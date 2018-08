Europe : Les Bourses européennes retrouvent le goût du risque

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mardi, à l'instar de Wall Street, les investisseurs retrouvant le goût du risque en l'absence de nouveau développement dans le conflit commercial opposant les Etats-Unis à la Chine.

"Les indices européens étaient orientés à la hausse dès le matin après une bonne séance en Asie", a observé Daniel Larrouturou, directeur général délégué de Diamant Bleu Gestion.

Vers 16H15 GMT à la Bourse de New York, le Dow Jones Industrial Average prenait 0,63% à 25.662,41 points, le Nasdaq 0,27% à 7.881,23 points et l'indice élargi S&P 500 0,37% à 2.861,01 points, à quelques encablures de son plus haut historique.

Sur les 500 entreprises de ce dernier indice, "425 ont dévoilé leurs comptes et battu les estimations d'environ 5% en moyenne. C'est absolument phénoménal et cela va continuer à soutenir la Bourse en l'absence de mauvaise nouvelle majeure", a commenté Tom Cahill de Ventura Wealth Management.

L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,69%.

L'indice FTSE-100 de la Bourse de Londres a grimpé de 0,71% à 7.718,48 points, dynamisé par les matières premières sur fond de progression du pétrole après les sanctions américaines contre l'Iran.

Les majors pétrolières étaient particulièrement recherchées, à l'instar de BP (+1,68% à 576,30 pence) et Royal Dutch Shell -action "B"- (+1,04% à 2.629,50 pence).

Côté minières, Anglo American a pris 3,47% à 1.736,20 pence, Antofagasta 1,68% à 958,40 pence, BHP Billiton 2,23% à 1.724,60 pence et Rio Tinto 0,99% à 3.962 pence.

Le gérant d'actifs Standard Life Aberdeen a affiché la meilleure performance (+4,79% à 321,30 pence) après l'annonce de l'accélération de son programme de rachat d'actifs et d'une hausse de dividende.

Intercontinental Hotels a perdu 2,99% à 4.607 pence après avoir publié un bénéfice net semestriel en baisse.

Le groupe d'assurances et de certification Intertek a chuté de 9,78% à 5.296 pence, après avoir fait état de perspectives prudentes.

L'indice CAC 40 de la Bourse de Paris a gagné 0,81% à 5.521,31 points.

Bonduelle, qui prévoit une progression limitée de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité en 2018-2019, a chuté de 6,44% à 29,80 euros.

Atos a plongé de 10,41% à 99,94 euros, pénalisé par un abaissement de recommandation.

Le secteur automobile a terminé dans le vert, à l'image de Peugeot (+1,19% à 24,66 euros), Renault (+0,73% à 72,73 euros), Faurecia (+3,47% à 56,10 euros) et Valeo (+1,54% à 41,51 euros).

ArcelorMittal a gagné 2,90% à 28,02 euros et Eramet 2,89% à 85,35 euros.

Les pétrolières ont profité de la hausse du prix du baril, à l'instar de TechnipFMC (+0,45% à 27,06 euros) et de Total (+1,84% à 55,96 euros).

Airbus a progressé de 1,09% à 109,00 euros après avoir annoncé avoir livré en juillet 77 avions, portant à 380 le nombre total de livraisons en sept mois, et enregistré des commandes pour huit A350.

L'indice Dax de la Bourse de Francfort a progressé de 0,40% à 12.648,19 points.

En tête, Deutsche Post qui a fait bien mieux que les attentes d'analystes, au 2e trimestre, a bondi de 3,79% à 30,67 euros.

Commerzbank, qui a revu légèrement à la hausse son objectif de charges pour l'année, a fini en queue de peloton (-1,54% à 8,81 euros).

Linde a rattrapé un tout petit peu du terrain perdu la veille (+0,39% à 195,25 euros).

Daimler, qui cesse jusqu'à nouvel ordre" ses "activités limitées" en Iran en raison des sanctions économiques américaines rétablies dans la matinée, a gagné 1,10% à 58,89 euros.

A Milan, l'indice FTSE Mib a gagné 1,27% à 21.854 points.

La meilleure performance a été enregistrée par Pirelli (+3,88% à 7,488 euros).

Bonne séance également pour UniCredit (+2,88% à 14,792 euros), après des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, Atlantia (+2,70% à 25,5 euros) et Moncler (+2,61% à 38,55 euros).

En revanche, Campari a cédé 1,21% à 7,325 euros, Fiat Chrysler 0,43% à 14,524 euros et Banco BPM 0,17% à 2,3505 euros.

L'indice PSI20 de la Bourse de Lisbonne a pris 0,35% à 5.630,99 points.

La banque BCP a gagné 1,12% à 0,2625 euro.

Côté énergétiques, Galp Energia a pris 1,67% à 17,915 euros, tandis que EDP cédait 0,60% à 3,494 euros et sa filiale dans les renouvelables EDP Renovaveis 0,45% à 8,77 euros.

Le distributeur Jeronimo Martins a gagné 0,82% à 12,965 euros.

Le papetier The Navigator a reculé de 0,24% à 4,986 euros.

A Madrid, l'indice Ibex-35 a progressé de 0,52% à 9.772,80 points.

ArcelorMittal a enregistré la plus forte hausse (+2,75% à 28 euros), suivi du groupe technologique Indra (+1,73% à 10,57 euros).

Parmi les poids lourds de l'indice, Banco Santander a gagné 1,04% à 4,73 euros et BBVA stagné à -0,02% à 6,04 euros.

Le groupe de supermarchés Dia a plongé de 6,09% à 2,04 euros, très chahuté depuis la publication fin juillet d'un bénéfice net en fort recul, sur fond de rumeurs de rachat.

L'indice SMI de la Bourse suisse a gagné 0,57% à 9.201,22 points.

Seul Givaudan, numéro un mondial des parfums et arômes, a perdu du terrain (-0,47% à 2.313,00 francs suisses suisses), après avoir annoncé la réouverture, du 8 août au 3 septembre inclus, de son offre publique d'achat sur le capital restant de Naturex.

Credit Suisse a enregistré la meilleure performance (+1,67% à 15,81 francs suisses suisses). UBS a pris 0,76% à 16,01 francs suisses suisses et Julius Baer 1,28% à 55,20 francs suisses suisses.

Swatch a gagné 1,49% à 448,50 francs suisses suisses.

L'indice Bel-20 de la Bourse de Bruxelles a pris 0,46% à 3.884,33 points.

En tête, le groupe de biotechnologie Galapagos a bondi de 3,25% à 97,20 euros.

BPost a gagné 1,55% à 13,11 euros.

La chaîne de distribution discount Colruyt a cédé 0,50% à 51,44%.

L'indice AEX de la Bourse d'Amsterdam a pris 0,24% à 573,91 points.

Galapagos a gagné 3,25% à 97,20 euros et Arcelor Mittal 2,90% à 28,02 euros.

Le géant néerlando-belge de la distribution Ahold Delhaize a chuté de 3,38% à 20,99 euros et le brasseur Heineken a perdu 0,50% à 88,20 euros.

bur-LyS/eb