,38% à 5.087,36 points.

Le distributeur Jeronimo Martins a tiré son épingle du jeu, progressant de 3,72% à 12,55 euros.

À l'inverse, le fournisseur d'énergie EDP-Energias a enregistré la plus forte baisse (-1,04% à 3,04 euros).

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé proche de l'équilibre (+0,04%) à 509,88 points.

Le spécialiste de l'éclairage Signify (ex-Philips Lighting) a gagné 2,34% à 21,46 euros, tandis que le groupe de télécommunications KPN a perdu 1,35% à 2,49 euros.

Enfin, la Bourse de Bruxelles s'est repliée de 0,52%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes s'affichant en clôture à 3.465,29 points.

Parmi les valeurs du Bel-20, le groupe postal belge Bpost était en queue de peloton (-3,18% à 8,08 euros).

Cinq valeurs ont fini dans le vert, dont le groupe belge de biotechnologies arGEN-x, en tête avec +2,00% à 91,80 euros.

