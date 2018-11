Europe : Les Bourses européennes optent pour la prudence avant le G20

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi, les investisseurs optant pour la prudence en attendant la rencontre en fin de semaine entre les présidents américain et chinois en marge du G20, sur fond de guerre commerciale.

"Le marché est dans une situation attentiste à l'approche du G20", a souligné auprès de l'AFP Guillaume Garabédian, responsable de la gestion conseillée chez Meeschaert Gestion Privée.

"Un certain nombre de décisions et de rencontres bilatérales seront scrutées avec attention. Le rendez-vous le plus important sera la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping dont l'issue sera un catalyseur puissant pour la fin d'année sur les marchés", a estimé l'expert.

Mardi, Larry Kudlow, principal conseiller économique de Donald Trump a affirmé que ce dernier pensait qu'il y avait une "bonne chance" d'accord commercial, sous certaines conditions, notamment en matière de protection de la propriété intellectuelle.

Lundi, M. Trump avait toutefois déclaré qu'il était "hautement improbable" qu'il gèle la hausse prévue de taxes douanières sur 200 milliards de dollars de produits importés de Chine.

A New York, vers 17H15 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, avançait de 1,83%, à 25.201,34 points alors qu'il ne montait que d'environ 0,8% juste avant la diffusion du discours de M. Powell.

L'indice élargi S&P 500 montait de 1,42% et l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, s'appréciait de 1,58%.

L'Eurostoxx 50 a grignoté 0,06%.

La Bourse de Paris a terminé stable (0%) à 4.983,24 points.

Dassault Systemes a pris la tête de l'indice CAC 40 avec une hausse de 3,41% à 106,10 euros.

Axa a gagné 0,73% à 21,42 euros, profitant de la révision à la hausse de ses objectifs de rentabilité et de distribution des dividendes, à la suite de progrès réalisés dans la vaste transformation de ses activités.

Renault a pris 0,63% à 61,98 euros, après que le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est opposé à tout changement dans la gouvernance de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et "dans l'équilibre" des pouvoirs.

A Francfort, le Dax a cédé 0,09% à 11.298,88 points.

Le titre du chimiste Covestro, malmené ces derniers temps, a repris un peu de terrain perdu en gagnant 1,60% à 50,70 euros.

SAP, première capitalisation de l'indice, a progressé de 0,71% à 90,83 euros, étant aidé par son rival américain Salesforce qui a vu ses activités dans le cloud s'envoler au troisième trimestre.

Bayer a été recherché (+0,75% à 64,23 euros). Selon le quotidien Handelsblatt, le géant de l'agrochimie prépare un plan de restructuration comprenant notamment des suppressions de postes, une nouvelle organisation de ses branches et la vente de certaines divisions.

La Bourse de Londres a terminé en baisse de 0,18% à 7.004,52 points.

La hausse de la livre a pesé sur des multinationales. Compass a perdu 1,72% à 1.658,00 pence et Reckitt Benckiser 1,87% à 6.575,00 pence.

Les titres exposés à l'économie britannique ont été à la peine, en raison des craintes sur le coût du Brexit. EasyJet a lâché 4,88% à 1.159,50 pence, Persimmon 4,69% à 2.014,00 pence, Taylor Wimpey 4,20% à 141,40 pence et Marks and Spencer 0,87% à 306,90 pence.

Les compagnies pétrolières ont souffert d'une érosion des cours du brut. BP a lâché 0,13% à 523,60 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 0,04% à 2.383,00 pence.

A la Bourse de Milan, le FTSE Mib a cédé 0,18% à 19.115 points.

Les banques ont connu une bonne séance, comme Banco BPM (+4,39% à 2,1045 euros) et UniCredit (+1,89% à 11,654 euros). En revanche, Tenaris a dévissé de 7,08% à 10,9 euros et Pirelli de 3,25% à 6,2 euros.

A Madrid, l'indice Ibex 35 a clôturé en très légère hausse de 0,19% à 9.102,70 points, alors que toutes les banques étaient dans le rouge à l'exception de Santander (+0,62% à 4,22 euros) et de BBVA (+1,21% à 4,98 euros).

Le cours du groupe aérien IAG a connu la plus forte baisse de la séance (-3,83% à 7,12 euros), suivi de la banque Caixa (-2,06% à 3,57 euros).

Les plus fortes hausses revenaient au spécialiste de l'informatique Indra (4,03% à 9,16 euros) et au groupe de grande distribution alimentaire DIA (2,49% à 0,78 euro).

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a avancé de 0,19% à 4.870,14 points.

Pharol a bondi de 11,54% tandis que Altri a cédé 3,58% à 6,47 euros.

La Bourse suisse a terminé à l'équilibre (-0,04%), l'indice SMI des valeurs vedettes clôturant à 8.894,58 points.

La plus forte hausse a été réalisée par Roche (+1,12% à 252,40 francs suisses suisses). Selon l'agence suisse AWP, le laboratoire helvétique a annoncé mardi soir le rachat, via sa filiale américaine Genentech, de l'entreprise biotechnologique Jecure Therapeutics, spécialisée dans les maladies inflammatoires graves.

LafargeHolcim a fini tout en bas du tableau, chutant de 1,73% à 44,82 francs suisses suisses.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé stable(0%) à 519,58 points.

A la hausse, Altice Europe a pris 8,79% à 1,85 euro. A la baisse, Signify (ex-Philips Lighting) a perdu 2,45% à 22,74 euros.

La Bourse de Bruxelles a reculé de 0,30%, l'indice Bel-20 des valeurs vedette terminant à 3.474,00 points.

L'aciériste luxembourgeois Aperam a signé la plus forte hausse (+2,19% à 26,16 euros), tandis que le groupe biopharmaceutique UCB a terminé en bas du tableau (-1,81% à 72,70 euros).

