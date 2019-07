Les Bourses européennes terminent dans le rouge après la BCE

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les Bourses européennes ont clôturé dans le rouge, au terme d’une séance marquée par le discours plus accommodant adopté par la banque centrale européenne (BCE) et de nombreuses publications d’entreprises. Le CAC 40 a reculé de 0,50% à 5 578,05 points et l’EuroStoxx 50 a cédé 0,64% à 3 510,15 points. A Wall Street, la tendance est également morose à l’approche de la mi-séance : le Dow Jones abandonne 0,42% et le Nasdaq Composite perd 0,63%.Comme attendu, la BCE n'a pas modifié ses principaux taux directeurs. Elle a toutefois adopté un discours plus accommodant, laissant espérer une prochaine baisse des taux. Lors de la conférence de presse ayant suivi, Mario Draghi, le président de la BCE, s'est néanmoins montré un peu moins conciliant, en déclarant qu'une baisse des taux n'avait pas été discutée aujourd'hui.Au final, la prochaine réunion de la BCE, en septembre, sera décisive s'agissant d'un possible assouplissement monétaire.Sur le front des statistiques, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne s'est révélé décevant. Il a reculé en juillet de 97,5 à 95,7, alors que les économistes anticipaient un recul moins important à 97,1.La séance a également vu les investisseurs débattre d'un grand nombre de publications financières. TechnipFMC (+4,8%), Danone (+2,5%), Schneider Electric (+1,9%) et Vallourec (+11,4%) sont les grands gagnants du jour.A l'inverse, Total (-1,1%), Atos (-5,4%), STMicroelectronics (-3%) et Eramet (-10,5%) ont été sanctionnés.