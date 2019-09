Europe : Les Bourses européennes rebondissent, tournées vers les Etats-unis

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, dans une actualité animée, entre apaisement du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine et procédure de destitution à l'encontre du président Donald Trump.

"Il n'y a aucune raison pour que le marché bouge de façon significative avant la période de résultats car tous les éléments structurants pour le marché sont connus", à savoir le "discours accommodant des Banques centrales et les avancées plus que timides sur le front du commerce sino-américain", observe auprès de l'AFP Guillaume Garabedian, responsable de la gestion conseillée à Meeschaert Gestion Privée.

A ce sujet, la Chine a affirmé jeudi avoir acheté des quantités "considérables" de porc et de soja américains, une annonce perçue comme un geste de détente de Pékin envers Washington après plus d'un an de guerre commerciale, rythmée tantôt par des déclarations féroces, tantôt par des gestes de conciliation.

Ce nouveau signe d'apaisement "fait partie des justifications" de cette remontée du marché "mais les investisseurs ne croient pas à ce jour qu'il y aura un accord très prochainement", note M. Garabedian.

Quant à la situation politique aux Etats-Unis, "elle n'inquiète pas vraiment à ce stade" après le lancement d'une procédure de destitution contre Donald Trump, soupçonné d'avoir demandé au président ukrainien d'enquêter sur son rival Joe Biden en vue de l'élection de 2020, selon le spécialiste.

La croissance de l'économie américaine a par ailleurs été confirmée à 2% au deuxième trimestre, tirée par la consommation, mais la dégradation des investissements des entreprises s'est avérée plus importante qu'annoncé précédemment.

En zone euro, le moral des consommateurs allemands devrait remonter en octobre, selon le baromètre GfK. La croissance des crédits accordés par les banques de la zone euro au secteur privé a de son côté continué de s'accélérer en août.

A Wall Street vers 16H45 GMT, le Dow Jones Industrial Average perdait 0,21%, à 26.913,00 points, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, baissait de 0,67%, à 8.023,55 points, tout comme l'indice élargi S&P 500 (-0,32% à 2.975,20 points).

L'Eurostoxx a pour sa part pris 0,55%.

Du côté des valeurs

- TRIGANO CHUTE -

A Paris, le titre du numéro un européen du camping-car a dégringolé de 21,81% à 71,35 euros, lesté par des ventes en repli au quatrième trimestre et inférieures aux attentes.

- TABAC FROID -

Le groupe de tabac Imperial Brands a chuté de 12,94% à 1.798,20 pence. L'entreprise britannique a publié un avertissement sur résultats mettant en cause un environnement qui s'est "considérablement détérioré" aux Etats-Unis pour les produits nouveaux, notamment ceux liés au vapotage, en raison de "l'incertitude sur la réglementation".

- MULTINATIONALES SOUTENUES -

Le groupe InterContinental Hotels a pris 1,07% à 5.010,00 pence, la livre affaiblie bénéficiant aux multinationales. De même le groupe de spiritueux Diageo a gagné 1,52% à 3.282,00 pence.

- ADIDAS EN FORME -

L'action de l'équipementier allemand a progressé de 3,32% à 278,65 euros, bénéficiant des bonnes performances de son rival, l'américain Nike, qui présentait la veille ses résultats.

Les indices en un coup d'oeil

Paris - CAC 40: +0,66% à 5.620,57 points

Francfort - Dax: +0,44% à 12.288,54 points

Londres - FTSE 100: +0,84% à 7.351,08 points

Milan - FTSE MIB: +0,73% à 21.947,60 points

Madrid - IBEX 35: +0,49% à 9.129,70 points

Lisbonne - PSI 20: +0,64% à 4.906,45 points

Bourse suisse - SMI : +0,97% à 10.010,70 points

Amsterdam - AEX: +0,75% à 577,72 points

Bruxelles - BEL 20: +0,51% à 3.697,73 points

