Europe : Les Bourses européennes rebondissent après l'accalmie sur le front commercial

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont repris des couleurs jeudi, rassérénées par l'annonce d'une prochaine reprise du dialogue commercial entre la Chine et les Etats-Unis et par l'apaisement, du moins temporaire, de la crise monétaire en Turquie.

La Chine a annoncé qu'elle enverrait un haut responsable aux Etats-Unis à la fin du mois pour reprendre les négociations, premières discussions du genre depuis de nombreuses semaines.

"Le fait qu'une délégation chinoise menée par le vice-ministre du Commerce, Wang Shouwen, se rende aux Etats-Unis pour des négociations commerciales à la fin du mois d'août laisse penser qu'il pourrait y avoir une détente commerciale entre Washington et Pékin", estiment les experts de Mirabaud Securities Genève.

En Turquie, le discours du ministre des Finances Berat Albayrak à l'adresse d'un millier d'investisseurs étrangers ainsi qu'un promesse de 15 milliards de dollars d'investissements du Qatar ont contribué à la remontée de la devise locale.

Outre-Atlantique, la Bourse de New York avançait vigoureusement à la mi-séance: vers 16H15 GMT, le Dow Jones Industrial Average progressait de 1,66% à 25.579,30 points, l'indice élargi S&P 500 de 1,11% à 2.849,68 points et le Nasdaq de 0,96% à 7.848,88 points.

L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,55%.

La Bourse de Paris a terminé en hausse, l'indice CAC 40 gagnant 0,83% à 5.349,02 points.

Air France-KLM s'est apprécié de 1,46% à 9,05 euros. Le conseil d'administration devait se prononcer dans la soirée sur le nouveau patron du groupe, selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, qui a déclaré que l'Etat voterait en faveur du numéro deux d'Air Canada, Benjamin Smith.

Le secteur minier a terminé dans le vert, à l'image d'ArcelorMittal (+1,12% à 25,19 euros) et d'Eramet (+1,27% à 75,80 euros).

La grande distribution a également fini en terrain positif, après que l'enseigne Walmart a annoncé la plus forte croissance de ses ventes en plus d'une décennie aux Etats-Unis au deuxième trimestre. Carrefour a pris 1,13% à 15,17 euros, Casino 0,69% à 30,84 euros.

A Londres, l'indice FTSE-100 a pris 0,78% à 7.556,38 points.

Le secteur minier a repris du poil de la bête, profitant d'une meilleure orientation des cours des métaux après leur dégringolade de mercredi.

Anglo American a pris 2,63% à 1.543,00 pence, Antofagasta 0,88% à 843,60 pence, BHP Billiton 1,19% à 1.632,00 pence et Rio Tinto 1,10% à 3.689,50 pence.

De même, le secteur pétrolier est reparti de l'avant. BP a gagné 0,66% à 548,60 pence et Royal Dutch Shell (action "B") 1,05% à 2.513,50 pence.

La chaîne de supermarchés Sainsbury's a pris 2,61% à 338,20 pence, l'enseigne Marks and Spencer 213% à 301,40 pence et le spécialiste de l'habillement Next 1,10% à 5.524,00 pence.

A Francfort, l'indice vedette DAX a gagné 0,61% à 12.237,17 points.

L'éditeur de logiciels SAP a fini en tête, avançant de 2,78% à 102,06 euros, dans le sillage des titres technologiques aux Etats-Unis.

A l'inverse, le groupe pharmaceutique allemand Bayer a de nouveau terminé en queue de peloton, lâchant 4,63% à 77,05 euros, plombé par la perspective de nouvelles procédures contre Monsanto.

Henkel a grappillé 0,05% à 107,55 euros, peu sanctionné pour son avertissement sur résultat.

Deutsche Bank a progressé de 0,93% à 9,88 euros.

A la Bourse suisse, l'indice SMI des valeurs vedettes a progressé de 0,80% à 8.997,72 points.

Swisscom, l'opérateur historique de télécoms qui a annoncé des résultats semestriels décevants, a terminé lanterne rouge avec une chute de 1,14% à 452,90 CHF.

Le chimiste suisse Lonza a lui perdu 0,03% à 311,50 CHF.

Le grand gagnant de la séance est le groupe suisse de chimie de spécialités Sika qui a bondi de 2,22% à 138,40 CHF.

Côté bancaires, Credit Suisse a repris 0,68% (14,86 CHF), UBS 0,98% (15,46 CHF) et la banque de gestion privée Julius Baer 0,90% (53,70 CHF).

A Amsterdam, l'indice AEX des principales valeurs a clôturé en hausse de 0,67% à 556,38 points.

A la hausse, l'assureur NN a gagné 4,05% à 37,76 euros et Altice Europe a pris 2,57% à 2,40 euros.

A la baisse, le groupe de biotechnologie Galapagos a cédé 0,90% à 89,94 euros et le groupe de biotechnologies Gemalto a perdu 0,38% à 49,79 euros.

A la Bourse de Milan, l'indice phare FTSE Mib a perdu 1,83% à 20.524 points.

Atlantia, maison mère de la société Autostrade per l'Italia, gestionnaire du pont effondré à Gênes et dont le gouvernement veut révoquer la concession, a chuté de 22,26% à 18,3 euros.

Dans le haut du tableau, Unipol, déjà en forme mardi, a réalisé la meilleure performance de la journée avec une hausse de 3,59% à 3,692 euros, devant Buzzi Unicem (+3,03% à 17,835 euros) et Mediobanca (+2,12% à 8,496 euros).

A Bruxelles, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes a terminé en hausse de 0,42% à 3.775,64 points.

La plus forte progression a été enregistrée par le groupe postal bpost, qui a gagné 2,49% à 13,17 euros.

Parmi les cinq valeurs en baisse, l'entreprise de production de métaux Umicore a perdu 1,17%, à 45,81 euros.

A Madrid, l'indice Ibex 35 a progressé de 0,43% à 9.427,4 points malgré des reculs dans le secteur de la construction, après l'effondrement du pont en Italie.

ACS, géant du BTP qui s'est associé au gestionnaire de l'autoroute italienne sinistrée pour avaler le groupe autoroutier Abertis, a clôturé en baisse de 1,97% à 34,75 euros.

Également dans la construction, Ferrovial lâchait 1,20% à 17,77 euros et Acciona 0,84% à 70,98 euros.

Les banques ont elles tiré l'indice vers le haut: BBVA a pris 1,63% à 5,49 euros, CaixaBank 1,33% à 3,80 euros et Banco Santander 0,78% à 4,37 euros.

A la Bourse de Lisbonne, le PSI 20 a gagné 1,29% à 5.487,00 points.

Parmi les poids lourds, le groupe de distribution Jeronimo Martins a pris 1,97% à 12,92 euros.

La banque BCP a gagné 1,59% à 0,25 euro.

Les papetiers The Navigator (+4,19% à 4,47 euros) Altri (+1,69% à 8,40 euros) et Semapa (+1,44% à 18,30 euros) ont également affiché une belle forme.

bur-bh/eb