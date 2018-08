Europe : Les Bourses européennes terminent en forme, dopées par l'accord Mexique-USA

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini lundi en hausse, quelques minutes après l'annonce par le président Donald Trump de la conclusion d'un accord commercial entre les Etats-Unis et le Mexique.

Sur les places européennes, "on était déjà bien orienté grâce à (un) indicateur allemand, au-dessus des attentes", a estimé Marco Bruzzo, directeur général délégué de Mirabaud Asset Management.

Mais "la perspective de l'annonce imminente d'un accord entre Washington et Mexico a renforcé la tendance", a-t-il ajouté.

Peu avant la clôture des Bourses, le président américain Donald Trump a personnellement annoncé que les Etats-Unis et le Mexique avaient conclu "un très bon accord" commercial après de longues négociations de révision de l'accord de libre-échange nord américain (Aléna).

Une annonce qui a dopé la Bourse de New York qui montait vers de nouveaux sommets à la mi-séance: vers 16H25 GMT, le Dow Jones Industrial Average prenait 1,04% à 26.058,70 points, le Nasdaq 0,96% à 8.022,49 points après avoir dépassé pour la première fois en séance le seuil symbolique des 8.000 points, et l'indice élargi S&P 500 0,79% à 2.897,37 points, atteignant même un peu plus tôt un plus haut historique en séance à 2.897,86 points.

L'Eurostoxx 50 a gagné 0,83%.

La Bourse de Paris a clôturé en hausse de 0,86%, l'indice CAC 40 terminant à 5.479,10 points.

Côté valeurs, les titres du secteur du luxe ont fini bien orientés, à l'image de Kering (+3,00% à 470,90 euros), LVMH (+1,09% à 302,60 euros) et Hermès (+1,23% à 560,80 euros).

Euronext a pris 4,53% à 57,70 euros, soutenu par un relèvement de sa recommandation par KBW.

Les valeurs automobiles ont pour leur part repris des couleurs après une semaine difficile. Peugeot s'est adjugé 2,22% à 23,90 euros, Renault 1,47% à 73,09 euros, Valeo 2,83% à 39,28 euros et Michelin 1,12% à 103,90 euros.

La Bourse de Londres était fermée lundi pour cause de jour ferié.

A Francfort, l'indice vedette a gagné 143,79 points sur la séance pour finir à 12.538,31 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté pris 1,01%, à 27.102,62 points.

L'ensemble des valeurs a fini en hausse, avec Continental en tête (+2,99% à 160,10 euros), rebondissant après avoir dévissé vendredi.

Volkswagen (+2,51% à 141,46 euros), Daimler (+2,48% à 56,11 euros) et BMW (+2,34% à 83,19 euros) ont rebondi après avoir été malmenés en fin de semaine dernière dans le sillage de Continental.

Les valeurs automobiles, particulièrement exposées aux incertitudes commerciales, ont également profité de la détente outre-Atlantique sur ce dossier.

La Bourse de Milan a terminé en hausse, l'indice FTSE Mib gagnant 0,27% à 20.798 points.

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) réalise la meilleure performance avec +3,46% à 14,992 euros, suivi de Moncler, +1,79% à 39,71 euros et de Tenaris, +1,73% à 15,275 euros.

Unicredit enregistre la plus forte baisse, -1,36% à 13,016 euros, suivi de A2A, -0,94% à 1,5305 euro.

A Madrid, l'indice Ibex 35 a terminé en hausse de 0,73% à 9.659,80 points.

Après avoir changé de PDG vendredi, le groupe espagnol de grande distribution Dia a encore bondi de 4,83% à 2,24 euros suite à des rumeurs d'OPA sur le groupe du magnat russe Mikhail Fridman qui est déjà son principal actionnaire.

Les valeurs bancaires ont toutes clôturé en hausse, Bankia prenant notamment 1,31% à 3,32 euros.

Parmi les autres valeurs phares, le géant des télécommunications Telefonica a progressé de 0,19% à 7,34 euros et le groupe pétrolier Repsol de 0,30% à 16,55 euros.

La Bourse suisse a débuté la semaine en hausse (+0,51%), l'indice SMI des valeurs vedettes clôturant à 9.098,70 points.

L'ensemble des valeurs a terminé dans le vert, hormis la banque privée Julius Baer, en recul de 0,30% à 53,54 francs suisses suisses.

Les plus fortes hausses du jour ont été celles du groupe de chimie de spécialités Sika (+2,44% à 142,80 CHF), du fabricant d'équipements sanitaires Geberit (+1,68% à 442,20 CHF) et du leader mondial du travail temporaire Adecco (+1,52% à 60,20 CHF).

Le luxe s'est également bien comporté, Richemont, numéro deux mondial du secteur, progressant de 1,11% à 87,30 CHF, avec dans son sillage Swatch (+0,79% à 435,20 CHF) tandis que le géant agroalimentaire Nestlé a très légèrement progressé (+0,17% à 81,58 CHF).

Du côté des valeurs pharmaceutiques, Novartis a terminé la journée en hausse de 0,22% (à 82,44 CHF) tandis que l'autre géant bâlois, Roche, a progressé de 0,68% à 242,60.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,69% à 564,13 points.

A la hausse, le groupe médias Altice Europe a gagné 2,99% à 2,82 euros et le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie de microprocesseurs ASML a pris 2,08% à 178,02 euros.

A la baisse, l'assureur ASR Nederland a perdu 0,67% à 38,54 euros et le géant pétrolier RD Shell A a cédé 0,16% à 28,32 euros.

La Bourse de Bruxelles a terminé en hausse de 0,40%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes terminant la séance à 3.820,86 points.

Le fabricant de produits d'hygiène Ontex a enregistré la meilleure performance: +1,79% à 24,98 euros.

Parmi les cinq valeurs dans le rouge, la chaîne de distribution discount Colruyt a cédé 1,12% à 51,32 euros.

Sur la place de Lisbonne, l'indice PSI 20 a progressé de 0,44% à 5.521,20 points.

En hausse, Semapa a gagné 2,34% à 18,34 euros et Mota Engil 1,96% à 2,85 euros.

Dans le rouge, Ibersol a cédé 1,22% à 9,68 euros et EDP Renovaveis a perdu 0,69% à 8,63 euros.

