Europe : Les Bourses européennes terminent en légère baisse

PARIS (awp/afp) - La plupart des Bourses européennes ont terminé en légère baisse mardi, les investisseurs jouant la prudence le jour des élections de mi-mandat aux États-Unis.

"La journée est très calme à la Bourse avant les résultats", a indiqué Bill Lynch, de Hinsdale Associates. "Mais on sent que les indices continuent à reprendre un peu de force suite à leur sévère chute du mois d'octobre".

Les acteurs du marché étaient suspendus aux résultats des élections américaines de mi-mandat attendus tard dans la soirée, qui pourraient voir une des deux chambres du Congrès basculer du côté démocrate et fragiliser ainsi la situation du président républicain, Donald Trump.

A New York, les indices évoluaient en petite hausse à la mi-séance: vers 17H10 GMT, le Dow Jones Industrial Average prenait 0,54%, à 25.598,54 points, le Nasdaq 0,58%, à 7.371,15 points, et l'indice élargi S&P 500 0,46%, à 2.750,98 points.

L'Eurostoxx 50 a perdu 0,31%.

La Bourse de Paris a terminé sur une note négative (-0,51%): l'indice CAC 40 a reculé de 26,20 points, à 5.075,19 points, dans un volume d'échanges faible de 2,8 milliards d'euros. La veille, il avait fini à l'équilibre (-0,01%).

Sur le terrain des valeurs, Arkema (-1,90% à 93,84 euros) n'est pas parvenu à profiter de la confirmation de ses objectifs financiers pour 2018 et d'un bénéfice net en hausse.

Rubis a profité (+3,67% à 48,00 euros) d'un relèvement de sa recommandation à "surperformer" contre "sousperformer" auparavant par Exane.

Le Dax de Francfort a clôturé en baisse de 0,09% pour finir à 11.484,34 points, au cours d'une séance lors de laquelle le marché n'a pas osé prendre de direction franche.

Côté valeurs, Deutsche Post a brillé toute la séance pour finir en hausse de 3,44% à 28,88 euros, malgré la publication d'un bénéfice net en forte baisse au troisième trimestre. Le reste de la semaine sera marqué par une série de résultats de plusieurs poids lourds du Dax, ceux de BMW (-0,40% à 76,92 euros), Munich Re (+0,16% à 190,35 euros) et Adidas (-0,53% à 205,90 euros) étant attendus mercredi.

La Bourse de Londres a terminé en baisse à 0,89% à cause notamment d'un repli des valeurs de la distribution et des télécoms. A la clôture, l'indice FTSE-100 a cédé 63,16 points pour terminer à 7.040,68 points.

Vodafone a plombé le secteur des télécommunications. Son titre a dévissé de 2,74% à 146,28 pence, entraînant par le fond celui de son concurrent BT (-4,49% à 251 pence). Le titre de la chaîne de supermarchés Morrison a enregistré la plus forte baisse du jour, de -3,95% à 244,50 pence.

Côté hausses, la maison mère de l'enseigne de vêtements Primark, Associated British Foods, a gagné 3,02% à 2.460 pence, après avoir annoncé des résultats annuels meilleurs que prévu.

La Bourse de Milan a terminé en légère baisse, l'indice FTSE Mib perdant 0,07% à 19.268 points. Campari réalise la meilleure performance (+3,65% à 7,105 euros) tandis que Ferrari enregistre la plus forte baisse (-2,13% à 100,95 euros).

À Madrid, l'indice Ibex 35 a clôturé en léger repli, perdant 0,24%, à 8.988,9 points.

Le fabricant d'éoliennes Siemens-Gamesa tenait le haut du pavé avec une progression de 14,5% à 11,32 euros après la présentation de bons résultats annuels.

Le groupe de grande distribution Dia, en difficulté, accuse une nouvelle dégringolade, perdant 7,05% à 76 centimes.

De son côté, le PSI 20 à Lisbonne a enregistré une baisse de 0,20%, à 4977,68 points.

Le groupe de production de pâte à papier The Navigator Company a gagné 0,68% à 4,15 euros tandis que Corticeira Amori, spécialiste des bouchons de liège, a lâché 2,04% à 9,60 euros.

La Bourse suisse a terminé dans le rouge, l'indice SMI repassant sous la barre des 9.000 points à 8.992,07 points (-0,18%).

Le groupe suisse Adecco, numéro un mondial du travail temporaire, a fait la course en tête pendant toute la séance après avoir publié un bénéfice en forte augmentation sur le trimestre. Le titre a gagné 2,96% à 49,45 CHF.

Côté perdants, la lanterne rouge est revenue à Richemont, numéro deux mondial du luxe, qui a reculé de 1,09% à 74,30 CHF.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,07%, à 522,31 points.

A la hausse, le fabricant néerlandais de systèmes de lithographie pour l'industrie des microprocesseurs ASML a pris 2,79% à 154,48 euros.

A la baisse, le groupe de biotechnologies Galapagos a perdu 1,50% à 92,24 euros.

La Bourse de Bruxelles a clôturé à 3498,06 points, en baisse de 0,29%. La plus forte hausse a été enregistrée par le groupe médical Argenx (4,46% à 87,70 euros) et la plus forte baisse par le groupe chimique Solvay (-1,86% à 100,15 euros).

