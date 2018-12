Europe : Les Bourses européennes rebondissent mais restent prudentes

PARIS (awp/afp) - La plupart des Bourses européennes ont rebondi vendredi, sans toutefois effacer l'intégralité de leurs pertes de la veille, la prudence restant de mise dans un contexte géopolitique complexe.

Les marchés européens ont connu "un rebond technique qui provient d'achats d'actions à bon compte, après la forte baisse de la veille", a expliqué auprès de l'AFP Yann Azuelos, gestionnaire de portefeuilles chez Mirabaud France.

Ce rebond a notamment été favorisé par des informations de presse prédisant que la Réserve fédérale américaine (Fed) allait augmenter ses taux moins rapidement en 2019.

Certains marchés ont également profité de la hausse des cours du pétrole, qui a fait suite à l'accord de l'Opep et de ses alliés sur une baisse commune de leur production de 1,2 million de barils par jour dans l'espoir de redresser les prix.

Les marchés restent toutefois "sous pression", a précisé M. Azuelos, dans un contexte dominé par le conflit commercial sino-américain.

À New York, Wall Street accélérait ses pertes à la mi-séance: vers 17H20 GMT, le Dow Jones Industrial Average chutait de 1,45% à 24.586,37 points, le Nasdaq de 1,92% à 7.050,36 points, et l'indice élargi S&P 500 de 1,43% à 2.657,40 points.

Après avoir alterné les passages dans le vert et le rouge à l'ouverture, dans la foulée de la publication d'un rapport sur l'emploi relativement neutre, les indices s'installaient en territoire négatif, affectés par des inquiétudes croissantes quant aux discussions commerciales entre Pékin et Washington.

"L'anxiété liée au fait que l'arrestation et la possible extradition aux États-Unis d'une cadre de (l'entreprise chinoise) Huawei pourrait avoir des implications sur les relations commerciales entre la Chine et les États-Unis est toujours très présente", ont affirmé les analystes de Charles Schwab.

L'Eurostoxx 50 a enregistré une hausse de 0,41% à 3.058,53 points.

À Paris, le Cac 40 a gagné 0,68% à 4.813,13 points.

La plupart des titres du secteur pétrolier ont terminé dans le vert, après un début de séance difficile. Total a pris 1,65% à 48,17 euros, Vallourec 1,77% à 1,95 euros et CGG 3,71% à 1,29 euros.

TechnipFMC a toutefois perdu 0,10% à 19,14 euros.

Les valeurs technologiques, en première ligne du décrochage des indices jeudi, restaient fragiles. Soitec a grignoté 0,16% à 49,02 euros tandis que STMicroelectronics a reculé de 1,20% à 11,97 euros.

À Francfort, le Dax a toutefois cédé 0,21% à 10.788,09 points et a atteint pour la deuxième séance d'affilée son niveau le plus bas en deux ans, sur fond de tensions géopolitiques.

Fresenius Medical Care (FMC) a fini en repli de 8,47% à 62,24 euros, pénalisé par la révision à la baisse de ses prévisions de résultats pour 2018.

La maison mère, Fresenius, a fini en bas d'indice, chutant de 17,71% à 38,99 euros.

Parmi les autres valeurs technologiques du Dax, SAP a gagné 0,85% à 88,67 euros tandis que Infineon a reculé de 0,25% à 17,77 euros.

La Bourse de Londres a progressé de 1,10% à 6.788,11 points.

Les compagnies pétrolières ont grimpé, à l'image de BP (+2,28% à 514,80 pence) et Royal Dutch Shell (action "B", +2,76% à 2.365,00 pence).

Le secteur minier s'est repris. Anglo American a gagné 3,30% à 1.607,80 pence et Rio Tinto 2,02% à 3.584,50 pence.

La Bourse de Milan a terminé sur un léger rebond, l'indice FTSE Mib gagnant 0,53% à 18.741,98 points.

Saipem réalise la meilleure performance de la journée avec un bond de 5,60% à 3,885 euros tandis que dans le bas du tableau, BPER Banca a perdu 1,59% à 3,592 euros.

À Madrid, l'indice Ibex 35 a clôturé en hausse de 0,58% à 8.815,50 points.

Principale hausse de la séance, le pétrolier Repsol a bondi de 3,28% à 14,79 euros.

Le secteur bancaire a aussi récupéré de la mauvaise séance de la veille, avec CaixaBank en tête, la troisième banque espagnole ayant pris 1,27% à 3,36 euros.

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a pris 0,4% à 4.836,73 points.

L'expert de la finance Sonae Capital a enregistré la plus forte hausse (+2,67% à 0,845 euros) tandis que le papetier Navigator Company a connu la plus forte baisse de la séance, cédant 2,16% à 3,62 euros.

La Bourse suisse a terminé la semaine en hausse, l'indice SMI des valeurs vedettes se reprenant de 0,94% à 8.741,03 points.

La majorité des titres ont fini dans le vert. Le groupe suisse Givaudan, numéro un mondial des parfums et arômes, a enregistré la plus forte hausse du jour (+2,28% à 2.426,00 francs suisses suisses). Le bond de 2,00% à 84,80 francs suisses suisses du géant de l'alimentation Nestlé, le poids lourd du marché, a également tiré vers le haut le SMI.

Du côté des perdants, la banque suisse Julius Baer, spécialisée dans la gestion de fortune, a reculé de 1,20% à 37,10 francs suisses suisses.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 1,01% à 503,98 points.

À la hausse, le groupe de biotechnologies Galapagos a pris 2,75% à 89,82 euros.

À la baisse, le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML a perdu 1,39% à 141,56 euros.

La Bourse de Bruxelles a progressé de 0,60%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes s'affichant en clôture à 3.344,59 points.

Plus forte hausse de la séance, le groupe postal Bpost qui a gagné 7,04% à 7,84 euros.

Plus forte baisse, le producteur d'acier inox Aperam qui a cédé 1,15% à 24,04 euros.

