Europe : Les Bourses européennes terminent en baisse, minées par le budget italien

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé dans le rouge mardi, dans un marché plombé par les inquiétudes entourant le nouveau budget italien.

Le marché, qui "n'aime pas du tout l'indécision", est soumis à "une certaine tension" après l'annonce de la coalition populiste au pouvoir en Italie de creuser son déficit public davantage que prévu, au grand dam de Bruxelles, constate Thierry Claudé, gérant chez Kiplink Finance.

La Bourse de New York, après avoir hésité en début de séance, reléguait au second plan les craintes liées aux tensions commerciales avec la Chine et à la situation en Italie.

Wall Street évoluait en hausse à la mi-séance: vers 16H15 GMT, le Dow Jones Industrial Average progressait de 0,45% à 26.772,02 points, l'indice élargi S&P 500 de 0,16% à 2.929,36 points, et le Nasdaq de 0,08% à 8.043,34 points.

Le Dow Jones était notamment entraîné par le groupe informatique Intel (+5,02%) ainsi que les multinationales habituellement sensibles à tout soubresaut sur les problèmes commerciaux, Boeing (+1,00%) et Caterpillar (+1,26%).

L'Eurostoxx 50 a pour sa part cédé 0,74%.

La Bourse de Paris a terminé en repli de 0,71%, à 5.467,89 points, dans un volume d'échanges de 3,59 milliards d'euros.

En matière de valeurs, les équipementiers automobiles ont évolué dans le rouge alors que le Mondial de l'Auto a ouvert ses portes (Valeo: -2,83% à 35,71 euros; Faurecia: -0,31% à 50,72 euros; Plastic Omnium: -1,12% à 31,65 euros).

La chute des immatriculations de voitures neuves en Allemagne a également pénalisé les titres des constructeurs automobiles français (Renault: -0,17% à 74,19 et PSA: -2,41% à 22,26 euros).

Le Dax de la Bourse de Francfort a fini en baisse cédant 0,42% à 12.287,57 points.

Du côté des valeurs automobiles, Volkswagen a gagné 0,29% à 152,94 euros. Les autres ont terminé en hausse, Daimler a gagné 2,04% à 56,00 euros et BMW de 0,72% à 78,70 euros.

Siemens a terminé pour sa part en tant que plus forte baisse du Dax, perdant 2,65% à 107,42 euros.

L'indice FTSE-100 des principales valeurs à Londres a également baissé de 0,28% à 7.474,55 points.

Du côté des valeurs bancaires, Barclays a perdu 1,23% à 170,28 pence et HSBC 0,91% à 663,50 pence.

Le secteur aérien est resté sous pression, EasyJet a lâché 1,35% à 1.205,50 pence et le groupe IAG, propriétaire de British Airways, 1,43% à 634 pence.

L'indice FTSE Mib de Milan a perdu 0,23% à 20.562 points.

Atlantia réalise la meilleure performance (+2,43% à 18,335 euros) tandis que Pirelli enregistre le plus fort recul (-2,78% à 6,992 euros).

A Madrid, l'indice Ibex 35 a terminé dans rouge à -1,08% à 9.305,50 points, tiré vers le bas par toutes les banques (Santander, -0,75% à 4,26 euros, BBVA -2,65% à 5,37 euros).

Le géant du textile Inditex a connu la plus forte correction de la séance (-3,55% à 25,51 euros).

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a fini en baisse de 0,39% à 5.292,19 points.

Le distributeur Jeronimo Martins a perdu 2,31% à 12,27 euros. Le papetier Navigator a pris 1,89% à 4,40 euros.

La Bourse suisse est repartie à la baisse. L'indice SMI des valeurs vedettes a clôturé à 9.087,32 points, en légère baisse de 0,44%.

La plus forte hausse revient au géant suisse des matériaux de construction LafargeHolcim, qui a pris 0,43% à 48,63 francs suisses suisses.

Dans le camp des perdants, le groupe horloger Swatch a terminé en bas du tableau (-2,84% à 382,80 francs suisses suisses).

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a reculé de 0,58% à 549,33 points.

A la baisse, Philips a chuté de 3,64% à 38,23 euros. A la hausse, Altice Europe a gagné 2,01% à 2,34 euros.

Enfin, à la Bourse de Bruxelles, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes a terminé en baisse de 0,34% à 3.702,44 points. L'opérateur de télécommunications Telenet a chuté lourdement de 8,74% à 43,0 euros. Argenx, firme de biotechnologie, a perdu 1,67% à 64,90 euros.

bur-mja/ef/bh