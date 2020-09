Europe : Les Bourses européennes souffrent de nouveau en raison de Wall Street

Paris (awp/afp) - Après une accalmie de courte durée lundi liée à la fermeture de Wall Street, les principales Bourses européennes ont nettement reculé mardi, se calquant sur la Bourse de New York qui peine à sortir d'une spirale baissière.

L'indice parisien a lâché 1,59% pendant que Francfort perdait 1,01%, Londres 0,12%, Milan 1,81% et Madrid 1,78%. A Zurich, le SMI a cédé 0,46%.

A Wall Street, fermée lundi en raison d'un jour férié, l'indice Nasdaq perdait 2,82%, le Dow Jones 1,60% et le S&P 500 2,01% à mi-séance.

"Les places européennes avaient eu carte blanche (lundi) avec la fermeture de Wall Street. Mais la fragilité sur les actions américaines la semaine dernière se poursuit, ce qui grève la confiance" des investisseurs mardi, note David Madden, analyste marchés pour CMC Markets UK.

La place parisienne avait avancé de 1,79% lundi et les autres places avaient progressé entre 1,20% et 2,40%.

Pour Mickael Jacoby, responsable du courtage Europe continentale d'Oddo Securities, "le marché a un peu surréagi (lundi) en essayant de rattraper le retard sur les Etats-Unis", et subissait mardi "une prise de bénéfices".

Les valeurs technologiques ont accusé le coup, tirées vers le bas par le nouveau plongeon des mastodontes technologiques aux Etats-Unis, qui broient du noir depuis plusieurs séances.

Particulièrement attaquée mardi, l'action Tesla dégringolait de 15%.

Le fabricant de véhicules électriques mais aussi toutes les stars technologiques américaines se sont envolés ces derniers mois. Ils subissent donc un phénomène de rejet de la part des investisseurs par crainte de la création d'une "bulle" financière autour d'elles, pense Pierre Veyret, analyste technique d'ActivTrades.

Le spécialiste met par ailleurs en avant les prises de bénéfices à l'oeuvre sur ces titres.

Egalement source de stress pour les investisseurs selon plusieurs intervenants des marchés, le nouvel accès de tension entre Pékin et Washington. Les Etats-Unis ont assuré mardi que le ministère chinois des Affaires étrangères les avait "informés" de son intention de "restreindre encore davantage l'accès pour les journalistes étrangers" travaillant en Chine.

TECH, PETROLIERES ET AERONAUTIQUE A LA PEINE

LA TECHNOLOGIE CHUTE

En France, Capgemini a lâché 2,49% à 115,40 euros et Worldline 2,87% à 74,42 euros. En Allemagne, Deutsche Telekom a perdu 1,25% à 14,98 euros et Infineon 1,89% à 23,07 euros, sur fond de nouvelle chute des géants américains de la tech.

LES PETROLIERES RECULENT

Dans l'Hexagone, Total a cédé 3,65% à 32,35 euros et CGG 6,21% à 0,65 euro, affectées par la chute des cours du brut au plus bas depuis juin. Outre-Manche, BP et Royal Dutch Shell ont abandonné respectivement 3,06% à 258,50 pence et 3,10% à 1.023,60 pence pour la même raison.

L'AERONAUTIQUE BAISSE

Très en vue lundi, les valeurs de l'aéronautique Airbus et Safran ont souffert durant la séance à Paris, perdant respectivement 4,05% à 70,78 euros et 2,66% à 98,22 euros.

Les indices en bref

Paris - CAC 40 : -1,59% à 4.973,52 points

Francfort - Dax : -1,01% à 12.968,33 points

Londres - FTSE 100 : -0,12% à 5.930,30 points

Milan - FTSE MIB : -1,81% à 19.380,18 points

Lisbonne - PSI 20 : -1,10% à 4.260,88 points

Zurich - SMI : -0,46% à 10.250,44 points

Madrid - IBEX 35 : -1,78% à 6.955,00 points

Amsterdam - AEX : -1,16% à 540,79 points

Bruxelles - Bel 20 : -1,67% à 3,303,23 points

