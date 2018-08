Europe : Les Bourses européennes terminent en ordre dispersé

PARIS (awp/afp) - Les Bourses européennes ont terminé mardi en ordre dispersé, reprenant un peu leur souffle après une légère remontée de la livre turque, qui continue à préoccuper les marchés.

"C'est un cocktail d'inquiétudes dans une journée sans volume", a indiqué à l'AFP Frédéric Rozier, gestionnaire de portefeuille chez Mirabaud France.

Il a souligné qu'il ne fallait "pas tout résumer au phénomène turc, d'autant plus que la dépendance de l'Europe par rapport à la Turquie est relativement faible".

Les banques, qui restent cependant potentiellement exposées, ont encore souffert.

Le Bourse de New York évoluait pour sa part dans le vert à la mi-séance: vers 16H20 GMT le Dow Jones Industrial Average gagnait 0,45% à 25.300,15 points, l'indice élargi S&P 500 s'appréciait de 0,64% à 2.839,85 points et le Nasdaq montait de 0,65% à 7.870,39 points.

"Les problèmes en Turquie ont pesé sur les indices ces derniers jours et le rebond de la livre turque (ce mardi), même léger, apporte un peu de soulagement", a souligné Art Hogan de B. Riley FBR.

L'Eurostoxx 50 a perdu 0,01%.

La Bourse de Paris a terminé en léger repli (-0,16%). L'indice CAC 40 a cédé 8,91 points pour terminer à 5.403,41 points.

Les titres des banques sont demeurés dans le rouge comme lors des précédentes séances. BNP Paribas a reculé de 0,29% à 51,86 euros, Crédit Agricole a cédé 1,66% à 11,83 euros et Société Générale 0,86% à 35,55 euros.

De même, les titres du secteur des matières premières ont fini en terrain négatif, à l'instar d'ArcelorMittal (-0,51% à 26,15 euros), d'Eramet (-0,92% à 81,05 euros) ou de Total (-1% à 53,55 euros).

Les valeurs du luxe ont, elles, terminé globalement bien orientées. LVMH a gagné 0,86% à 300,05 euros et Hermès 1,13% à 554,80 euros.

La Bourse de Londres a abandonné 0,40%, l'indice FTSE-100 des principales valeurs cédant 30,81 points à 7.611,64 points.

Le groupe Antofagasta a lourdement chuté (-6,97% à 886,40 pence).

Dans son sillage, Anglo American a perdu 2,15% à 1.644,20 pence, Glencore 0,78% à 316,40 pence et Rio Tinto 1,27% à 3.775,00 pence.

Les banques sont restées sous pression: Barclays a lâché 0,29% à 183,96 pence et RBS 1,46% à 242,20 pence.

Direct Line Insurance a pris 0,52% à 329,00 pence et RSA Insurance 0,16% à 632,40 pence.

La Bourse de Francfort a fini à l'équilibre, le Dax affichant +0,0%.

L'indice vedette a grappillé 0,13 point pour finir à 12.358,87 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté reculé de 0,41%, à 26.591,81 points.

Les valeurs exportatrices, issues du secteur automobile, ont tiré le Dax vers le bas. Volkswagen a perdu 0,75% à 142,90 euros, BMW 1,01% à 82,45 euros et Daimler, lanterne rouge, 1,36% à 56,45 euros.

Bayer (+0,04% à 83,76 euros) s'est stabilisé après avoir dégringolé de 10,31% la veille, à cause de la condamnation aux Etats-Unis de Monsanto.

RWE (+3,64% à 21,65 euros) a occupé toute la séance en tête de l'indice.

Sur le MDax, le groupe d'électronique grand public Ceconomy a chuté de 9,18% à 6,33 euros.

La Bourse de Milan a fini en baisse, l'indice phare FTSE Mib perdant 0,30% à 20.906 points.

Unipol a réalisé la meilleure performance de la journée avec une hausse de 4,03% à 3,564 euros, devant Saipem (+3,85% à 4,634 euros) et Unipolsai (+2,06% à 1,912 euro).

Les banques ont encore connu une journée difficile: Mediobanca a perdu 2,62% à 8,32 euros et Banco BPM 2,59% à 2,185 euros.

En outre, Mediaset a perdu 5,74% à 2,609 euros et la société d'autoroutes Atlantia 5,39% à 23,54 euros après l'effondrement d'un viaduc autoroutier qui a fait des dizaines de morts mardi à Gênes. Atlantia a perdu brièvement plus de 10%.

La Bourse de Madrid a clôturé en légère baisse, l'indice Ibex 35 perdant 0,25% à 9.507 points.

Le secteur bancaire a continué de reculer : BBVA (-0,09% à 5,45 euros), Santander (-0,26% à 4,42 euros), CaixaBank (-1,19% à 3,82 euros).

La filiale espagnole du groupe Mediaset a chuté de 4,39% à 6,27 euros.

Le spécialiste des infrastructures Ferrovial a pris 1,14% à 18,24 euros.

La Bourse suisse a terminé quasi inchangée, l'indice SMI des valeurs vedettes gagnant +0,05% à 9.010,19 points.

Le fabricant suisse d'équipements sanitaires Geberit a fini lanterne rouge. Le titre, qui a subi des prises de bénéfices, a perdu 1,58% à 429,50 CHF.

Les banques ont encore été chahutées. Credit Suisse a reculé de 0,56% à 14,97 CHF et UBS, premier groupe bancaire helvétique, a perdu 0,16% à 15,42 CHF.

Dans le secteur du luxe, l'horloger Swatch a repris 0,30% à 436,40 CHF, mais son concurrent Richemont a lui lâché 0,05% à 86,34 CHF.

La meilleure performance a été réalisée par Givaudan, numéro un mondial des parfums et arômes (+0,96% à 2.302,00 CHF).

Le géant alimentaire Nestlé a progressé (+0,40% à 80,96 CHF) ainsi que le groupe pharmaceutique Roche (+0,57% à 239,50 CHF). Son concurrent Novartis a perdu 0,18% à 81,53 CHF.

L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clôturé en hausse de 0,05% à 561,48 points.

Unilever a gagné 0,73% à 49,51 euros et l'éditeur professionnel Wolters Kluwer a pris 0,70% à 54,60 euros.

Altice Europe a chuté de 2,87% à 2,40 euros et le chimiste et pétrolier Vopak a perdu 1,29% à 41,21 euros.

La Bourse de Bruxelles a rebondi de 0,22%, l'indice Bel-20 des valeurs vedettes terminant la séance à 3.810,40 points.

La meilleure performance a été enregistrée par le brasseur AB InBev (+1,61% à 85,78 euros).

Le groupe Ontex (couches et protections périodiques) a chuté de 2,64% à 23,56 euros.

A la Bourse de Lisbonne, le PSI 20 a lâché 0,59% à 5.504 points.

Parmi les plus fortes baisses figurent la holding Sonae (-2,8% à 0,95 euros) et le papetier The Navigator (-2,21% à 4,5 euros).

Corticeira Amori a avancé de 0,9% à 10,64 euros.

bur-cma/eb