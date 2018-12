Europe : Les Bourses européennes rebondissent, espérant une amélioration des relations

sino-américaines

PARIS (awp/afp) - La majorité des Bourses européennes ont repris des couleurs mardi, les investisseurs espérant une amélioration prochaine des relations commerciales sino-américaines.

Les marchés se sont repris grâce à la "nouvelle selon laquelle la Chine allait potentiellement baisser les tarifs d'importation des voitures, notamment des véhicules américains", a précisé Alexandre Baradez, un analyste de IG France.

Selon le Wall Street Journal, le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin et le représentant au Commerce Robert Lighthizer ont évoqué au cours d'un entretien, l'achat par les Chinois de produits agricoles américains et des modifications de certaines politiques économiques de la Chine.

Le président américain Donald Trump a pour sa part assuré dans un tweet que des "conversations très productives" étaient en cours entre les deux pays et que "d'importantes annonces" devraient arriver.

A New York, les indices perdaient à la mi-séance leur vigueur et évoluaient en ordre dispersé: vers 17H15 GMT, le Dow Jones Industrial Average reculait de 0,41% à 24.322,14 points et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,14% à 2.634,09 points tandis que le Nasdaq grappillait en revanche 0,14% à 7.030,31 points.

Après avoir été encouragés en début de séance par l'espoir d'avancées dans les négociations entre Pékin et Washington, les investisseurs "ont probablement été refroidis par les échanges entre Donald Trump et des représentants démocrates sur le financement d'un mur à la frontière avec le Mexique", a avancé Peter Cardillo, économiste de Spartan Capital Securities.

Le retournement de tendance est aussi "de nouveau une illustration de la très forte volatilité qui caractérise actuellement le marché", a-t-il souligné.

L'Eurostoxx 50 est monté de 1,27% à 3.055,32 points.

À Paris, l'indice CAC 40 a rebondi de 1,35% à 4.806,20 points.

Les titres liés aux matières premières se sont repris après leur chute de la veille, à l'instar d'Eramet (+6,86% à 52,15 euros), de Vallourec (+8,67% à 1,97 euro) ou encore de CGG (+5,01% à 1,13 euro).

Suez a en revanche pâti (-3,18% à 112,70 euros) d'informations de presse selon lesquelles Engie aurait décidé de maintenir pour l'instant inchangée sa participation dans le groupe, ce que l'énergéticien a ensuite confirmé dans un communiqué.

La Bourse de Francfort a également fini en nette hausse, le Dax gagnant 1,49% à 10.780,51 points.

Le secteur automobile a profité des informations encourageantes concernant les relations commerciales sino-américaines. Volkswagen a progressé de 3,63% à 146,10 euros, Daimler de 2,69% à 46,70 euros et BMW de 1,83% à 71,38 euros.

Wirecard (+3,21% à 136,70 euros) et Infineon (+1,59% à 17,92 euros) étaient recherchés dans le sillage du rebond des valeurs technologiques à Wall Street.

A Londres, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a grimpé de 85,40 points pour terminer à 6.806,94 points.

Parmi les valeurs qui ont profité du climat plus positif figuraient le groupe industriel Melrose (+4,78% à 153,30 pence), l'entreprise de services pétroliers John Wood (+4,99% à 644,20 pence) et le loueur de matériel manufacturier Ashtead (+3,58% à 1.664 pence).

Le gestionnaire d'actifs Standard Life Aberdeen (-1,90% à 224,85 pence) comptait parmi les rares titres ayant reculé, pénalisé par un abaissement de recommandation par Royal Bank of Canada.

A la Bourse de Milan, l'indice FTSE Mib a gagné 0,98% à 18.591 points, après avoir chuté la veille.

Prysmian a pris 6,15% à 15,89 euros, STMicroelectronics 3,23% à 12 euros et Telecom Italia 2,99% à 0,5646 euro.

En revanche, Bper Banca a enregistré la pire performance, cédant 2,12% à 3,456 euros.

A Madrid, l'indice Ibex 35 a terminé en hausse de 0,87% à 8.735,50 points.

Le groupe de grande distribution Dia a dégringolé de 19,02% à 0,41 euro, après l'annonce la veille de sa sortie de l'Ibex 35 à compter du 24 décembre.

Le pétrolier Repsol a lui pris 1,46% à 14,61 euros, après que l'agence d'évaluation financière Moody's a monté sa note de "Baa2" à "Baa1", renforçant sa position parmi les titres à solvabilité satisfaisante.

De son côté, l'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne n'est pas parvenu à suivre le mouvement général, terminant en légère baisse de 0,28% à 4.778,06 points.

L'électricien EDP-Energias a réalisé l'une des meilleures performances, gagnant 1,77% à 3,11 euros.

L'acteur de la grande distribution Jeronimo Martins a fini en bas du tableau (-4,16% à 10,14 euros).

La Bourse suisse a suivi la tendance générale, reprenant des couleurs mardi, au lendemain d'un recul. L'indice SMI des valeurs vedettes a gagné 1,92% à 8.715,08 points.

Toutes les valeurs ont fini dans le vert, avec en tête la banque de gestion privée Julius Baer (+3,77% à 36,90 CHF), suivie par le cimentier LafargeHolcim (+3,63% à 42,26 CHF).

A noter également, la bonne tenue des deux valeurs du luxe, le numéro deux mondial du secteur Richemont gagnant 3,19% à 64,10 CHF et l'horloger Swatch 3,27% à 290,60 CHF.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 1,15% à 501,01 points.

Le chimiste et pétrolier Vopak a notamment pris 3,68% à 40,28 euros, tandis que le spécialiste de l'éclairage Signify (ex-Philips Lighting) a perdu 3,51% à 20,32 euros.

Enfin, la Bourse de Bruxelles a progressé de 1,46%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes s'affichant en clôture à 3.334,79 points.

Le groupe belge de télécoms Proximus (+3,37% à 23,31 euros) a réalisé la meilleure performance.

A l'inverse, le titre du groupe belge de produits d'hygiène Ontex, est celui qui a le plus souffert (-3,15% à 17,24 euros).

