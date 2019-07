Europe : Les Bourses européennes, prudentes, finissent à l'équilibre

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont dans l'ensemble terminé lundi proches de l'équilibre, lors d'une journée marquée par la prudence des investisseurs qui attendent une décision de la Fed cette semaine sur une éventuelle baisse de taux.

Les investisseurs gardent les yeux rivés sur la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine qui devrait annoncer une baisse de taux, un scénario apprécié des marchés.

"C'est une semaine de transition extrêmement riche, avec comme point d'orgue le comité de politique monétaire de la Fed mardi et mercredi", a résumé auprès de l'AFP Alexandre Baradez, un analyste de IG France.

En l'absence d'indicateur majeur en Europe, ce sont plutôt les actualités des entreprises qui ont animé la séance, et en particulier à Londres.

La Bourse de Londres a ainsi terminé en nette hausse (+1,82%) portée par deux possibles opérations de fusion-acquisition: l'une concerne le livreur de repas britannique Just Eat et le néerlandais Takeaway.com, l'autre, le rachat à 27 milliards de dollars de l'américain Refinitiv par le groupe boursier London Stock Exchange pour constituer un rival de Bloomberg.

"Un mélange d'une livre encore plus faible, avec un plus bas en 28 mois face au dollar, et une journée chargée en fusions-acquisitions a permis au FTSE-100 d'atteindre ses plus hauts niveaux de l'année et même depuis août dernier au-delà de 7.700 points", explique Michael Hewson, analyste chez CMC Markets.

A Wall Street, les indices étaient en ordre dispersé: vers 18H00 (16H00 GMT), le Dow Jones Industrial Average prenait 0,26% à 27.192,45 points, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique perdait 0,63% à à 8.277,68 points, et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,15% à 3.021,40 points.

L'Eurostoxx 50 a terminé proche de l'équilibre, reculant de 0,03% à 3.523,58 points.

Du côté des valeurs

- JUST EAT ET LSE S'ENVOLENT -

Portés par leurs opérations respectives de fusion, les titres des deux société se sont envolés à la Bourse de Londres.

Just Eat a grimpé de 22,72% à 780,00 pence et London Stock Exchange s'est apprécié de 15,34% à 6.542,00 pence.

- LA 5G PORTE DEUTSCHE TELEKOM -

Le titre de l'opérateur téléphonique est monté de 2,01% à 15,14 euros profitant du feu vert accordé vendredi soir par les autorités américaines à la méga fusion à 26 milliards de dollars de sa filiale T-Mobile avec Sprint qui promet une large couverture des Etats-Unis en 5G.

- SANOFI EN FORME -

Les investisseurs ont salué le relèvement d'objectifs annuels de Sanofi (+1,51% à 77,10 euros) malgré une perte nette de 87 millions d'euros au deuxième trimestre due à une dépréciation massive pour un traitement contre l'hémophilie.

Les indices en un coup d'oeil

Paris - CAC 40: -0,16% à 5.601,10 points

Francfort - Dax: +0,08% à 12.430,32 points

Londres - FTSE 100: +1,82% à 7.686,61 points

Milan - FTSE MIB: -0,59% à 21.709,30 points

Madrid - IBEX 35: -0,11% à 9.215,40 points

Lisbonne - PSI 20: -0,13% à 5.134,84 points

Bourse suisse - SMI: +0,03% à 9.970,87 points

Amsterdam - AEX: -0,09% à 579,55 points

Bruxelles - BEL 20: -0,02% à 3.735,36 points

bur-pid/ef/juf