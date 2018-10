Europe : Les Bourses européennes s'offrent une respiration dans un contexte

d'incertitudes

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini mardi en légère hausse, s'offrant ainsi un bol d'air bienvenu dans un contexte d'incertitudes multiples liées à la politique budgétaire italienne, au dossier commercial et aux taux d'emprunt américains.

"L'incertitude domine mais le marché tente de se stabiliser" avec "une tentative de rebond sur les indices européens", a indiqué Andrea Tuéni, analyste chez Saxo Banque.

Ce rebond est "essentiellement technique car le contexte reste très fragile" mais il "enraye un petit peu la spirale baissière des dernières séances", a souligné l'expert, alors que le Fonds monétaire international vient d'abaisser les perspectives de croissance mondiale pour 2018 et 2019 en raison de la guerre commerciale qui fait rage entre les États-Unis et la Chine.

Le FMI table désormais sur une croissance du produit intérieur brut mondial (PIB) de 3,7% pour chacune de ces deux années (-0,2 point), une hausse similaire à celle de 2017.

Les indices boursiers ont profité mardi d'une détente sur les taux d'intérêt de la dette américaine, qui reculaient après avoir atteint ces derniers jours des plus hauts depuis plusieurs années.

Dans ce contexte, la Bourse de New York se portait également bien à la mi-séance: vers 16H15 GMT, le Dow Jones Industrial Average progressait de 0,13%, à 26.521,08 points, le Nasdaq de 0,56%, à 7.779,50 points, et l'indice élargi S&P 500 de 0,24%, à 2.891,40 points.

L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,36%.

La Bourse de Paris a fini en hausse de 0,35%, à 5.318,55 points.

Capgemini a pris 1,46% à 110,90 euros, profitant de l'annonce du rachat de l'agence Doing, basée en Italie. Air France-KLM a avancé de 5,19% à 8,83 euros après la proposition de la direction d'augmenter rétroactivement de 2% les salaires au 1er janvier 2018 et de 2% au 1er janvier 2019.

A Francfort, le Dax a gagné 0,25%, à 11.977,22 points mais, touché par la hausse des taux d'intérêt américains, il reste sous les 12.000 points malgré le rebond de Wirecard.

Le prestataire de services de paiement, qui avait perdu plus de 11% la veille sur fond de prises de bénéfices, a rebondi mardi de 9,57% à 182,10 euros. Les valeurs automobiles ont toutes fini dans le rouge, Volkswagen perdant 0,31% à 146,54 euros, Daimler 0,33% à 55,42 euros et BMW 0,62% à 76,39 euros. Un peu plus tôt, le tribunal de Berlin avait exigé que la municipalité interdise la plupart des véhicules diesel sur plusieurs axes de la capitale allemande...

A Londres, le FTSE-100 a pris 0,06%, à 7.237,59 points, la bonne journée des compagnies minières et pétrolières, sur fond de solidité des cours du brut, venant compenser celle des banques et assurances. Royal Dutch Shell (action "B") a ainsi gagné 1,01% à 2.638 pence tandis qu'Aviva a terminé en baisse de 0,45% à 463,10 pence. Avant l'ouverture, l'assureur avait annoncé le départ immédiat de son directeur général sur fond de mécontentement autour de la performance boursière du groupe.

Le groupe de télévision Sky a terminé la séance stable (+0,06% à 1.726,50 pence) après que le géant américain des médias Comcast a annoncé en être devenu l'actionnaire majoritaire.

A Milan, le FTSE Mib, qui avait chuté la veille de 2,43% en raison des préoccupations autour du budget italien, s'est repris, gagnant 1,06% à 20.062 points. Tenaris a réalisé la meilleure performance (+3,35% à 15,115 euros). Dans le bas du tableau, Bper Banca a cédé 2% à 3,537 euros et Atlantia 1,36% à 17,4 euros.

L'Ibex 35 de la Bourse de Madrid a clôturé en hausse de 0,67% à 9.260,50 points, tiré vers le haut par le secteur bancaire, qui représente un tiers de l'indice. CaixaBank a ainsi progressé de 1,95% à 3,92 euros. Plus forte hausse de la séance, le fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa a augmenté de 2,54% à 9,79 euros.

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a terminé dans le vert (+0,50%), à 5.148,81 points. Sonae Capital a connu une très forte progression de 11,89%, à 0,8 euro, tandis que Pharol a continué de chuter (-1,38% à 0,157 euro).

La Bourse suisse a terminé à l'équilibre, l'indice SMI des valeurs vedettes ne lâchant que 0,3% à 8.964,11 points. L'assureur Zurich Insurance s'est classé en haut du tableau avec un gain de 1,49% (314,00 CHF). Dans le camp des perdants, la lanterne rouge est revenue, comme la veille, au chimiste Sika qui a encore perdu 1,47% à 134,20 CHF.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,64% à 536,95 points. A la hausse, le chimiste et pétrolier Vopak a pris 2,82% à 42,32 euros. A la baisse, le spécialiste de la peinture AkzoNobel a perdu 2,17% à 76,78 euros.

La bourse de Bruxelles a terminé en hausse de 0,38%, l'indice Bel-20 des valeurs vedette s'affichant à 3.653,13 points. La plus forte hausse est au crédit du groupe de télécoms Proximus (+2,31% à 21,29 euros) et la plus forte baisse au détriment de l'entreprise belge de production de métaux Umicore (-2,37% à 43,32 euros).

A noter: le groupe chimique belge Solvay, qui s'est doté d'une nouvelle patronne franco-marocaine, Ilham Kadri, a progressé de 1,05% à 115,15 euros.

