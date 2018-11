Europe : Les Bourses européennes terminent en légère hausse

PARIS (awp/afp) - La plupart des Bourses européennes ont terminé la journée de jeudi en légère hausse, mais Londres a été pénalisée par les valeurs pétrolières, tandis que Paris a pâti de l'absence d'une partie des investisseurs en raison d'un jour férié.

A New York, les indices entamaient le mois de novembre en poursuivant leur rebond et s'affichaient en nette hausse à la mi-séance : vers 17H10 GMT, le Dow Jones Industrial Average s'appréciait de 0,78% à 25.310,44 points, l'indice élargi S&P 500 de 0,72% à 2.731,31 points et le Nasdaq de 1,29% à 7.400,27 points.

Ils étaient aidés par un regain d'optimisme sur le front commercial, après un tweet du président américain Donald Trump affirmant avoir eu une "très bonne" conversation téléphonique avec son homologue chinois Xi Jinping, et par des résultats d'entreprises bien accueillis, à commencer par ceux du groupe de chimie DowDuPont (+6,92%).

"Alors qu'on entame novembre, la question pressante est de savoir si le rebond (observé au cours des deux dernières séances) peut durer", a relevé Patrick O'Hare de Briefing.

L'Eurostoxx 50 a gagné 0,21% à 3.204,21 points.

A la Bourse de Paris, l'indice CAC 40 a perdu 0,15%, soit 7,66 points à 5.085,78 points, dans un volume d'échanges moyen de 3,6 milliards d'euros. La veille, il avait fini en forte hausse de 2,31%, mais jeudi, une partie des investisseurs avaient profité du jour férié dans l'Hexagone et étaient absents.

En matière de valeurs, le secteur pétrolier a été pénalisé par la baisse des cours du brut. Total a baissé de 2,54% à 50,64 euros et TechnipFMC de 1,78% à 23,14 euros.

Air France a poursuivi sa hausse (+6,57% à 9,12 euros) après avoir gagné la veille 0,80% à 8,56 euros, fort d'un bénéfice net en progression de 22,6% au troisième trimestre, marqué par la signature d'un accord salarial.

Le Dax de Francfort a fini en légère hausse, grignotant 0,18%, soit 21,0 points à 11.468,54 points, dans un marché encore hésitant à repartir d'un bon pied en novembre après un mois d'octobre très faible.

Parmi les valeurs qui ont bénéficié de cette dynamique, Lufthansa (+7,32% à 19,06 euros) a décollé après avoir souffert mardi suite à la publication de résultats trimestriels décevants, Bayer a gagné 2,69% à 69,60 euros, Volkswagen a avancé de 1,87% à 151,54 euros, et Deutsche Bank a grimpé de 3,46% à 8,95 euros.

La Bourse de Londres a été affectée par un repli des majors pétrolières après des résultats décevants de Shell ainsi que par une remontée de la livre sterling nuisible aux multinationales britanniques. A la clôture, l'indice FTSE-100 a cédé 0,19%, soit 13,44 points pour terminer à 7.114,66 points.

Royal Dutch Shell (action "B") a chuté de 3,51% à 2.475 pence, et, dans son sillage, BP a perdu 4,55% à 541,50 pence. A l'inverse, le géant des télécoms BT s'est envolé de 8,61% à 261,25 pence et a terminé en tête de l'indice, après avoir annoncé un bénéfice après impôt en hausse de 30% au premier semestre.

L'indice milanais FTSE Mib gagnant 0,71% à 19.185 points. Mediaset réalise la meilleure performance avec +4,40% à 2,778 euros tandis que Saipem enregistre la plus forte baisse avec -3,21% à 4,68 euros.

A Madrid, l'indice Ibex 35 a clôturé en hausse de 0,69% à 8954,80 points, tirée vers le haut par ses poids lourds dont le géant du textile Inditex (+2,25% à 25,49 euros).

Plus forte hausse de la séance, le fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa augmente de 3,40% à 10,13 euros. Tecnicas Reunidas baisse en revanche de 2,06% à 23,26 euros.

La Bourse suisse a terminé à l'équilibre. L'indice SMI des valeurs vedettes a clôturé à 9.017,25 points (-0,05%).

La plus forte hausse a été réalisée par le groupe suisse de chimie Lonza (+1,48% à 321,40 francs suisses suisses), qui a annoncé jeudi qu'il allait vendre ses activités de traitement de l'eau au fonds d'investissement américain Platinum Equity pour 630 millions de dollars (554 millions d'euros).

Credit Suisse, numéro deux du secteur bancaire helvétique, a lui plongé de 2,08% à 12,94 francs suisses suisses malgré la publication d'un bénéfice net en forte hausse pour le troisième trimestre mais inférieur aux attentes.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,40% à 520,80 points.

A la hausse, la banque néerlandaise ING a pris 5,65% à 11,07 euros, après avoir publié un bénéfice net en baisse de 43,6% au troisième trimestre malgré une augmentation de ses nouveaux clients particuliers.

A la baisse, le géant pétrolier RD Shell A a perdu 1,97% à 27,61 euros.

bur-jul/tho