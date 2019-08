Europe : Les Bourses européennes reprennent des couleurs après plusieurs jours de baisse

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont majoritairement terminé en hausse mercredi, signe d'une accalmie des tensions commerciales sino-américaines, mais les analystes craignent que le rebond ne reste fragile.

Les places boursières européennes avaient chuté ces derniers jours du fait des inquiétudes croissantes autour de la guerre commerciale entre Washington et Pékin. La journée de mercredi n'a pas connu de nouvelle montée de tension, permettant aux indices de reprendre des couleurs.

"Tout ça ne démontre pas une atmosphère de grande confiance, on a l'impression que ce rebond est très fragile", a toutefois prévenu David Madden, analyste chez CMC Markets UK.

Le président américain, Donald Trump, a réitéré mercredi, dans une longue série de tweets, ses diatribes contre la Banque centrale américaine (Fed), exigeant qu'elle réduise les taux "plus vite et plus fort" et la traitant d'"incompétente".

Cette nouvelle offensive est venue s'ajouter aux craintes pour le commerce mondial et aux risques que cela fait peser sur la croissance, tirant en conséquence les taux d'emprunt américains vers le bas, et Wall Street dans leur sillage.

Vers 16H30 GMT, le Dow Jones Industrial Average perdait 1,40%, à 25.664,78 points, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, 0,68%, à 7.779,75 points, et l'indice élargi S&P 500 0,15%, à 2.461,43 points.

"Au final, le marché reste très nerveux car les investisseurs manquent d'éléments tangibles", a résumé Lara Nguyen, experte en investissements financiers au sein de Milleis Banque. "Ils étaient revenu aux fondamentaux", notamment grâce aux résultats d'entreprises fin juillet, mais "ils sont désormais à nouveau confrontés aux aléas politiques, plus difficiles à anticiper".

L'Eurostoxx 50 a gagné 0,47%.

Du côté des valeurs

- ESSILOR LUXOTTICA BONDIT -

A Paris, EssilorLuxottica a fait un bond (+3,26% à 125,05 euros), aidé par des propos de son vice PDG délégué du groupe, Hubert Sagnières, sur de possibles autres acquisitions après l'annonce du rachat du groupe néerlandais d'optique GrandVision, dans un entretien à l'agence Bloomberg.

- BAYER S'ENVOLE -

Plus forte hausse de la Bourse de Francfort, le titre du groupe chimique Bayer a pris 6,02% à 58,84 euros. Une réaction positive à l'annonce mardi soir de la vente de l'opérateur de parcs chimiques Currenta, détenu en commun avec Lanxess (+4,04% à 50,72 euros sur le MDax), pour un total de 3,5 milliards d'euros.

- COMMERZBANK ET UNICREDIT SANCTIONNEES -

Le titre de Commerzbank a perdu 6,43% à 5,34 euros, au MDax de Francfort. La deuxième banque allemande a publié un bénéfice trimestriel stable sur un an mais a jugé ambitieux son augmentation sur l'année compte tenu d'un environnement défavorable.

Sa concurrente italienne Unicredit a clôturé en recul de 4,94% à 9,76 euros, après une révision à la baisse de son objectif de chiffre d'affaires pour 2019, justifiée par un contexte difficile marqué par des taux d'intérêt bas.

- GLENCORE S'ENFONCE -

A Londres, Glencore a cédé 2,20% à 226,25 pence. Le géant suisse du négoce des matières premières a annoncé la suspension de la production de sa mine de cobalt de Mutanda, en République démocratique du Congo (RDC), après la chute des cours du métal bleu enregistrée depuis l'année dernière. Le groupe minier a fait état d'une dégringolade de 92% de son bénéfice net semestriel, dans un contexte de baisse généralisée des cours des métaux.

Les indices en un coup d'oeil

Paris - CAC 40: +0,61% à 5.266,51 points

Francfort - Dax: +0,71% à 11.650,15 points

Londres - FTSE 100: +0,38% à 7.198,70 points

Milan - FTSE MIB: -0,45% à 20.538,85 points

Madrid - IBEX 35: +0,54% à 8.746,10 points

Lisbonne - PSI 20: +0,14% à 4.839,94 points

Bourse suisse - SMI : -0,21% à 9.533,98 points

Amsterdam - AEX: +0,43% à 539,57 points

Bruxelles - BEL 20: +0,59% à 3.526,05 points

