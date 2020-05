Europe : Les Bourses européennes résistent plus ou moins aux rivalités sino-américaines

Paris (awp/afp) - Les Bourses européennes ont plus ou moins bien résisté vendredi, en dépit des rivalités commerciales sino-américaines et de données économiques mitigées.

L'indice Eurostoxx 50 de la zone euro a pris 0,38%. La Bourse de Francfort a gagné 1,24%, après deux semaines de forte baisse, Londres est monté de 1,01% et Paris a refait surface in extremis (+0,11%). En revanche, Milan a fini stable (-0,09%) et Madrid en repli de 1,08%. A Zurich, le SMI a cédé 0,37%.

Wall Street reculait au moment de la clôture européenne.

"Cette semaine a été marquée par un regain d'aversion au risque, sur fond de crainte d'une deuxième vague d'épidémie, de faiblesse de la reprise économique post confinement et de tensions croissantes entre les USA et la Chine", récapitule la banque Edmond de Rothschild dans un point marchés.

Vendredi, "plusieurs facteurs ont contribué à créer en cette fin de semaine un climat d'aversion au risque plus fort que ne le laissait prévoir le début de séance sur les marchés européens", commente Niel Wilson chez markets.com.

Les marchés européens avaient ouvert en hausse, encouragés par un rebond de la production industrielle en Chine, mais ils ont été entravés par la montée des tensions entre Pékin et Washington.

Le ministère américain du Commerce a annoncé vendredi une série de mesures pour brider la capacité du groupe chinois Huawei à développer des semi-conducteurs à l'étranger grâce à de la technologie américaine

"Les marchés s'attendent à une pression accrue de la part de l'administration Trump ces prochaines semaines", alors que "des informations suggèrent que la Chine cherche à riposter avec des mesures contre des entreprises américaines", prévient M. Wilson.

Le ton est également monté entre Bruxelles et Londres, très loin d'un accord sur leur relation post-Brexit après un troisième cycle de négociation jugé "très décevant" et sans progrès majeur.

Pour Daniel Larrouturou, gérant actions chez Dôm Finance, le rebond des trois principaux indices européens a aussi "des considérations techniques" car elle intervient après plusieurs mouvements de baisse.

La séance a été arrosée d'un ensemble de nouvelles mitigées.

Parmi les points positifs: aux Etats-Unis, la production industrielle a chuté de 11,2% en avril, sa plus forte baisse mensuelle de l'histoire de cet indice, mais les analystes s'attendaient à pire (-12,1%).

En outre, la confiance des consommateurs s'est améliorée début mai, les ménages ayant reçu des aides gouvernementales pour faire face à l'impact économique de la pandémie de Covid-19.

"Les investisseurs y voient des motifs d'espoir car cela pourrait signifier que la consommation va reprendre avec une certaine vigueur aux Etats-Unis une fois la période de confinement terminé", commente Daniel Larrouturou.

Mais si la Chine voit sa production industrielle grimper de 3,9% en avril sur un an, un rebond meilleur qu'attendu, ses ventes de détail ont chuté à nouveau.

Et l'Allemagne est officiellement entrée en récession au premier trimestre.

"Tenter d'interpréter des données isolées est un exercice exceptionnellement difficile dans le contexte actuel", reconnaît M. Wilson.

Côté valeurs, les semi-conducteurs ont souffert de la montée des tensions commerciales: STMicroelectronics a notamment décliné de 2,96% à 21,61 euros.

Les valeurs minières ont en revanche profité des bonnes données économiques venues de Chine. Anglo American a pris 5,10% à 1.433,80 pence, Rio Tinto 4,39% à 3.922,00 pence et BHP 4,28% à 1.413,20 pence.

Le secteur automobile a rebondi: BMW a gagné 4,64% à 46,65 euros, Volkswagen 4,14% à 121,24 euros, Continental 3,84% à 74,04 euros, Daimler 1,41% à 28,01 euros et Renault 2,90% à 17,48 euros.

Wirecard a chuté de 7,62% à 77,00 euros: le superviseur financier allemand Bafin exclut d'interdire à nouveau les ventes nettes à découvert sur le titre de la fintech allemande, à la peine depuis des accusations de fraude.

afp/rp