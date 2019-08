Europe : Les Bourses européennes terminent en baisse, les incertitudes pèsent

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont majoritairement terminé en baisse mardi, dans un contexte instable où les investisseurs font montre de prudence face aux différentes tensions commerciales, géopolitiques et politiques qui viennent aggraver les incertitudes économiques.

Guerre commerciale sino-américaine, ralentissement de la croissance mondiale, possibilité d'une récession en Allemagne, manifestations prodémocratiques à Hong-Kong continuent de hanter les marchés, tandis que la crise politique en Italie s'est intensifiée mardi.

Le Premier ministre, Giuseppe Conte, a démissionné, mettant fin au premier gouvernement populiste du pays, après avoir accusé l'homme fort de l'exécutif, le leader d'extrême droite Matteo Salvini, d'avoir été "irresponsable" en faisant éclater la coalition au pouvoir. La Bourse Milan a terminé en baisse de 1,11%.

"Bien que ce ne soit pas totalement une surprise, c'est susceptible d'ouvrir une crise politique en Italie, avec certainement de nouvelles élections", a estimé auprès de l'AFP Daniel Larrouturou, gérant actions chez Dôm Finance.

La baisse des rendements obligataires, en particulier ceux de l'Allemagne et de la France proches de leurs plus bas niveaux historiques, a également "découragé un certain nombre d'investisseurs de prendre des initiatives", selon M. Larrouturou.

Les opérateurs attendent la publication mercredi et jeudi des compte-rendus des dernières réunions de politique monétaire de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale américaine (Fed), avant un discours du président de la Fed, Jerome Powell, prévu vendredi.

Wall Street reculait, les investisseurs restant sur leurs gardes après la hausse de la veille et dans l'attente du discours de M. Powell, susceptible de distiller des indices sur la politique monétaire américaine.

A New York, vers 16H45 GMT, le Dow Jones Industrial Average cédait 0,20%, l'indice Nasdaq 0,20% également et l'indice élargi S&P 500 0,28%.

L'Eurostoxx 50 a baissé de 0,54%.

Du côté des valeurs

- LA DISTRIBUTION AU BEAU FIXE

Casino a bondi de 9,22% à 39,11 euros. Le groupe, qui avait lancé il y a plus d'un an un plan de cession d'actifs non stratégiques, a annoncé mardi avoir identifié "de nouvelles cessions d'actifs pour un montant cible de 2 milliards d'euros", à réaliser avant fin mars 2021.

Sainsbury's prenait 2,95% à 193,90 pence. La chaîne britannique de supermarchés a profité de la publication de données sectorielles selon lesquelles ses ventes ont mieux résisté entre mai et août sur un an que celles de ses trois principaux concurrents britanniques. Les spéculations s'avivent par ailleurs sur un possible départ du directeur général du groupe, Mike Coupe.

- BHP S'ENFONCE

Le géant minier a baissé de 2,62% à 1.734,80 pence et fait l'objet de prises de bénéfices après de solides résultats pour l'exercice 2018-2019 soutenus par la hausse des prix du minerai de fer, marqués par l'annonce d'un dividende record.

- AMOEBA SANCTIONNÉ

Amoéba a chuté de 25,89% à 1,37 euro, pénalisé par l'annonce du retrait de sa demande de commercialisation aux Etats-Unis de son désinfectant biologique des systèmes de réfrigération, après que les autorités américaines ont jugé insuffisantes les données scientifiques apportées à l'appui de sa demande.

- BAYER RECULE

Au MDax de Francfort, le groupe chimique a fini en baisse, effaçant ses gains engrangés après l'annonce de la vente pour 7,6 milliards de dollars de sa division Santé des animaux.

Les indices en un coup d'oeil

Paris - CAC 40: -0,50% à 5.344,64 points

Francfort - Dax: -0,55% à 11.651,1 points

Londres - FTSE 100: -0,90% à 7.125,00 points

Milan - FTSE MIB: -1,11% à 20.485,4 points

Madrid - IBEX 35: -1,32% à 8.618,30 points

Lisbonne - PSI 20: -0,63% à 4.820,95 points

Bourse suisse - SMI: -0,56% à 9.770,39 points

Amsterdam - AEX: -0,49% à 545,23 points

Bruxelles - BEL 20: -0,97% à 3.488,17 points

