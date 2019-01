Europe : Les Bourses européennes terminent en hausse, après les négociations sino

américaines

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont fini en hausse mercredi, rassurées par les échanges entre la Chine et les Etats-Unis sur la question commerciale.

Leur enthousiasme a toutefois été limité par les déclarations des Etats-Unis à l'issue de ces négociations, qui se sont terminées mercredi à Pekin après une ultime demi-journée qui n'était pas au programme initial.

Le communiqué du bureau du représentant américain au Commerce "déçoit un peu le marché car il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qu'on sait depuis décembre", a résumé auprès de l'AFP Alexandre Baradez, un analyste de IG France.

Les marchés ont par ailleurs enregistré les propos d'un responsable de la Réserve fédérale américaine (Fed), Raphael Bostic, qui s'est montré ouvert quant à une possible baisse des taux "si des risques économiques se matérialisaient", a encore indiqué Alexandre Baradez.

"Il y a encore quelques semaines, il était hors de question de changer la trajectoire de relèvements graduels des taux et là, on observe que certains membres commencent à évoquer une possible baisse", a relevé l'analyste.

Sur le front du Brexit, les députés britanniques ont entamé l'examen de l'accord de sortie de l'Union européenne conclu entre Londres et Bruxelles. Ils se prononceront le 15 janvier, deux mois et demi avant la date officielle du divorce.

Du côté des indicateurs, la confiance des ménages en France a lourdement chuté en décembre, sur fond de crise des "gilets jaunes", tombant à son plus bas niveau depuis novembre 2014.

En Allemagne, l'excédent commercial est reparti à la hausse en novembre.

A New York, les indices évoluaient dans le vert à la mi-séance: vers 17H20 GMT, le Dow Jones Industrial Average avançait de 0,60%, à 23.929.07 points, l'indice élargi S&P 500 de 0,55%, à 2.588,68 points, et le Nasdaq de 0,92%, à 6.960,24 points.

L'Eurostoxx 50 a avancé de 0,50%.

La Bourse de Paris a gagné 0,84%, à 4.813,58 points.

CGG a bondi de 13,02% à 1,47 euro. Le groupe parapétrolier a dit s'attendre à un chiffre d'affaires en hausse pour le quatrième trimestre de l'exercice 2018.

Aéroports de Paris (ADP) a chuté de 7,80% à 162,90 euros. Selon un article en ligne de BFM Business, le gouvernement va reporter d'un an la privatisation du groupe, ainsi que celui de la Française des Jeux.

Renault a pris 1,23% à 56,64 euros. Le tribunal de Tokyo a rejeté sans surprise une demande de fin de détention de son PDG, Carlos Ghosn.

A Francfort, le Dax a pris 0,83%, à 10.893,32 points.

Fresenius Medical Care, en difficulté la veille, a terminé en haut du tableau (+3,86% à 60,32 euros), soutenu par une recommandation d'achat des analystes d'UBS.

Le secteur automobile, très exposé aux tensions commerciales, a évolué en hausse, Daimler gagnant 2,98% à 48,92 euros, Volkswagen 2,43% à 146,48 euros et BMW 1,02% à 72,95 euros.

La Bourse de Londres a avancé de 0,66%, l'indice FTSE-100 des principales valeurs clôturant à 6.906,63 points.

Les valeurs minières ont bénéficié de l'optimisme concernant les questions commerciales.

Anglo American a pris 2,92% à 1.806,20 pence, Antofagasta 4,06% à 846,60 pence, BHP 1,64% à 1.707,40 pence et Rio Tinto 1,14% à 3.905,50 pence.

Le marché britannique a également été soutenu par le secteur de la construction après la publication par Taylor Wimpey d'une activité solide en 2018 et le maintien des objectifs pour 2019 malgré les incertitudes du Brexit.

A la Bourse de Milan, l'indice FTSE Mib a augmenté de 0,94%, à 19.179 points.

Le secteur automobile a terminé bien orienté, bénéficiant des négociations commerciales: l'équipementier Brembo a bondi de 6,10% à 10,18 euros, Pirelli de 3,04% à 5,966 euros, Fiat Chrysler de 2,93% à 13,758 euros et Ferrari de 2,72% à 96,7 euros. En revanche, Campari a réalisé la pire performance, perdant 2,47% à 7,505 euros.

A Madrid, l'indice Ibex 35 a clôturé en légère baisse de 0,27%, à 8.823,60 points.

Quasiment toutes les banques étaient dans le rouge. Santander reculait de 0,43% à 4,20 euros. Parmi les poids lourds, l'action de Telefonica a perdu 2,04% à 7,53 euros.

La plus forte hausse de la séance est revenue au groupe Tecnicas reunidas qui a pris 5,21% à 23,01 euros, après l'annonce de nouveaux contrats. Le titre Repsol s'est appuyé sur une remontée du cours du pétrole pour gagner 1,41% à 14,70 euros.

A la Bourse suisse, l'indice SMI des valeurs vedettes a gagné 0,67%, à 8.687,71 points.

Sika a fait un bond de 5,65% à 127,20 CHF. Les deux autres grands gagnants de la séance sont le groupe de chimie Lonza (+2,92% à 278,90 CHF) et le géant des matériaux de construction LafargeHolcim (+2,64% à 43,16 CHF).

L'indice PSI 20 de la Bourse de Lisbonne a pris 0,29%, à 4.923,87 points.

Pharol a bondi de 8,57% à 0,19 euro, tandis que le groupe Altri a cédé 2,36% à 6,20 euros.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,51%, à 496,21 points.

A la hausse, le spécialiste de l'éclairage Signify (ex-Philips Lighting) a pris 4,83% à 20,62 euros. A la baisse, l'éditeur RELX Plc a chuté de 1,39% à 18,07 euros.

La Bourse de Bruxelles a progressé de 0,63%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes s'affichant en clôture à 3.404,26 points.

Parmi les 20 valeurs du Bel-20, le production d'acier inox Aperam a affiché la meilleure performance: +4,35% à 25,89 euros.

Sept valeurs étaient dans le rouge. Parmi elles, le groupe de télécommunications Telenet a le plus souffert: -1,94% à 41,38 euros.

